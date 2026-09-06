Produktnews: Corratec erweitert sein E-MTB-Portfolio für die Saison 2027 um die neue Modellreihe E-Power RS C. Die Oberbayern stellen dem Carbon-Fully mit 160 mm Federweg den extrem kraftvollen Avinox M2S Antrieb zur Seite. Im Boost-Modus liefert das System bis zu 150 Nm Drehmoment. Gespeist wird der Antrieb von einem integrierten 800-Wh-Akku. Das E-Power RS C geht in zwei Ausstattungsvarianten an den Start.

Die neue E-Power RS C Serie von Corratec richtet sich an leistungsorientierte E-Mountainbiker, die eine sportliche Plattform für anspruchsvolle Trails suchen. Der in Oberbayern sitzende Hersteller setzt dabei auf eine einheitliche Basis aus Carbonrahmen, Fahrwerksgeometrie und E-Antrieb, teilt das Angebot jedoch in zwei klar differenzierte Ausstattungsniveaus auf. Herzstück beider Modelle ist der RS Carbon-Rahmen mit 160 mm Hinterradfederweg. Der verbaute Avinox M2S Motor soll hohe Leistungsreserven in steilen Anstiegen gewährleisten.

Corratec E-Power RS C: Klar differenzierten Ausstattungsstufen für unterschiedliche Ansprüche

Die Stromversorgung übernimmt bei beiden Modellen ein vollständig im Unterrohr integrierter Akku mit 800 Wh Kapazität. Das E-MTB-Duo rollt auf 29-Zoll-Laufrädern und steht jeweils in den Rahmengrößen S, M und L zur Verfügung. Die Geometrie ist laut Hersteller auf ein ausgewogenes Fahrverhalten in technischen Uphills sowie Stabilität in schnellen Abfahrten ausgelegt. Für die Anpassung der Sitzposition im Gelände verbaut Corratec beim Topmodell E-Power RS C Factory die elektronisch gesteuerte FOX Transfer NEO Dropper Post.







Das Spitzenmodell E-Power RS C Factory setzt zudem auf ein Fox Factory Fahrwerk mit Fox 36 Float Gabel inkl. Grip X2 Kartusche und Fox Float Dämpfer, eine elektronische SRAM GX AXS T-Type 1×12 Schaltung sowie SRAM Maven Silver Vierkolben-Bremsen. Der DT Swiss HX1700 Laufradsatz ist mit Continental Kryptotal Reifen in 60 mm Breite bestückt. Das preiswertere E-Power RS C Pro kombiniert die gleiche Rahmen- und Antriebsbasis mit einem RockShox Fahrwerk, einer mechanischen 12-fach Schaltung und einer angepassten Vierkolben-Bremsanlage.







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Fotos © Corratec