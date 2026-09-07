Produktnews / E-MTB: Storck stellt mit dem e:DRENALIN.3 M2S ein neues E-Mountainbike für das High-End-Segment vor. Das Enduro-E-MTB wiegt in der leichtesten Ausstattungsvariante nach Herstellerangaben ab 19,9 Kilogramm, verfügt über einen 800-Wh-Akku und wird vom Avinox-M2S-Motor mit bis zu 150 Nm Drehmoment angetrieben. Die Markteinführung ist an die E-Bike-Weltmeisterschaft in Ischgl gekoppelt, bei der auch Storck-Geschäftsführer Markus Storck und Firmen-CTO Max Fetzer selbst an den Start gehen. Der Einstiegspreis liegt bei 6.999 Euro.

Geringes Gewicht, große Akkukapazität

Storck positioniert das e:DRENALIN.3 M2S als leichtes Full-Power E-Mountainbike. Mit 800 Wh verbaut der Hersteller nach eigenen Angaben die bislang größte Akkukapazität im eigenen Portfolio. Für kräftigen Vortrieb sorgt der Avinox-M2S-Motor mit 130 Nm Drehmoment, das im Boost-Modus auf bis zu 150 Nm ansteigt. Das Gewicht von 19,9 Kilogramm bezieht sich auf die leichteste Ausstattungsvariante; je nach gewählter Schaltgruppe und weiteren Anbauteilen dürfte das tatsächliche Gewicht der Serienmodelle variieren.

170 Millimeter Federweg und Carbonrahmen

Beim Fahrwerk setzt Storck vorne wie hinten auf üppige 170 Millimeter Federweg. Zum Einsatz kommen eine Fox 36 Gabel sowie ein Fox Float X2 Dämpfer. Bei der Gabel hat man als Käufer die Wahl zwischen der kostengünstigeren Performance oder der High-End Factory Ausführung. Rahmen und Hinterbau-Schwinge bestehen komplett aus Carbon.







Mullet-Laufräder mit 29 und 27,5 Zoll

Das e:DRENALIN.3 M2S kombiniert ein 29-Zoll-Vorderrad mit einem 27,5-Zoll-Hinterrad. Storck verweist darauf, bereits vor mehr als zehn Jahren zu den ersten Herstellern gehört zu haben, die dieses sogenannte Mullet-Konzept eingesetzt haben – ein Layout, das im E-MTB Segment mittlerweile fast zum Standard geworden ist und bei den großen Federwegsreserven des neuen Strock e:DRENALIN.3 M2S auch Sinn ergibt.

Schaltung und Cockpit nach Wahl

Bei der Schaltung stehen mehrere Optionen zur Wahl: Neben der SRAM GX Eagle Transmission sind auch Shimano-Schaltungen zu haben: Neben der mechanischen XT Gruppe auch Di2 Varianten von XT und XTR. Für etwas Stirnrunzeln sorgt die Option auf eine Sram XX Eagle SL Gruppe, die laut der US-Amerikaner nämlich gar nicht für den Einsatz am E-MTB zugelassen ist.







Ergänzt wird das Bike durch eine funkgesteuerte Dropper Post. Käufer können das e:DRENALIN.3 M2S damit in unterschiedlichen Antriebs- und Schaltkonfigurationen bestellen.

Launch Edition feiert Premiere bei der E-Bike-WM in Ischgl

Zum Marktstart bietet Storck eine Launch Edition in der Teamfarbe der E-Bike-Weltmeisterschaft an. Die seit 2018 ausgetragene Veranstaltung in Ischgl dient dem Hersteller zufolge zugleich als erster größerer Praxistest für das komplett neu entwickelte Modell.

Bei dem Rennen tritt Storck selbst mit zwei firmeninternen Fahrern an: Geschäftsführer Markus Storck und CTO Max Fetzer. Fetzer ist zweifacher Titelverteidiger in seiner Altersklasse und war bereits einmal Teamweltmeister. Markus Storck wurde zweimal Teamweltmeister und einmal Weltmeister seiner Altersklasse; in der ewigen Bestenliste der E-Bike-WM liegt er aktuell auf Platz zwei.







Storck e:DRENALIN.3 M2S: Preis und Verfügbarkeit

Der Einstiegspreis für das e:DRENALIN.3 M2S liegt laut Storck bei 6.999 Euro. Vertrieben wird das Modell über die fünf Flagship-Stores des Herstellers in Hamburg, Düsseldorf, Idstein, München und Wertheim, über den Fachhandel im In- und Ausland sowie über den herstellereigenen Online-Shop.