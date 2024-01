Radsport: Jhonatan Narvaez hat die Tour Down Under Classic gewonnen. Der Profi vom Team Ineos Grenadiers triumphierte als Ausreißer vor Natnael Tesfatsion und Isaac Del Toro.

Narvaez ärgert die Sprinter

Traditionell messen sich die Radprofis vor dem Start der Tour Down Under in einem kleinen Warmup-Kriterium. Eigentlich eine Angelegenheit für die Sprinter, sollten diesmal jedoch die Ausreißer die Nase vorn haben. Der Kolumbianer Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) konnte sich vor Natnael Tesfatsion (Lidl – Trek) aus Eritrea und Isaac Del Toro (UAE) aus Mexiko durchsetzen. Deutschlands Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) fuhr als schnellster Sprinter hinter der sechsköpfigen Ausreißergruppe auf Rang sieben. In der Nacht von Montag auf Dienstag beginnt die Tour Down Under. Sie dauert bis Sonntag und wird auf den hügeligen beiden letzten Etappen entschieden. Das heutige Kriterium hat keine Auswirkung auf die Rundfahrt.