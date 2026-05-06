Die Bikepark-Saison steht an oder ist vielerorts schon eröffnet. Wer noch auf der Suche nach einer richtigen Bikepark-Maschine ist, die man sich auch leisten kann, für den haben wir hier zehn Preis-Leistungs-Knaller zusammengesucht. Mit diesen Bikes kann man sorgenfrei im Bikepark shredden und schont den Geldbeutel – sodass noch genug Geld für Lifttickets und Roadtrips übrig bleibt.

Die zehn besten Shredding-Maschinen zu erschwinglichen Preisen in der Übersicht:

Canyon Torque 6

Commencal Meta SX V4

Cube Stereo ONE77 Pro 29

Ghost Riot EN

Radon Swoop AL 8.0

Rose Scrub SC

Scott Gambler 20

Specialized Status 2 170

Trek Fuel EX

YT Capra Core 1

Canyon Torque 6 – Freerider mit Doppelbrücken-Lizenz

Das Canyon Torque 6 bietet eine starke Ausstattung, darunter den RockShox Vivid Select Dämpfer, die Select+ ZEB und die SLX Vierkolbenbremsen mit großen 220 / 203 mm Scheiben. Das Bike des Versenders ist in zwei Farben und vier Rahmengrößen erhältlich – außerdem gibt es mit dem Torque DH CLLCTV eine Freeride-Version. Sie verzichtet auf eine breitbandige Schaltung und die Dropperpost und kommt stattdessen mit einer fetten RockShox Boxxer (mit 190 mm Federweg) an der Front sowie einem Vivid Coil Dämpfer. Im Moment gibt es beide Modelle für knapp 3.000 €.

Federweg 170 mm / 170 mm

170 mm / 170 mm Laufräder Mullet

Mullet Besonderheiten starke Ausstattung, Variante mit Doppelbrückengabel

starke Ausstattung, Variante mit Doppelbrückengabel www.canyon.com

Preis (UVP) 3.299 €

3.299 € Aktueller Rabatt -300 €







Commencal Meta SX V4 – mit Mullet-Setup für Party-Laps

Die Marke aus Andorra ist im Gravity-Segment stark vertreten. Das Meta SX V4 ist eine verhältnismäßig günstige Eintrittskarte in die Bikepark-Saison und im Moment um knapp über 1.000 € reduziert. Dafür müssen Fahrer aber auf eine Dropperpost ab Werk verzichten. Die SRAM Guide T Bremsen haben im Abfahrtsbereich keinen guten Ruf, der Rest der Ausstattung mit NX Eagle Schaltung, Maxxis Reifen, e*thirteen LG1 DH Base Felgen und dem RockShox Fahrwerk ist aber robust gewählt.

Federweg 170 / 160 mm

170 / 160 mm Laufräder Mullet

Mullet Besonderheiten keine Dropperpost

keine Dropperpost www.commencal.com

Preis (UVP) 3.173,33 €

3.173,33 € Aktueller Rabatt -1.001,58 €

Cube Stereo ONE77 Pro 29 – langhubiges Enduro mit starker Ausstattung

Für knapp 2.800 € schnürt Cube ein starkes Ausstattungspaket zusammen: Das DVO Fahrwerk ist exotisch und sucht seinesgleichen in dieser Preisklasse, die Magura MT5 bringt viel Power mit und Newmen steuert Cockpit und Laufräder bei. Der Rahmen bietet dabei jede Menge Features und ist sogar in Größe XXL verfügbar. Ab Werk ist ein Luftdämpfer verbaut, dank der beiden Dämpferaufnahmen kann aber auch mit Coil gefahren werden. Außerdem lässt sich der Lenkwinkel feintunen.







Federweg 170 / 170 mm

170 / 170 mm Laufräder 29″

29″ Besonderheiten starke Ausstattung, FlipChip, Lenkwinkel-Adjust, Coil- und Air-kompatibel

starke Ausstattung, FlipChip, Lenkwinkel-Adjust, Coil- und Air-kompatibel www.cube.eu

Preis (UVP) 2.799 €

2.799 € Aktueller Rabatt ggf. im Fachhandel

Ghost Riot EN – starke Performance dank Coil-Dämpfer

Das 170 / 160 mm starke RockShox Fahrwerk mit Coil-Dämpfer am Ghost Riot EN macht klar, dass es sich hier um eine echte Abfahrtsmaschine handelt. Verzögert wird das knapp 3.000 € teure Enduro mit zuverlässigen SRAM Code R Bremsen und 200-mm-Scheiben, der Maxxis Assegai Vorderreifen kommt zudem in der griffigen MaxxGrip Mischung.

Federweg 170 / 160 mm

170 / 160 mm Laufräder 27,5″ (S), 29″ (M, L, XL)

27,5″ (S), 29″ (M, L, XL) Besonderheiten Coil-Dämpfer, Kettenführung

Coil-Dämpfer, Kettenführung www.ghost-bikes.com

Preis (UVP) 2.999 €

2.999 € Aktueller Rabatt ggf. im Fachhandel







Radon Swoop AL 8.0 – mit Vollgas über die Trails

Das Radon Swoop AL 8.0 der Versendermarke überzeugt mit dem starken Fox Fahrwerk, bestehend aus einer Fox 38 Performance mit Grip Kartusche sowie X2 Performance Dämpfer. Schwalbe Reifen in der Trail-Soft-Kombi sowie bissige Magura Vierkolbenbremsen sorgen für Grip und Verzögerung. Und das beste? Aktuell ist der Aluminium-Freerider für 1.699 € zu haben!

