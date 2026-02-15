Verlosung Feedback Sports Werkzeugtasche: Wer regelmäßig an Bikes schraubt – egal ob am heimischen Montageständer, im Team-Zelt beim Rennen oder auf Trips mit ungewisser Werkstattausstattung – kennt das Dilemma: Entweder man packt zu viel ein und sucht trotzdem das falsche Tool, oder man packt zu wenig ein und scheitert dann an genau der einen Kleinigkeit. Das Team Edition Tool Kit von Feedback Sports positioniert sich genau zwischen diesen Polen: ein bewusst kuratiertes Set statt Werkzeug-Kuddelmuddel – mit einem Anspruch, der klar in Richtung Profi geht, ohne Hobby-Schrauber auszuschließen.

Feedback Sports nennt es den „ultimativen Field- und Home-Service-Partner“ – entwickelt mit Input aus Tour de France, Enduro World Cup und Downhill World Cup-Mechaniker-Kreisen. Das klingt nach Marketing, ist aber als Leitlinie spürbar: Hier wurde nicht versucht, eine Werkzeugkiste maximal voll zu stopfen, sondern die häufigsten Reparatur- und Wartungsfälle mit vernünftigem, hochwertigem Werkzeug abzudecken.







Konzept: „Kuratiert statt überfrachtet“

Im Kern steht die Idee: 20 bike-spezifische Werkzeuge, die 26 Funktionen abdecken. Entscheidend ist dabei nicht die Zahl, sondern die Auswahl – und die ist auf das ausgelegt, was in der Praxis tatsächlich ständig passiert: Einstellungen am Cockpit, Antrieb, Bremsen, Reifen, Kleinteile, Kettenservice, Notfälle unterwegs.

Dazu kommt der zweite, fast ebenso wichtige Teil des Produkts: das Case. Denn die beste Tool-Auswahl bringt wenig, wenn du im Einsatz erst einmal „Tetris“ spielst oder Werkzeuge im Gras verschwinden.

Das Case: TPU, stand-kompatibel, teamtauglich







Feedback Sports verpackt das Set in einem TPU-beschichteten Etui, das abriebfest, wasserresistent sowie fett- und ölbeständig sein soll – also genau die Mischung, die im echten Schrauberleben zählt. Praktisch: Das Case ist so gebaut, dass es sich an Feedback-Sports-Montageständern befestigen und aufhängen lässt (externe Befestigung + interne Stützstruktur). Das klingt nach Detail – ist aber im Rennen oder Workshop-Alltag Gold wert, weil du Tools „auf Augenhöhe“ sortiert hast und nicht auf dem Boden kramst.

Auch gut gelöst: elastische Organisationsbänder halten jedes Tool dort, wo es hingehört, und lassen zusätzlichen Platz für Ergänzungen.

Die Tool-Auswahl: Was drin ist







Feedback Sports Werkzeugtasche listet die Kernkomponenten sehr konkret. Dazu gehören u. a.:

Inbus-Y-Wrenches: 2/2.5/3 sowie 4/5/6 mm

2/2.5/3 sowie 4/5/6 mm Torx-Y-Wrench: T25/T27/T30

T25/T27/T30 L-Handle Inbus: 6 mm & 8 mm

6 mm & 8 mm Magnetische Schraubendreher (u. a. 3 mm & 4.5 mm) + JIS Phillips #2

(u. a. 3 mm & 4.5 mm) + Shimano Crank Cap Tool

Pedal Wrench Combo

Utility Pick , Reifenheber (Biolever) , Speichenschlüssel , Ventilkern-Tool (Presta/Schrader)

, , , Rotor Truing Fork , Bottom Bracket + Lockring Tool , Grip Whip

, , Cable & Housing Cutter, Master Link Pliers, Chain Tool 3.0

Ergonomie & Handling: Werkzeug, das sich wie Werkzeug anfühlt

Ein zentraler Punkt bei Tool-Kits ist die Haptik. Feedback Sports setzt auf ergonomische, überformte Griffe mit „file tread“ Struktur – also eine angeraute, feilenartige Profilierung für Grip und Kontrolle. Das ist mehr als Optik: Gerade bei festsitzenden Schrauben oder kalten Fingern macht ein guter Griff den Unterschied.







Für wen ist das Feedback Sports Team Edition Tool Kit ideal?

Ambitionierte Home-Mechanics

Wenn du regelmäßig selbst wartest (Antrieb, Cockpit, Reifen, Brems-Peripherie) und ein Set willst, das du nicht nach zwei Saisons ersetzt, ist das hier ein „einmal kaufen, lange nutzen“-Kandidat.

Racer, Reise-Schrauber, Gravel-/MTB-Trips

Das Case-Design (robust, organisiert, stand-kompatibel) ist klar auf Menschen ausgelegt, die unterwegs schrauben – nicht nur im Keller.







Teams & Vereinswerkstatt

Gerade die Ordnung und Erweiterbarkeit im Case spielt aus, wenn mehrere Personen zugreifen – weniger Sucherei, weniger Verlust.

Kein Toolkit ist vollständig. Auch bei der Feedback Sports Wekzeugtasche in der Team Edition können bestimmte Spezialtools fehlen – etwa Drehmoment-Themen oder sehr spezifische Werkstattwerkzeuge. Das ist weniger ein echter Mangel als eine Design-Entscheidung: Dieses Kit ist für die häufigsten Arbeiten optimiert, nicht für alle Umbauten am Bike.

Gewinne 1 von 3 Feedback Sports Werkzeugtaschen







Beantworte jetzt die Frage und gewinne eine Feedback Sports Werkzeugtasche.

Rechtliches Feedback Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Feedback) weitergegeben. Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Feedback ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen







Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]

Teilnahmeschluss: 25. Februar 2026