Radsport: Tadej Pogacar hat die 119. Austragung der Lombardei-Rundfahrt für sich entschieden. Der slowenische Weltmeister ließ der Konkurrenz erneut nicht den Hauch einer Chance und zieht mit seinem fünften Erfolg in Folge mit Fausto Coppi gleich.

Pogacar siegt wieder vor Evenepoel

Es ist das selbe Ergebnis, aber ein anderes Rennen: Tadej Pogacar (UAE) hat erneut vor Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) gewonnen. Wie schon bei der WM und EM ließ der Slowene dem Belgier keine Chance. Dieser wiederum wurde souverän Zweiter. Das Podium komplettiert nach 241 sehr welligen und schweren Kilometern von Como nach Bergamo der Australier Michael Storer (Tudor).







36 Kilometer Solo zum Rekord

Mit seinem fünften Erfolg in Serie zieht Tadej Pogacar mit dem großen Fausto Coppi gleich. Der Italiener triumphierte beim „Rennen der fallenden Blätter“ zwischen 1946 und 1954 ebenfalls fünfmal. Pogacar benötigte dafür nur fünf Jahre. Es ist stark davon auszugehen, dass der Slowene bald der alleinige Rekordhalter der Lombardei-Rundfahrt sein wird. Seinen entscheidenden Angriff setzte er diesmal 36 Kilometer vor dem Ziel. Wie so oft konnte ihm niemand folgen.

It’s take-off for Tadej Pogacar at Il Lombardia Nobody can live with the world champion as leaves his rivals behind pic.twitter.com/30Z4e7R1RO



— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 11, 2025