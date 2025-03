Radsport: Andrea Vendrame hat die vielleicht härteste Etappe der bisherigen Saison für sich entschieden. Der Italiener konnte sich im strömenden Regen im Sprint vor Tom Pidcock durchsetzen.

Vendrame gewinnt brettharte Etappe

Eine unglaublich harte dritte Etappe von Tirreno-Adriatico geht mit einem Sieg von Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) zu Ende. Satte 239 Kilometer waren im strömenden Regen von Follonica nach Colfiorito zurückzulegen. Die Fahrer mussten sich im wahrsten Sinne des Wortes warm anziehen, denn nach den angenehmen Temperaturen an den Vortagen war es heute bitterkalt und nass. Am Ende kann sich der Italiener im Sprint eines stark dezimierten Hauptfeldes vor Tom Pidcock (Q36.5) durchsetzen. Gesamtführender bleibt Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), der es selbst in der Abfahrt auf den letzten Kilometern mit einer Solo-Attacke versucht hat.

Viel Action am Rollerberg

Lange sah es danach aus, als könnte vielleicht sogar das heutige Ausreißer-Duo triumphieren. Der Belgier Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale) und der Italiener Andrea Pietrobon (Polti VisitMalta) wurden aber dann doch noch vom Hauptfeld eingeholt. Neun Kilometer vor dem Ziel ging Ben Healy (EF Education – EasyPost) in die Offensive. Doch Juan Ayuso (UAE), Derek Gee (Israel – Premier Tech) und Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) blieben aufmerksam. Erst durch die Attacken von Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) und Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) wurde das Peloton am Valico di Colfiorito ordentlich ausgedünnt – obwohl der Berg im Durchschnitt nur rund drei Prozent steil ist. In der Abfahrt griff der Gesamtführende selbst an: Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) konnte zwar einige Meter zwischen sich und seine Verfolger bringen, wurde aber auf den letzten 1.000 Metern wieder eingeholt.