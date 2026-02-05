Liofit Akku-Reparatur: Wenn beim E-Bike die Batterie versagt, kann es problematisch und auch teuer werden. Liofit repariert seit 13 Jahren E-Bike-Akkus und bezeichnet sich selbst als Marktführer bei der Reparatur der großen Batterien. Wir haben für euch herausgefunden, was Liofit wirklich kann und ob es sich lohnt, einen Akku einzuschicken.

Warum Akku-Reparaturen Sinn machen

Wenn eine Batterie bzw. ein Akku defekt ist, tauschen wir das Bauteil meist ohne viel nachzudenken aus. Denn wenn es um eine Taschenlampe oder einen Akkuschrauber geht, ist dies wahrscheinlich der sinnvollste und günstigste Weg. Hier sind Ersatz-Akkus meist auch nicht teuer. Beim E-Bike kostet der Akku allerdings mehrere Hundert, in manchen Fällen sogar um die 1.000 Euro. Dann ist es durchaus eine Überlegung wert, den Akku wieder in Stand zu setzen.

Ein Ersatz-Akku kann durchaus den Zeitwert des E-Bikes übersteigen, wenn dieses schon einige Jahre genutzt wurde. Manchmal ist das lieb gewordene Rad aber schon so lange in Betrieb, dass es keinen passenden Ersatz für den defekten Akku gibt. In diesen Fällen ist die Reparatur also die einzige Lösung. Davon abgesehen ist es natürlich auch deutlich nachhaltiger, ein bestehendes System weiter zu nutzen und zu reparieren, als immer neue Bauteile zu kaufen.







Liofit Akku-Reparatur: 100.ooo-fach erprobt

An einem Akku sollte man im Gegensatz zu einer Schaltung oder einem Reifen auf keinen Fall selbst herumbasteln. Jeder E-Biker kennt die Schreckensmeldungen von Bränden, die durch einen E-Bike Akku ausgelöst wurden. Also Finger weg und an den Fachmann wenden! Zum Beispiel an die Firma Liofit, die sich selbst als Marktführer bei der Reparatur von E-Bike-Akkus bezeichnet.

Liofit sitzt in der Stadt Kamenz circa 40 km Nord östlich von Dresden in der Lausitz, übrigens eine sehr schöne Gegend zum Radfahren. Seit 2013 betreiben die Sachsen dort ihr Business und haben seither ihr Betätigungsfeld kontinuierlich ausgebaut. Inzwischen kann Liofit bei den verschiedensten Produkten der verschiedensten Marken weiterhelfen. Stolz weist man darauf hin, inzwischen über 100.000 Akkus erfolgreich repariert zu haben. Während in der Anfangszeit vor allem Zellen ausgetauscht wurden und später auch Batteriemanagement-Systeme, werden inzwischen auch Softwareprobleme behoben und kompliziertere elektronische Fehler gelöst. 2025 begann man mit dem Bau einer neuen Werkhalle, und schon in diesem Jahr will man am neuen Standort noch mehr Akkus vor der Verschrottung retten, was neben deren Besitzern auch die Umwelt freut.







Akku einschicken leicht gemacht

Der Reparaturablauf ist logisch und einfach. Auf der Homepage von Liofit kann man einen von 593 Akkus auswählen und einen Reparaturauftrag starten. Über ein Suchfenster kann man auch mit dem Namen des Akkus loslegen. Im nächsten Schritt wird der Akku verpackt, der Reparaturauftrag beigelegt. Wie man den Akku richtig für den Versand verpackt, wird auf der Seite von Liofit erklärt. Wenn das Paket bei Liofit eingetroffen ist, nimmt das Team eine umfassende Diagnose vor und gibt eine Rückmeldung. Ein Kostenvoranschlag für die Reparatur wird erstellt; wenn dieser vom Kunden bestätigt wird, findet eine Reparatur mit anschließender Prüfung statt. Danach wird der Akku an den Kunden zurückgeschickt – übrigens mit Garantie.

Die genauen Kosten einer Reparatur lassen sich schwer abschätzen, da der Aufwand natürlich unterschiedlich hoch sein kann. Liofit spricht davon, dass die Reparatur 30 bis 60 % günstiger ist als der Austausch – man kann also davon ausgehen, dass sich so mehrere Hundert Euro sparen lassen.







Die Industrie hält sich bedeckt

In der Vergangenheit wurden oft Sicherheitsbedenken gegen die Reparatur von Batterien geäußert, gegen die es schwer war, Argumente zu finden. Doch inzwischen hat sich die Sachlage geändert: Seit Februar 2024 gilt eine Batterieverordnung in der EU, der zufolge die Hersteller nicht nur verantwortlich dafür sind, alte Batterien zurückzunehmen und fachgerecht zu recyceln. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass Batterien repariert werden können. Das gilt explizit auch für leichte Verkehrsmittel, also gerade E-Bikes. Liofit kann von daher nicht nur ein Partner für Endverbraucher verstanden werden, sondern auch für Bike-Hersteller.







Gute Erfahrungen mit der Reparatur

Velomotion hat bereits über einen längeren Zeitraum Akkus zur Reparatur bei Liofit eingeschickt, wobei es sich um unterschiedliche Produkte verschiedener Marken handelte. Alle Reparaturen wurden zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Die Kosten, die für die Reparaturen veranschlagt wurden, waren jedes Mal nachvollziehbar und günstiger als ein neues Ersatzprodukt. Wir haben bewusst auch Akkus zur Reparatur einschicken lassen, bei denen Liofit nicht wissen konnte, dass sie von uns kamen. Auch hier wurden die Reparaturen schnell und verhältnismäßig kostengünstig zu unserer vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Unser Fazit fällt also positiv aus: Eine E-Bike-Batterie reparieren zu lassen, spart Geld und Ressourcen und kann nicht zuletzt dafür sorgen, ein E-Bike auch bei Ersatzteilmangel am Laufen zu halten.

www.liofit.com





