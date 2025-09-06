Radsport: Marc Soler hat der Mannschaft UAE – XRG den nächsten Etappensieg bei der Vuelta a Espana beschert. Der Spanier gewann das 14. Teilstück als Solist.
Soler holt UAE – XRG den siebten Tagessieg
Auch wenn sie die Gesamtwertung nicht anführen, bestimmen die Fahrer des Teams UAE – XRG die Vuelta a Espana fast nach belieben. Nachdem Juan Ayuso und Jay Vine bereits je zwei Etappen gewinnen konnten, sie beim Mannschaftszeitfahren die schnellsten waren und auch Joao Almeida gestern jubelte, war heute Marc Soler an der Reihe. Der Spanier gewann das 14. Teilstück der Spanien-Rundfahrt als Solist. Nach 135,9 Kilometern von Avilés nach La Farrapona (Lagos de Somiedo) war er der stärkste Mann der einst großen Ausreißergruppe. Im Kampf ums Rote Trikot kam es zu keinen signifikanten Zeitabständen, so dass Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) weiterhin Gesamtführender ist. Da er im Sprint um Rang zwei sogar noch an Joao Almeida vorbeizog, konnte er seinen knappen Vorsprung etwas ausbauen.
