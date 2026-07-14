Neues Canyon Lux Trail

Produktnews: Der Koblenzer Direktversender Canyon präsentiert das komplett überarbeitete Lux Trail. Mit spürbar weniger Gewicht, mehr Federweg und einer stark modernisierten Geometrie soll die Downcountry-Maschine den Spagat zwischen extrem hoher Klettereffizienz und maximalem Abfahrtsspaß noch besser meistern.

Obwohl das neue Lux Trail seine Wurzeln im Weltcup-erprobten XC-Cross-Country-Bereich hat, präsentiert es sich als eigenständige Neuentwicklung. Die Konstrukteure haben dafür die Effizienz einer XC-Rennmaschine mit der Robustheit des Trail-Bikes Neuron CF und der progressiven Geometrie des Spectral kombiniert. Das Ergebnis ist ein extrem leichtes Short-Travel-Trail-Bike für anspruchsvolles Terrain.

Aggressive Geometrie und angepasste Kettenstreben

Die Geometrie des Lux Trail wurde radikal überarbeitet, um bei hohen Geschwindigkeiten deutlich mehr Stabilität zu bieten. Der Lenkwinkel fällt mit 64,8° nun um ganze zwei Grad flacher aus als beim Vorgänger. Zudem wurden der Radstand verlängert sowie Stack und Reach erhöht. Um ein konsistentes, rasiermesserscharfes Handling über alle Rahmengrößen hinweg zu garantieren, setzt Canyon zudem erstmals auf zwei verschiedene Kettenstrebenlängen. Die Größen XS, S und M kommen mit kompakten 435 mm Kettenstreben für maximale Agilität, längere 440 mm Kettenstreben sorgen bei den Größen L und XL für optimierte Balance und Laufruhe im Highspeed-Bereich.







Passend zur abfahrtsorientierteren Geometrie wächst auch der Federweg an der Front um 20 mm. Die Modellvarianten Lux Trail CF 7, 8 und 9 sind mit der leichten FOX 36 SL Federgabel mit 140 mm Federweg ausgestattet. Durch Optimierung der Carbon-Topologie konnte Canyon das Gewicht des Rahmens im Vergleich zum Vorgängermodell um beachtliche 200 Gramm senken. In Rahmengröße M bringt das edle Carbon-Chassis nur noch 1.850 Gramm auf die Waage. Trotz des radikalen Leichtbaus hat das Lux Trail die strengen Belastungstests der Kategorie 3 problemlos bestanden und ist damit offiziell für den harten Trail-Einsatz freigegeben.

Effiziente Fahrwerkskinematik mit mehr Hub

Am Heck sorgt ein einteiliger Carbon-Hinterbau mit Flex-Stay-Konstruktion für nun 125 mm Federweg. Die natürliche Elastizität der Carbonfasern generiert im Zusammenspiel mit einem optimierten Anti-Squat-Verhalten eine hocheffiziente, spritzige Antriebsplattform. Das neue Kinematik-Design bietet laut Canyon mehr Progressivität im Bereich des Sag-Punkts, was für spürbar mehr Gegenhalt bergab und eine stabilere Fahrposition im Uphill sorgen soll. Ein isolierter Post-Mount-Bremsadapter erlaubt zudem ein ungehindertes Flexen der Sitzstreben, wodurch die Federung auch bei harten Bremsmanövern vollkommen sensibel arbeitet, so der Hersteller weiter.







Auch im Detail wurde das Lux Trail stark verbessert. Das im Rahmen integrierte, wasserdichte Staufach wurde vergrößert und mit einem optimierten Verschlussmechanismus versehen – ein Multitool inklusive Tool Sleeve gehört ab Werk zum Lieferumfang. Hohe Haltbarkeit und zusätzliche Steifigkeit versprechen ein 3D-geschmiedeter Rocker Link und mit Sprengringen gesicherte Lager. Dank einer reduzierten Anzahl an Kleinteilen und klar definierten Servicepunkten präsentiert sich der Rahmen zudem sehr wartungsfreundlich. Um in jeder Situation ausreichend Verzögerung zu bieten, verbaut Canyon bei allen Rahmengrößen serienmäßig 180 mm Bremsscheiben an Front und Heck.

Canyon Lux Trail: Modelle, Verfügbarkeit und Preise

Zum Marktstart ist das neue Canyon Lux Trail in vier Modellvarianten (CF 6 bis CF 9) erhältlich. Die meisten Modelle rollen auf Canyon XC 30 Carbon-Laufrädern, die mit Maxxis Dissector und Rekon Bereifung bestückt sind. Ebenfalls standardmäßig an Bord sind die Canyon SP0081 Dropper Post (150 bis 230 mm Hub). Das neue Canyon Lux Trail ist ab sofort über canyon.com oder die Canyon App bestellbar.







Lux Trail CF 6: 2.999 EUR

Lux Trail CF 7: 3.999 EUR

Lux Trail CF 8: 4.999 EUR

Lux Trail CF 9: 5.999 EUR

Web: www.canyon.com