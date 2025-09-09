Produktnews: Mit der SRAM Eagle Transmission 1987 Collection feiert der US-amerikanische Komponentenhersteller sein unermüdliches Streben nach der perfekten Fahrt seit 1987. Die Kollektion mit einzigartigem Silber-Finish verfügt über ein kleines SRAM-Logo und die Zahl „1987“ in der Handschrift von Stan Day, dem Gründer von SRAM.

Mit einer limitierten Auflage von nur 1.987 Gruppen weltweit – jede einzeln nummeriert und mit einem besonderen Finish – ist die Eagle Transmission 1987 Collection eine Hommage an den Ursprung von SRAM und alles, worauf das Unternehmen heute stolz ist. Bei so viel Emotionen überlassen wir SRAM die Bühne, um diese besondere Gruppe selbst vorzustellen. Vorhang auf für die SRAM Eagle Transmission 1987 Collection.

Als wir anfingen, unseren Traum von einem besseren Fahrerlebnis zu verfolgen, hätten wir nie ahnen können, was wir 38 Jahre später fahren würden. Aber die Umsetzung der Eagle Transmission ist dem ursprünglichen Ansatz treu geblieben. Und obwohl wir nie zufrieden sind, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um mit der 1987 Collection zu feiern. Die limitierte Auflage dieser Gruppe bietet eine einzigartige Kombination aus T-Type Ecosystem-Komponenten – und das alles in einem exklusiven Silber-Finish.







Eagle Transmission 1987 Kassette

Basierend auf der Architektur unserer leichtesten MTB-Kassette, der XX SL, konnten wir weitere 25 Gramm einsparen, ohne Abstriche bei der Leistung oder Haltbarkeit zu machen. Gleiche 10-52-Übersetzungsbandbreite, gleiche X-Sync-Zähne für bahnbrechende Schaltperformance unter Last. Die leichteste T-Type-Kassette spart weitere 25 g gegenüber der Referenzkassette XX SL ein. Die Eagle Transmission 1987 Kassette ist nicht kompatibel mit E-MTBs.

Eagle Transmission 1987 Collection Powermeter-Kurbelgarnitur







Nimm die fortschrittlichste Aluminium-Kurbelgarnitur, die wir je gebaut haben, die X0 T-Type, und kombiniere sie mit unserem genauesten und integriertesten Powermeter. Das beidseitige Leistungsmesssystem berechnet die Gesamtwattleistung, ist unauffällig, leicht und hat eine unschlagbare Akkulaufzeit. Die bahnbrechende Kurbelgarnitur bietet ein vollständig aus Aluminium gefertigtes Design und ein perfekt ausbalanciertes Verhältnis von Steifigkeit und Gewicht.

Eagle Transmission 1987 AXS-Schaltwerk

Das AXS-1987-Schaltwerk ist die Definition von Leistung, Haltbarkeit und Stil und vereint Gewicht und Robustheit perfekt. Erreicht wurde dies durch die Kombination des robusten Käfigs unseres XX-Schaltwerks mit dem leichten Körper unseres XX SL-Schaltwerks. Die limitierte silberne Farbgebung ist mit der Full-Mount-Architektur gekoppelt, um ein Schaltwerk zu bieten, das bei jedem Schaltvorgang perfekt schaltet.







Eagle Transmission 1987 Flattop Kette

Die T-Type-Kette der 1987 Collection verfügt über hohlgeformte Kettenglieder, Hohlstifte und eine Hartchrombeschichtung, die das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht auf ein beispielloses Niveau hebt. Die unauffälligen Details tragen die Handschrift von SRAM-Gründer Stan Day sowie die einzigartige Seriennummer der Gruppe.

Eagle Transmission 1987 Collection AXS Pod-Controller







Zwei AXS Pod Ultimate Controller vervollständigen das Kit und bieten dir ein übersichtliches Cockpit und die Freiheit, die Bedienelemente für die linke und rechte Hand individuell anzupassen. Im Lieferumfang sind silberne Infinity-Klemmen enthalten, die den Rest des Systems ergänzen.

Eagle Transmission 1987 Zubehör

Da man nie weiß, was man braucht, haben wir 32- und 34-Zahn-Kettenblätter sowie das erforderliche Werkzeug zum Abnehmen der aufgeschraubten Kettenblätter mitgeliefert, damit du deinen Antrieb ganz an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Ein USB-C-Ladegerät für 4 Akkus lädt vier AXS-Akkus in derselben Zeit wie ein einzelnes Ladegerät. Mit den zwei mitgelieferten AXS-Akkus hast du immer einen Ersatzakku zur Hand.

Egal, ob du ein Upgrade planst oder ein außergewöhnliches Bike aufbaust, das ist deine Chance, die Eagle Transmission auf einzigartige Weise zu erleben. Und wenn sie weg sind, sind sie weg.







