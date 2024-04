Radsport: Alessandro De Marchi hat die zweite Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Der Italiener konnte sich als Ausreißer vor Patrick Gamper und Simon Pellaud durchsetzen. In der Gesamtwertung behält der Norweger Tobias Foss die Führung.

De Marchi siegt als Ausreißer in Stans

Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) hat die zweite Etappe der Tour of the Alps 2024 für sich entschieden. Der erfahrene Italiener ließ auf dem 190,8 Kilometer langen Teilstück von Salurn/Salorno nach Stans den Österreicher Patrick Gamper (Bora – hansgrohe) und den Schweizer Simon Pellaud (Tudor) hinter sich. Zu dritte prägten sie das Teilstück als Ausreißer, wurden vom Peloton mit einem großzügigen Vorsprung ausgestattet und schließlich nicht mehr eingeholt. Rang vier geht als besten Fahrer aus dem Hauptfeld an den Österreicher Gregor Mühlberger (Movistar). In der Gesamtwertung bleibt Norgwegens Tobias Foss (Ineos Grenadiers) in Führung, gefolgt von Chris Harper (Jayco AlUla) aus Australien.