Test Minitools: In unserer Minitools Bestenliste spielt der NG Sports Cumeen Flaschenhalter inklusive Multitool eine besondere Rolle. Hautakteur ist in diesem Fall nicht das Multitool, sondern der Bezeichnung entsprechend der Flaschenhalter. Dennoch eine interessante Kombi, die eine effiziente Raumsparlösung für Rider bietet, die den Fokus nicht auf ein überdimensioniertes Multitool legen.

Wie in der Einleitung bereits angemerkt, steht bei diesem Produkt der Flaschenhalter im Vordergrund – das Minitool ist eher als zusätzliches, unbestritten natürlich sinnvolles Gadget zu sehen. Befestigt bzw. eingeschoben ist das Tool gut erreichbar am unteren Ende des Flaschenhalter-Adapters. Ausgestattet mit sieben Funktionen ersetzt das Tool zwar nicht die Fachwerkstatt, ermöglicht aber zumindest das Einstellen von Lenker, Sattel, Schaltwerk etc. Hierfür stehen 3, 4, 5, 6 mm Innensechskantschlüssel, ein TX25 und ein Kreuzschraubendreher zur Verfügung.

NG Sports Cumeen Flaschenhalter inklusive Multitool im Test

Abgerundet wird das Tool durch einen Flaschenöffner, der ausgeklappt auch als Griff für die einzelnen Werkzeuge dient. Der Griff gewährleistet nicht nur für ein recht gute Haptik, sondern ermöglicht auch beim Schrauben einen relativ hohen Krafteinsatz. Aufgrund der kurzen Länge der einzelnen Werkzeuge lassen sich tiefer gelegene Schrauben allerdings nur schwer oder – im schlimmsten Fall – gar nicht erreichen. Der Griff erschwert zudem auf engem Raum eine unkomplizierte Anwendung.

Nun zum Hauptakteur: dem Flaschenhalter, der mittels eines Adapters auch als Träger für das Multitool dient. Der Side-entry Flaschenhalter aus nylonverstärktem Material lässt sich für Links- als auch Rechtshänder montieren. Auch die Entnahme der Flasche lässt individuellen Spielraum. Die selbst auf ruppigen Trails sicher sitzende Flasche kann wahlweise von oben oder von der Seite eingeführt werden. Ungewollt Spielraum lässt der Flaschenhalter allerdings auch nach der Montage. Abhängig vom Rahmen bzw. dem Flaschenhaltermontagesockel weist die untere Befestigung Spiel auf.

„Fürth, wir haben ein Problem!“

Wir haben Cosmic Sports in Fürth, die für den Vertrieb von NG Sports Produkten verantwortlich sind, mit dem Problem konfrontiert. Daniel Gareus, Head of Marketing & Communications, sagt hierzu: „Der NG Sports Cumeen Flaschenhalter bietet dank des innovativen Jeera-Adapters nicht nur sicheren Halt für Trinkflaschen, sondern kann auch um ein Multi-Tool und eine praktische Aufbewahrungsbox erweitert werden. Unser Anspruch ist es, unseren Kunden stets die beste Kombination aus Funktionalität und Zuverlässigkeit zu bieten“.

Daniel Gareus weiter: „In Einzelfällen wie im Test auf velomotion.de wurde festgestellt, dass es bei der Verwendung des Adapters unter Druckanwendung zu einem minimalen Flex in Richtung Rahmen kommen kann. Da dies im normalen Gebrauch nicht spürbar ist, bleibt die sichere Nutzung jederzeit gewährleistet. Dennoch nehmen wir jedes Feedback ernst und arbeiten kontinuierlich an Optimierungen: Künftig wird eine Beilagscheibe beigelegt, um die Montage weiter zu stabilisieren und den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.“