Federweg 170 / 170 mm

170 / 170 mm Laufräder 29″

29″ Besonderheiten mit aktuellem Rabatt Preis-Leistungs-Kracher, FlipChip

mit aktuellem Rabatt Preis-Leistungs-Kracher, FlipChip www.radon-bikes.de

Preis (UVP) 3.199 €

3.199 € Aktueller Rabatt -1.500 €







Rose Scrub – Federweg ist Trumpf

Darfs etwas mehr sein? Die Freeride- und Downhillmaschine des Versenders kommt nicht nur mit massig Federweg, sondern auch in zwei Varianten: Einmal mit einer RockShox Zeb mit 190 mm, um wie Brendon Semenuk nicht auf Barspins verzichten zu müssen, sowie mit einer mächtigen Boxxer für maximale Kontrolle. Beides gibt es für 3.200 €, die restliche Ausstattung mit SRAM GX 7-fach DH und Schwalbe Big Betty Bikepark-Reifen ist natürlich maximal auf Abfahrt getrimmt.

Federweg 190 / 200 mm

190 / 200 mm Laufräder Mullet

Mullet Besonderheiten Winkelsteuersatz, Single- oder Triple-Crown-Gabel

Winkelsteuersatz, Single- oder Triple-Crown-Gabel www.rosebikes.de

Preis (UVP) 3.200 €

Scott Gambler 20 – Barspin-Verbot wegen Doppelbrücke

Das Scott Gambler 20 ist ein reinrassiges Downhill-Bike und kennt nur eine Bewegungsrichtung – abwärts! Am Alu-Rahmen im Raw-Look sind eine RockShox Boxxer Base, ein RockShox Vivid Coil Base Dämpfer und SRAM DB8 Bremsen geschraubt. Ab Werk kommt das Gambler im Mullet-Setup, für Racer lässt sich aber auch ein komplettes 29″ Setup verwirklichen. Nice: Die Maxxis Assegai / DHRII Kombi mit DH-Karkasse ist uneingeschränkt Bikepark-tauglich.







Federweg 200 / 200 mm

200 / 200 mm Laufräder Mullet

Mullet Besonderheiten Downhill-Bike, opt. Full-29″ Setup möglich

Downhill-Bike, opt. Full-29″ Setup möglich www.scott-sports.com

Preis (UVP) 3.299 €

3.299 € Aktueller Rabatt ggf. im Fachhandel

Specialized Status 2 170 – vielfältiger Freerider mit Kultstatus

Schon in der zweiten Generation hat der Freerider der Kalifornier fast Kultstatus erreicht. Die 170 mm Federweg am Heck werden von einem Coil-Dämpfer verwaltet, vorne werkelt eine Fox 38 Rhythm mit GRIP Kartusche. Die TRP Trail Evo Bremsen sorgen für negative Beschleunigung, während die Specialized Butcher Reifen (mit Grid Gravity Karkasse am Hinterrad) den nötigen Grip bieten. Für besonders junge oder kleine Shredder gibt es mit dem Status 2 170 Zero eine spezielle Größenvariante. Spannend: Die DH-Version des Status 2 170 mit Doppelbrückengabel ist im Moment für 3.099 € zu haben – und kostet damit 50 € weniger als die Standard-Variante.

Federweg 170 / 170 mm

170 / 170 mm Laufräder Mullet

Mullet Besonderheiten FlipChip, Zero-Variante für junge / kleine Fahrer

FlipChip, Zero-Variante für junge / kleine Fahrer www.specialized.com

Preis (UVP) 3.149 €

3.149 € Aktueller Rabatt ggf. im Fachhandel







Trek Fuel EX – wandelbares Trail-Bike

Das Trek Fuel EX bietet den niedrigsten UVP von 2.499 € und gleichzeitig am meisten Auswahl bei den Federwegszahlen. Der Heckfederweg kann zwischen 145 und 160 mm gewählt werden, vorne ist das Fuel EX für 150 bis 170 mm freigegeben. Das Fahrwerk selbst ist aber nur bedingt Shred-tauglich. Der Alu-Rahmen verfügt über einen Progressions-Chip, um die Federkennlinie anzupassen, sowie ein Rahmenstaufach im Unterrohr – mehr Enduro geht nicht für diesen Preis!

Federweg 170 / 160 mm

170 / 160 mm Laufräder 29″

29″ Besonderheiten Federweg vielfältig einstellbar, Rahmenstaufach, Drahtreifen, Progressions-Chip

Federweg vielfältig einstellbar, Rahmenstaufach, Drahtreifen, Progressions-Chip www.trekbikes.com

Preis (UVP) 2.499 €

2.499 € Aktueller Rabatt ggf. im Fachhandel

YT Capra Core 1 – kernige Angelegenheit

Das YT Capra in der Core 1-Ausstattungsvariante ist wie gemacht dafür, um den ganzen Sommer im Bikepark zu verbringen. Der Rahmen ist in einem dezenten Mattschwarz verfügbar, auch eine giftgrüne Variante gibt es, um die Buddys auf dem Trail zu slimen. Fahrer können zudem zwischen fünf Rahmengrößen und einem Mullet- oder Full-29″-Setup wählen. Fahrwerkspflichten werden von Marzocchi übernommen, zudem sind Continental Kryptotal Reifen am 2.799 € teuren Bike aufgezogen.







Federweg 170 / 165 mm

170 / 165 mm Laufräder Mullet, 29″

Mullet, 29″ Besonderheiten Wahl zw. Mullet und Full-29″ in allen Größen

Wahl zw. Mullet und Full-29″ in allen Größen www.yt-industries.com

Preis (UVP) 2.799 €

Infos und Bilder: Hersteller