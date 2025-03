Radsport: Fredrik Dversnes hat mit einem Mega-Solo die fünfte Etappe von Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Norweger wurde fast eingeholt, konnte sich dann aber doch vor der Favoritengruppe über die Ziellinie retten.

Dversnes feiert seinen größten Erfolg

Was für ein Solo von Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility)! Der Norweger war den gesamten Tag über Teil einer Ausreißergruppe und konnte sich als einziger bis zum Schluss vor der Favoritengruppe behaupten. Fast schon eingeholt, rettete er sich über den letzten Hügel, stürzte sich in die Abfahrt und profitierte schließlich auch von der Uneinigkeit seiner Verfolger. Damit feiert er den größten Erfolg seiner Karriere. Aus der Gruppe der Favoriten heraus sprintete Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) souverän auf Rang zwei. Der Niederländer hatte keine Teamkollegen mehr bei sich, die für ihn die Lücke hätten schließen können.

UAE kontrolliert das Rennen

Eigentlich wollte das UAE Team Emirates keine Geschenke verteilen. Auf dem 205 Kilometer langen Teilstück von Ascoli Piceno nach Pergola schüttelte das Team in Schwarz-Weiß zunächst alle Sprinter ab, bevor sie im Hügel nach Monterolo dann das Tempo noch einmal anzogen. Nach der Tempoverschärfung von Isaac del Toro (UAE) attackierte Kapitän Juan Ayuso (UAE) kurz vor der Kuppe. Zu Zeitabständen unter den Topfavoriten kam es dadurch aber nicht, weil der Angriff viel zu spät kam und alle gefährlichen Fahrer am Hinterrad blieben. In der Abfahrt und dem Flachstück bis zur Ziellinie waren sich die Favoriten in der Nachführarbeit nicht einig – und der Solosieg von Fredrik Dversnes (Uno-X Mobility) wurde möglich. Weiterhin führt Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) in der Gesamtwertung der 60. Ausgabe von Tirreno-Adriatico. Morgen dürfte es für ihn aber auf dem Weg nach Frontignano zu schwer werden.