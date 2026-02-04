Verlosung/Produktnews: Wer beim Schrauben nicht erst etliche Schubladen durchforsten möchte, sondern eine klar strukturierte „alles an einem Ort“-Lösung sucht, landet früher oder später bei rollenden Toolstations. Die Topeak PrepStation Pro ist genau so gedacht: ein leichtgängiger Werkzeugtrolley mit 5″-Leichtlaufrollen und sieben Fächern, die ein 55-teiliges Werkzeugset in Profi-Bikeshop-Qualität aufnehmen. Per Knopfdruck öffnet der Lift-Mechanismus das System, sodass sich die Tool-Trays für schnellen Zugriff auffächern – eine Idee, die besonders dann punktet, wenn es in Werkstatt, Teamtruck oder Rennzelt zügig gehen muss.

Topeak PrepStation Pro – Stabil, mobil, aufgeräumt

Im Fahrbetrieb rollt die PrepStation Pro auf ihren 5″-Rollen, im Einsatz sorgt ein cleveres Detail für mehr Standfestigkeit: Die Rollen bzw. der Radstand lassen sich ausziehen, um die Basis zu verbreitern und die Stabilität zu erhöhen. Dazu kommen zwei Zubehörfächer, die sich individuell einteilen lassen – und dank Magnetschale selbst kleinste Metallteile (Kettenschloss, Schrauben, Ventileinsätze) zuverlässig „parken“. Der faltbare Aluminiumgriff erleichtert Transport und Verstauen; ein PrepStation Case Cover ist optional erhältlich.







Werkzeug-Set: 55 Tools, 85 Funktionen – sinnvoll kuratiert

Der Umfang ist üppig, aber nicht beliebig: Das Set deckt klassische Antriebs-, Cockpit- und Fahrwerksarbeiten ebenso ab wie viele „Shop-Standards“.

Basiswerkzeuge & Schlüssel







Maul-/Ringschlüssel (u. a. 7 mm, 8 mm (2×), 10 mm (2×))

Schraubendreher (#1/#2 Phillips, 4/6 mm Flachkopf)

Inbus (2–10 mm, teils doppelt) und Torx-Schlüssel (T7–T30, T25 (2×))

Inbus- und Torx-Bits (u. a. T25)

Laufrad & Feintuning

Speichenschlüssel inkl. 13G, 14G, 15G, sowie Profile für Shimano und Mavic (M7/M9)

Antrieb & Werkstattklassiker

All Speeds Chain Tool (Kettennieter)

Kettenverschleißlehre / Kettenfixierhaken

Kettenpeitsche / Sprocket Remover

Freewheel Remover (Kassettenabzieher)

Universal Crank Puller

Drehmoment, Bremsen, Spezialtools







ComboTorq Wrench & Bit Set (Drehmomentschlüssel)

Hydraulic Caliper Press

RotorTru (Bremsscheibenrichtwerkzeug)

Tretlagerwerkzeuge (External / Cartridge Bottom Bracket Tool)

Dazu u. a. Kabel-/Hüllenschneider, Zangen, Feile, Gummihammer, Reinigungsbürste, Einschlag- und Sägeführungswerkzeug

Tray-Logik: So ist das System aufgebaut

Die PrepStation Pro organisiert sich über mehrere Ebenen/Trays. Genannt werden u. a.:

1st Tray: Werkzeug- und Ersatzteiltray

2nd Tray: zusätzliche Tool-Tray plus Magnetic Tool Tray

Weitere Trays führen die Werkzeuge gruppiert (z. B. DuoHex-Tools, Torx®-Set, Zangen, Antriebs- und BB-Tools etc.).

Ein echtes „Mechaniker“-Feature ist der BucketSeat: Eimer und Sitz in einem







Topeak Prepstation Pro – Werkstattqualität zum Mitnehmen

Beim Materialmix setzt die Station auf robuste, praxisnahe Komponenten: Fiberglas-Composite am Körper und Aluminium am Griff; die Werkzeuge bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl bzw. gehärtetem Stahl, der Kettennieter aus CrMo-Stahl. In Zahlen: 17,5 kg Gesamtgewicht, der Trolley ohne Werkzeuge wiegt 8 kg. Die Abmessungen liegen bei 72,1 × 38 × 36,2 cm (gefaltet) und 96,5 × 38 × 36,2 cm (geöffnet).

Die PrepStation Pro ist keine Minimal-Lösung, sondern eine konsequent strukturierte mobile Werkstattstation: rollbar, stabilisierbar (ausziehbare Basis), schnell zugänglich (Auffächer-Mechanismus) und mit einem umfangreichen, werkstattorientierten Tool-Mix. Für Teams, Vielschrauber und alle, die Ordnung plus Transportfähigkeit in einem System suchen, ist das Konzept schlüssig – vor allem dann, wenn die Schrauberei regelmäßig unterwegs stattfindet.







Gewinne einen Topeak Prepstation Pro im Wert von 1000 Euro!