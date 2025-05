Radsport: Casper van Uden hat die vierte Etappe des Giro d’Italia für sich entschieden. Der Niederländer gewann etwas überraschend den Massensprint in Lecce.

Mit einer faustdicken Überraschung hat der Giro d’Italia italienischen Boden erreicht. Casper van Uden (Picnic – PostNL) hat den Massensprint in Lecce vor Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) und Maikel Zijlaard (Tudor) gewonnen. Hinter dem rein niederländischen Podium fuhr der Däne Mads Pedersen (Lidl – Trek) auf Rang vier. Damit verteidigt der Sieger der ersten und dritten Etappe das Rosa Trikot. Max Kanter (XDS – Astana) sprintete auf einen beachtenswerten fünften Platz.

Casper van Uden takes his first ever Grand Tour stage win! #GirodItaliahttps://t.co/Maoekt4JO7 pic.twitter.com/80oVxAwaTS

