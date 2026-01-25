Gewinne eine Helm- & Brillen-Kombi von Rudy Project

Verlosung: Rudy Project spannt mit der Astral Brille und dem Sinergy Helm einen klaren Bogen über zwei Produktkategorien, die im Radsport-Alltag eng zusammenspielen: Sicht und Kopfschutz. Beide Modelle positionieren sich als vielseitige Begleiter – nicht als reine Race-Spezialisten, sondern als Lösungen, die Sport und tägliche Nutzung gleichermaßen abdecken sollen. Hier könnt ihr ein Rudy Project Set gewinnen!

Rudy Project Astral: verspiegelte RP-Optics-Linse und Fokus auf stabilen Sitz

Die Astral tritt in der Variante White Matte mit Multilaser Blue-Gläsern an und wird als „vielseitige Sonnenbrille“ beschrieben, die gleichermaßen in urbanen Situationen wie draußen in der Natur funktionieren soll. Die Produktseite betont dabei den Anspruch, „Innovation und Design“ zusammenzubringen – inklusive eines Materialhinweises: Die Bügel bestehen aus öko-nachhaltigem Rilsan-Material, das laut Rudy Project auf Flexibilität und Langlebigkeit ausgelegt ist.







Im Zentrum steht die Linse: In dieser Ausführung ist die Rudy Project Astral mit RP Optics (verspiegelt) ausgewiesen. Rudy Project nennt als Kernnutzen reduzierte Blendung, verbesserten Kontrast sowie eine unverfälschte Sicht ohne Farbverzerrungen – ergänzt um Schutz vor ultravioletten Strahlen. Konstruktiv werden zylindrische Gläser genannt, die ein „breites, natürliches Sichtfeld“ liefern und zugleich „Schutz im Alltag“ bieten sollen.







Für die Passform ordnet Rudy Project die Astral als Unisex ein, zugleich aber als optimal für kleine Gesichter. Damit zielt sie nicht auf den universellen „One-size-fits-all“-Ansatz, sondern auf eine eher kompakte Passform. Den Sitz im Betrieb soll ein vollständig verstellbares Nasenpolster absichern: Es lässt sich laut Hersteller präzise an unterschiedliche Gesichtsformen und Fahrpositionen anpassen – mit dem Ziel, mehr Halt, weniger Druckstellen und kein Verrutschen bei intensiven Aktivitäten zu erreichen.

Die technischen Daten führt die Seite mit 147 mm Breite, 55 mm Höhe, 130 mm Bügellänge, Grundkurve 6 und 26 g Gewicht. Zusätzlich wird im Text an anderer Stelle „nur 25 Gramm“ genannt – die Produktseite enthält hier also zwei Gewichtsangaben. Als Zubehör ist ein Nosepiece Ergonose 9 Astral gelistet; außerdem zeigt Rudy Project unter „Optische Lösungen“ ein Astral RX Insert.

Rudy Project Sinergy Helm: Monomat-Ansatz, recycelte Komponenten und proprietärer Schrägaufprall-Test







Der Rudy Project Sinergy Helm setzt einen anderen Schwerpunkt: Er wird als „mehr als nur ein Helm“ beschrieben und vor allem über einen Ökodesign-Anspruch erklärt. Rudy Project stellt das Konzept unter den Leitgedanken, Ressourcenrückgewinnung zu vereinfachen und Abfall zu reduzieren – und macht daraus eine klare Produktidee: nicht „mehr Fusion“, sondern ein Aufbau, der die spätere Trennung erleichtern soll.

Technisches Kernargument ist die Monomat-Technologie. Laut Produktseite bestehen Schale und Kern aus Komponenten eines einzigen Materialprinzips (EPS + PS). Rudy Project kontrastiert das mit herkömmlichen Konstruktionen, die verschiedene Materialien kombinieren, und leitet daraus ab, dass sich Sinergy leichter demontieren und recyceln lasse – mit dem Anspruch, Elemente mit minimalem Abfall wiederzuverwerten und in den Produktionszyklus zurückzuführen. Ergänzend nennt die Seite den Einsatz recycelter Materialien „dort, wo sie am wichtigsten sind“: Riemen und Innenpolster bestehen aus hochwertigen recycelten Fasern, ohne dass Komfort-, Haltbarkeits- und Leistungsstandards aufgegeben werden sollen.







Für die Sicherheitsvalidierung führt Rudy Project den RP Rotational Impact Test an – ein proprietäres Protokoll zur Bewertung der Leistung bei schrägen Stößen. Die Produktseite verbindet das mit dem Anspruch, Schutz in realistischen Szenarien zu liefern und internationale Standards zu erfüllen bzw. zu übertreffen.

In der Summe ergibt sich ein stimmiges Bild: Die Astral setzt den Fokus auf optische Performance (verspiegelte RP-Optics-Linse, Blendungsreduktion, Kontrast) und stabilen Sitz (verstellbares Nasenpolster), während der Sinergy seine Eigenständigkeit über Konstruktion, Demontage-/Recyclinglogik und ein herstellereigenes Testprotokoll definiert. Gemeinsam ist beiden Produkten die von Rudy Project betonte Vielseitigkeit – und der sichtbare Versuch, Material- und Verpackungsthemen als Teil der Produktidentität mitzuerzählen, ohne die klassischen Parameter aus dem Blick zu verlieren: Passform, Einsatzbereich, Gewicht und verfügbare Zubehörteile.







