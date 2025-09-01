Test Shimano GE900HS: Pünktlich zum Herbstanfang stellt Shimano einen Gravity-spezifischen Schuh vor, der mit steifer Sohle, hohem Tragekomfort und gutem Grip überzeugt – und sich dabei preislich angenehm zurückhält.

Wer im Enduro- oder Downhill-Sport aufs Podest fahren will, hat hohe Ansprüche an Material und Ausrüstung. Und auch die Verbindung von Mensch und Maschine muss stimmen, wofür Shimano jetzt den GE900HS vorgestellt hat, wobei „HS“ für „Hot Seat“ steht – der Heiße Stuhl, auf dem jene sitzen, die im jeweiligen Lauf die Bestzeit halten, bis jemand noch schneller ist.

Shimano GE900HS: Gravity-Schuh mit steifer Sohle

Der MTB-Schuh auf Profi-Niveau bringt alles mit, was man für Bestzeiten braucht. Dazu gehört erst einmal eine steife, dabei maximal griffige Sohle, bei der Shimano von einer um 25 % verbesserten EVA-Härte im Bereich der Mittelsohle spricht. Das steht für eine sehr steife Sohle, was sich im Praxistest bestätigt: Die Kraftübertragung ist optimal, was natürlich auch die Füße entlastet – punktueller Druck bleibt aus, sodass der Tragekomfort stimmt. Dazu muss man allerdings gleich sagen, dass der Shimano GE900HS sehr schmal geschnitten ist – er sollte eine Nummer größer gekauft bzw. bestellt werden.







Neoprenkragen und feste Zehenbox

Zum Komfort trägt der unauffällig integrierte Neoprenkragen bei. Er reicht gerade so über den Knöchel und sorgt dafür, dass aufgewirbelte Bodenbestandteile nicht in den Schuh eindringen können. Auch Wasser wird in gewissem Maße abgehalten, aber natürlich dürfen die Pfützen nicht zu tief sein.

Die hohe Zehenbox sorgt für viel Platz und Bewegungsfreiheit im Schuh und ist dazu so fest ausgeführt, dass sie optimalen Schutz bietet, wenn man auf einen Stein oder eine knorrige Wurzel trifft. Auch damit ist der Shimano-Schuh extrem praxisgerecht konstruiert.







Griffige Sohle mit großer Auflagefläche

Wer mit MTB-Schuhen eine stark profilierte Sohle mit Schraubstollen verbindet, muss in Sachen Downhill und Enduro natürlich umdenken. Der GE900HS ist auf Plattformpedale à la Shimano XTR Enduro abgestimmt bzw. auf Flatpedale mit Pins und weist daher eine große Auflagefläche mit integrierter Rinne für die SPD-Cleats auf. Letztere sind über einen großen Bereich verstellbar. Gehpassagen sind mit der griffigen Gummierung angenehm, und die tieferen Rinnen im Bereich von Zehen und Ferse sorgen für genug Grip, wenn das Bike mal geschoben werden muss – selbst in steilem Gelände.







Für festen Halt am Fuß sorgen ein Klettriemen sowie ein „BOA Li2“-Drehverschluss. Dies ist eine sinnvolle Kombination, die potenzielle Druckstellen vermeidet und einfach bedienbar ist. Auch dem Preis der Schuhe ist das System angemessen: 219,95 Euro ruft Shimano für den in Schwarz und Weiß verfügbaren GE900HS auf, was nicht sehr teuer dafür ist, wie hoch das Downhill-Modell in der Produkthierarchie angesiedelt ist. Mit dem GE900W gibt es übrigens ein frauenspezifisches Schwestermodell, das neben dem schönen Blauton einige konstruktive Besonderheiten aufweist.

