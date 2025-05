Bike Ahead THE RISER 25 und THE RISER 35

Produktnews: Mit den THE RISER 25 und THE RISER 35 Lenkern bringt die Würzburger Carbon-Manufaktur Bike Ahead zwei ultraleichte Modelle auf den Markt, die speziell für den harten Einsatz konzipiert sind. Obwohl die Lenker mit angegebenen 185 Gramm (+/- 5 %) die magische 200-Gramm-Marke deutlich unterschreiten, verfügen diese über eine ASTM 5-Freigabe.

Der Lenker ist der wichtigste Kontaktpunkt am Bike, wenn es um Kontrolle geht. Damit die Kontrolle auch auf harten Strecken garantiert ist, hat die Würzburger Carbon-Manufaktur Bike Ahead bei der Entwicklung des neuen THE RISER nach eigenen Angaben einen besonderen Fokus auf Komfort gelegt. Dank der speziellen Bauweise filtern die neuen Lenker Vibrationen und sollen somit den Fahrer vor Ermüdung schützen. Hierfür hat der Bereich zwischen Vorbauklemmung und Griffbereich eine ovale Form und einen speziellen Lagenaufbau. Der Effekt soll noch größer sein als bei anderen Lenkern der Komfort-Kategorie. Das hätten laut Bike Ahead auch Vergleichstests auf dem Prüfstand bestätigt.

Um dies zu bestätigen, erklärt der Hersteller weiter: „Die vertikale Steifigkeit des THE RISER 25 beträgt 41,4 N/mm. Der Vergleichslenker aus Aluminium erreichte 77,7 N/mm. Er reicht Fahrbahnstöße also fast doppelt heftig an den Fahrer weiter. Das Carbon-Modell, ebenfalls in Komfort-Bauweise gefertigt, erzielte einen Wert von 46,9 N/mm. Alle Testexemplare waren 800 Millimeter breit und für ASTM-5 zugelassen. Die Ermittlung der Steifigkeitswerte erfolgte bei 1100 Newton“. Der neue THE RISER ist der Modellbezeichnung entsprechend mit einem Rise von 25 mm oder 35 mm erhältlich. Beide Lenker gibt es in den Klemmvarianten 35 mm sowie 31,8 mm. Die Standard-Breite beträgt 800 mm.

Bike Ahead THE RISER 25: Technische Daten

Angegebenes Gewicht: 185 Gramm (+/- 5 %)

Klemmdurchmesser: 31,8 mm und 35 mm, No Slip-Applikation zur Reduzierung der Klemmkräfte

Breite: 800 mm, kürzbar in Schritten von 10 mm. Auf Wunsch auch ab Werk

Rise: 25 mm (THE RISER 25) und 35 mm (THE RISER 35), Backsweep: 8°

Freigaben: ASTM-5 für Enduro und EMTB (höchstes Level)

Made in Germany

Preis: 249 Euro

Web: www.bike-ahead-composites.de