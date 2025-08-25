Radsport: David Gaudu hat die dritte Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden. Der Franzose bezwang im Bergaufsprint den Dänen Mads Pedersen.
Gaudu überrascht Pedersen
Bereits gestern hat er angedeutet, dass die Form stimmt. Heute hat er seine gute Verfassung mit dem Tagessieg gekrönt. David Gaudu (Groupama – FDJ) gewann die dritte Etappe der Vuelta a Espana im Bergaufsprint vor Mads Pedersen (Lidl – Trek). Im Rollerberg nach 134,6 Kilometern von San Maurizio Canavese nach Ceres kam es im Peloton zu einigen Lücken. Gesamtführender aber bleibt der heutige Tagesdritte Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike), der gestern gewinnen konnte.
Keine Chance für die Fluchtgruppe
Vier Mann haben sich relativ zeitig nach dem Startschuss aus dem Hauptfeld abgesetzt. Doch der US-Amerikaner Sean Quinn (EF Education – EasyPost), der Österreicher Patrick Gamper (Jayco AlUla), der Italiener Alessandro Verre (Arkéa – B&B Hotels) und der Belgier Luca Van Boven (Intermarché – Wanty) hatten nie eine realistische Chance auf den Tagessieg. Bereits weit über 20 Kilometer vor dem Ziel wurde der Flucht ein Ende gesetzt. Immerhin darf sich Verre über weitere Bergpunkte freuen. Er hat das Weiße Trikot mit den Blauen Punkten verteidigt und wird es auch morgen tragen.
