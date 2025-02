Zanier Heated Socks Set im Test: Im Rahmen unserer Testreihe der besten beheizbaren Socken haben wir das Heated Socks Set von Zanier genauer unter die Lupe genommen. Unsere gesamten Testeindrücke zeigen wir dir hier.

Der österreichische Anbieter ist auf Handschuhe für den Wintersport spezialisiert und hat seit einen Vierteljahrhundert als Pionier auch beheizbare Exemplare im Sortiment. Als Spin-off davon gibt es die Heated Socks, die kaum weniger kosten als ein Paar Heizhandschuhe: Für 300 Euro gibt es ein komplettes Paket mit Akkus und Ladebasis, außerdem eine einfach verständliche App.

Daten zum Zanier Heated Socks Set

Lieferumfang Socken, Akkus, USB-Ladekabel, Aufbewahrungsbeutel Material Socken 74 % Nylon, 20 % Lycra, 6 % Merinowolle Akku-Kapazität 2.200 mAh Gewicht Akku/Stück 70 g App iOs und Android Heizstufen 6 Heizzonen Fußballen oben & unten Max. Heizdauer 10 Stunden

Mit der App kann man zwischen sechs Heizstufen wählen, allerdings kann man die zwei Socken nicht getrennt voneinander regeln. Ohnehin ist die Heizleistung, die auf den Vorderfuß bzw. den Fußballen beschränkt ist, nicht allzu hoch. Die Socken selbst, überwiegend aus Kunstfasern gefertigt, sind aus recht dickem Material gefertigt und tragen sich sehr angenehm. Der aufgenähte Kabeltunnel besteht aus einem anderen Material als die Socken selbst, er ist beim Tragen jedoch nicht unangenehm spürbar.

Akkus mit hochwertiger Anmutung

Die Akkus kommen von Hotronic und machen mit ihrer gummierten Oberfläche einen wertigen Eindruck. Sie sind mit einem großen Taster ausgestattet, den man auch durch den Sockenbund hindurch ganz gut betätigen kann. Der Heizmodus wird durch langen Druck gewechselt; man kann die Socken also auch ohne die App nutzen.

Die Batterien werden mit Druckknöpfen sicher an den Zanier Heated Socks befestigt; so wird auch der Strom aus dem Akku geleitet. Ein wirkliches Akkufach gibt es nicht, stattdessen einen doppelten Beinabschluss, der hochgeklappt wird und den Akku hält. Die Socken werden in fünf Größen angeboten, die jeweils drei bis vier Schuhgrößen von 32 bis 46 abdecken. Die Rechts/links-Markierung ist recht klein, doch durch die Position des Akkufachs weiß man ohnehin, welche Socke an welchen Fuß gehört.

Alle Teile des Zanier Heated Socks Sets gefallen mit hochwertiger Machart, wie sie dem Preis angemessen ist. Zwar fehlt ein proprietärer Ladestecker an der einfachen Ladeleiste zum Anknöpfen der Akkus. Doch dank USB sollte passendes Zubehör überall vorhanden sein. Für die Waschmaschine legt Zanier ein Wäschenetz mit Gummizug bei.

WEB: zanier.com