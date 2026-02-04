Verlosung/Produktnews: Wer beim Schrauben nicht erst etliche Schubladen durchforsten möchte, sondern eine klar strukturierte „alles an einem Ort“-Lösung sucht, landet früher oder später bei rollenden Toolstations. Die Topeak PrepStation Pro ist genau so gedacht: ein leichtgängiger Werkzeugtrolley mit 5″-Leichtlaufrollen und sieben Fächern, die ein 55-teiliges Werkzeugset in Profi-Bikeshop-Qualität aufnehmen. Per Knopfdruck öffnet der Lift-Mechanismus das System, sodass sich die Tool-Trays für schnellen Zugriff auffächern – eine Idee, die besonders dann punktet, wenn es in Werkstatt, Teamtruck oder Rennzelt zügig gehen muss.
Topeak PrepStation Pro – Stabil, mobil, aufgeräumt
Im Fahrbetrieb rollt die PrepStation Pro auf ihren 5″-Rollen, im Einsatz sorgt ein cleveres Detail für mehr Standfestigkeit: Die Rollen bzw. der Radstand lassen sich ausziehen, um die Basis zu verbreitern und die Stabilität zu erhöhen. Dazu kommen zwei Zubehörfächer, die sich individuell einteilen lassen – und dank Magnetschale selbst kleinste Metallteile (Kettenschloss, Schrauben, Ventileinsätze) zuverlässig „parken“. Der faltbare Aluminiumgriff erleichtert Transport und Verstauen; ein PrepStation Case Cover ist optional erhältlich.
Werkzeug-Set: 55 Tools, 85 Funktionen – sinnvoll kuratiert
Der Umfang ist üppig, aber nicht beliebig: Das Set deckt klassische Antriebs-, Cockpit- und Fahrwerksarbeiten ebenso ab wie viele „Shop-Standards“.
Basiswerkzeuge & Schlüssel
- Maul-/Ringschlüssel (u. a. 7 mm, 8 mm (2×), 10 mm (2×))
- Schraubendreher (#1/#2 Phillips, 4/6 mm Flachkopf)
- Inbus (2–10 mm, teils doppelt) und Torx-Schlüssel (T7–T30, T25 (2×))
- Inbus- und Torx-Bits (u. a. T25)
Laufrad & Feintuning
- Speichenschlüssel inkl. 13G, 14G, 15G, sowie Profile für Shimano und Mavic (M7/M9)
Antrieb & Werkstattklassiker
- All Speeds Chain Tool (Kettennieter)
- Kettenverschleißlehre / Kettenfixierhaken
- Kettenpeitsche / Sprocket Remover
- Freewheel Remover (Kassettenabzieher)
- Universal Crank Puller
Drehmoment, Bremsen, Spezialtools
- ComboTorq Wrench & Bit Set (Drehmomentschlüssel)
- Hydraulic Caliper Press
- RotorTru (Bremsscheibenrichtwerkzeug)
- Tretlagerwerkzeuge (External / Cartridge Bottom Bracket Tool)
- Dazu u. a. Kabel-/Hüllenschneider, Zangen, Feile, Gummihammer, Reinigungsbürste, Einschlag- und Sägeführungswerkzeug
Tray-Logik: So ist das System aufgebaut
Die PrepStation Pro organisiert sich über mehrere Ebenen/Trays. Genannt werden u. a.:
- 1st Tray: Werkzeug- und Ersatzteiltray
- 2nd Tray: zusätzliche Tool-Tray plus Magnetic Tool Tray
- Weitere Trays führen die Werkzeuge gruppiert (z. B. DuoHex-Tools, Torx®-Set, Zangen, Antriebs- und BB-Tools etc.).
Ein echtes „Mechaniker“-Feature ist der BucketSeat: Eimer und Sitz in einem
Topeak Prepstation Pro – Werkstattqualität zum Mitnehmen
Beim Materialmix setzt die Station auf robuste, praxisnahe Komponenten: Fiberglas-Composite am Körper und Aluminium am Griff; die Werkzeuge bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl bzw. gehärtetem Stahl, der Kettennieter aus CrMo-Stahl. In Zahlen: 17,5 kg Gesamtgewicht, der Trolley ohne Werkzeuge wiegt 8 kg. Die Abmessungen liegen bei 72,1 × 38 × 36,2 cm (gefaltet) und 96,5 × 38 × 36,2 cm (geöffnet).
Die PrepStation Pro ist keine Minimal-Lösung, sondern eine konsequent strukturierte mobile Werkstattstation: rollbar, stabilisierbar (ausziehbare Basis), schnell zugänglich (Auffächer-Mechanismus) und mit einem umfangreichen, werkstattorientierten Tool-Mix. Für Teams, Vielschrauber und alle, die Ordnung plus Transportfähigkeit in einem System suchen, ist das Konzept schlüssig – vor allem dann, wenn die Schrauberei regelmäßig unterwegs stattfindet.
Gewinne einen Topeak Prepstation Pro im Wert von 1000 Euro!
Rechtliches Topeak Verlosung:
Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Topeak) weitergegeben. Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Topeak ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.
Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen. Hier geht’s zu unserer Datenschutz-Seite mit allen Infos zum Thema Datenschutz bei Verlosungen
Wenn du Fragen hast, dann sende uns einfach eine E-Mail an [email protected]
Teilnahmeschluss: 14. Februar 2026