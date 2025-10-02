Verlosung/Produktnews: Wer unterwegs oder in der heimischen Garage zuverlässig schrauben will, landet früher oder später bei Wera. Das Bicycle Set 1 ist Wera’s kompaktes 14-teiliges Bit- und Ratschen-Set speziell für Fahrrad- und E-Bike-Anwendungen – klein im Packmaß, erstaunlich groß in der Einsatzbandbreite. Als besonderes Highlight verlosen wir 20 Werkzeugsets!
Auf einen Blick – was steckt drin im Wera Bicycle Set 1?
- Zyklop Mini 1 Bit-Ratsche (¼“, 87 mm) mit 60 Zähnen und 6° Rückholwinkel – ideal in beengten Bauräumen, schnell per Daumenrad zu bedienen.
- Universalhalter 3899/4/1 (Edelstahl, ¼“, 100 mm) als Verlängerung/Bit-Halter
- 10 Bits für die gängigsten Fahrradverschraubungen:
Innensechskant 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm, TORX® T10 und T25, PH2.
- Zwei Reifenheber aus glasfaserverstärktem Kunststoff: 9502 (mit ¼“-Bitaufnahme für leichte Schraubverbindungen) und 9503 (mit Ventilausstoßer) – lassen sich zusammenklicken und an der Speiche einhängen.
Verpackt für den Alltag
Das Set kommt in einer kompakten, oberflächenschonenden Textil-Faltasche. Die passt in Trikottasche, Satteltasche oder Rucksack und schützt Rahmen/Teile vor Kratzern – unterwegs ebenso wichtig wie am Montageständer.
Warum das Wera Bicycle Set 1 Sinn macht?
Breites Profil-Spektrum: Mit Innensechskant 2–8 mm plus T10/T25 und PH2 deckt das Set typische Schrauben an Cockpit, Sattel, Bremsen, Schaltwerk, Steckachsen und Zubehör ab. T25 ist für viele Bremsscheiben und Klemmungen obligatorisch; 8 mm H2-Inbus hilft z. B. bei manchen Pedalen.
Schnell & feinfühlig: Die Zyklop Mini 1 liefert echte Ratschen-Geschwindigkeit bei nur 6° Arbeitswinkel – perfekt, wenn Flaschenhalter, Akku-Covers oder Leitungen im Weg sind. Das Daumenrad erlaubt flottes Eindrehen, anschließend wird per kurzer Hebelbewegung festgezogen.
Reifenservice durchdacht: Die glasfaserverstärkten Reifenheber schonen Felgenhörner; der 9503 hebt zudem Ventileinsätze (z. B. bei Tubeless) heraus. Smart: Ein Heber hebt ab, der andere hakt an die Speiche – so rutscht nichts weg. Und: ¼“-Bitaufnahme im 9502 für leichte Schraubfälle.
Das Wera Bicycle Set 1 in der Praxis:
- Gravel & Road: Minimalgewicht, dennoch alle Schlüsselweiten für Cockpit-/Sattel-Feintuning und Notfälle am Straßenrand.
- MTB & Trail: T25, 4/5/6 mm sind Dauerbrenner; die Mini-Ratsche hilft an eng verbauten Leitklemmen oder ISCG-Bereichen.
- E-Bike: Abdeckungen, Halter, Displays – häufig Torx-/Inbus-lastig; die Verlängerung erleichtert das Arbeiten an verdeckten Schrauben.
Das Wera Bicycle Set 1 ist ein hochwertiges Mini-Werkzeugset für alle, die unterwegs oder zuhause effizient und kontrolliert schrauben möchten – deutlich präziser als Multitools, ohne zur halben Werkstatt zu mutieren. Für Tourenfahrer, Pendler und Wochenendschrauber eine klare Empfehlung.
Gewinne jetzt dein Wera Bicycle Set 1
Wir verlosen 20 Wera Bicycle Sets! Alles, was du dafür tun musst, ist, folgende Frage zu beantworten.
Teilnahmeschluss: 2. Oktober 2025