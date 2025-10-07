Großes WOW für die Kleinsten? Das neue Laufrad für Babys von woom

Das woom WOW sorgt für Aufsehen: Der österreichische Premiumhersteller bringt das erste selbst-balancierende Laufrad für Babys und Kleinkinder ab 9 Monaten auf den Markt. Gefertigt in Europa, verbindet es innovative Technik, kindgerechtes Design und nachhaltige Materialien – und macht den Einstieg in die Welt der Mobilität zum Erlebnis. Und zum Preis von 179 Euro ist es obendrein das derzeit günstigste Woom auf dem Markt.

Das erste Laufrad, das mitwächst

Mit dem woom WOW startet die Radkarriere schon vor dem ersten Schritt: Das Laufrad ist so konstruiert, dass bereits Babys ab neun Monaten spielerisch ihre Balance trainieren können. Herzstück des Konzepts ist das sanfte „Wobbeln“ – ein leichtes Hin- und Herwippen, das die Motorik und das Gleichgewicht schult, lange bevor Kinder laufen lernen. Ganz intuitiv verlagern sie ihr Gewicht, halten die Balance und gewinnen mit jedem Wobble an Selbstvertrauen.







„Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure Freude an Bewegung, kombiniert mit maximaler Sicherheit“, erklärt woom-CEO Bernd Hake. „Wir wollten ein Produkt schaffen, das Mobilität von Anfang an neu denkt – und das ist uns gelungen.“

Spielerisches Lernen mit Köpfchen

Entwickelt wurde das woom WOW in enger Zusammenarbeit mit Kinderärzt*innen, Entwicklungspsycholog*innen und echten kleinen Testfahrer*innen. Dabei zeigte sich schnell: Kinder bewegen sich intuitiv – sie lernen, indem sie spielen. Genau daran knüpft das woom WOW an. Laut Dr. Katja Schmidhofer vom Klinikum Klagenfurt „unterstützt das Laufrad gezielt die Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung – und das auf eine spielerische, selbstwirksame Weise“.







Leicht, kompakt und elternfreundlich

Praktisch: Der selbst-zentrierende Lenker sorgt für Stabilität und kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück. Und wenn das Abenteuer Pause macht, lässt sich der Lenker mit einem Klick parallel zum Rahmen drehen – das Rad kann platzsparend verstaut oder bequem getragen werden. Mit nur wenigen Handgriffen ist es wieder fahrbereit. Perfekt für Familien, die viel unterwegs sind.

WOW-Erlebnis inklusive

Schon beim Auspacken sorgt das woom WOW für Begeisterung: Das Laufrad kommt komplett vormontiert und wird von „Buddy“, einer weichen Plüschfigur, sowie einem kleinen Abenteuer-Büchlein begleitet. So beginnt die Entdeckungsreise auf zwei Rädern schon im Kinderzimmer.

Kindgerechtes Premium-Design

Jedes Detail wurde auf die Bedürfnisse der Kleinsten abgestimmt: ein tiefer Rahmen, ein längerer Sattel für ergonomisches Sitzen, abgerundete Kanten, weiche Lenkerenden und geräuschlose Reifen. Das Ergebnis ist ein Laufrad, das Sicherheit, Komfort und Stil vereint. Erhältlich ist das woom WOW in den Farben pop peach, soft sprout und dreamy sky – sowie mit optionalen Farb-Sets in fünf fröhlichen Varianten.







Nachhaltig hergestellt in Europa

Das woom WOW wird in Portugal produziert und besteht zu 98 % aus recyceltem, schadstoffgeprüftem Composite-Material. Der leichte Aluminiumrahmen ist vollständig reparierbar und lässt sich ohne Klebstoffe recyceln. Made in Europe steht hier nicht nur für Qualität, sondern auch für Verantwortung.

„Falling is not failing“ – Das woom WOW ermutigt Kinder, mit Neugier und Vertrauen ihre ersten Schritte in die Mobilität zu machen. Sicherheit, Spaß und Design vereint auf einem völlig neuen Level.

Die fünf WOW-Highlights auf einen Blick

Selbst-balancierendes Wobbeln: trainiert Balance und Selbstvertrauen ab 9 Monaten.

trainiert Balance und Selbstvertrauen ab 9 Monaten. Selbst-zentrierender Lenker: erleichtert Spurhalten und Gleichgewichtstraining.

erleichtert Spurhalten und Gleichgewichtstraining. Handliches Design: einklappbarer Lenker für einfaches Tragen und Verstauen.

einklappbarer Lenker für einfaches Tragen und Verstauen. WOW-Erlebnis beim Auspacken: vormontiert, mit Buddy-Plüschfigur und Mitmach-Buch.

vormontiert, mit Buddy-Plüschfigur und Mitmach-Buch. Nachhaltig & sicher: bis zu 98 % recycelte Materialien, Made in Europe.

Fazit: Balance lernen mit Spaßfaktor

Mit dem neuen woom WOW bringt der Kinderfahrrad-Spezialist ein Produkt, das die frühkindliche Entwicklung fördert, Eltern begeistert und nachhaltig produziert ist. Ein echtes Highlight für Familien, die Wert auf Bewegung, Design und Qualität legen – und der wohl schönste Einstieg in die Welt des Radfahrens. Zum Preis von 179 Euro ist das Wow obendrein fair bepreist, bedenkt man, dass es „Made in Europe“ ist.







Das woom WOW ist ab sofort im Handel und im woom Online-Shop erhältlich.

Dieser Artikel entstand auf Basis eine Mitteilung von Woom – Fotos @Woom

