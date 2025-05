Home of Trails Graubünden lanciert emotionale Bike-Kampagne:

Spektrum: Unter dem Motto „Eine Liebe fürs Leben“ startet das Home of Trails Graubünden eine emotionale Bike-Kampagne. Das Ziel ist, dass sich Mountainbiker aus ganz Deutschland ins Home of Trails Graubünden verlieben und auf spielerische Art die vielseitigen Destinationen entdecken. Herzstück der Kampagne ist ein interaktives Quiz, das verrät, welcher Bike-Typ in einem steckt.

Sechs Regionen, sechs Trailpersönlichkeiten – und eine große Liebe auf zwei Rädern: Mit „Eine Liebe fürs Leben“ lanciert das Home of Trails Graubünden eine neue Bike-Kampagne, die Trail-Gefühl, Persönlichkeit und Region auf charmante Weise verbindet. Doch natürlich wollen nicht alle das Gleiche auf dem Trail. Manche suchen Adrenalin, andere hingegen Stille. Manche brauchen wiederum Crew-Vibes, andere Weite. Genau hier setzt das interaktive Quiz an – mit sechs liebevoll entwickelten Bike-Typen:

Abenteurer: wild & ungebändigt

Genießer: entspannt & stilvoll

Romantiker: tief & ruhig

Gesellig: gemeinschaftlich & herzlich

Alpiner Flow-Lover: weich & natürlich

Bike-a-Holic: fokussiert & schnell

In sechs Fragen bringt das Quiz ans Licht, welcher Biker-Typ in einem steckt – und welcher Teil Graubündens das perfekte Match ist. Die Kampagne verbindet hierbei digitale Interaktion mit Creator-getriebenem Storytelling. Bekannte MTB-Creator wie Jasper Jauch, Andibinbiken oder Freerideflo gehen auf „Dates“ mit den Regionen – passend zu ihrem Bike-Typ. Was entsteht, ist kein Werbespot, sondern ein Format, das Nähe schafft. Die Regionen werden als Persönlichkeiten erzählt – charmant, ein bisschen frech und selbstverständlich Trail-verliebt.

Jetzt mitmachen und Bike-Urlaub gewinnen

Das Quiz steht ab sofort kostenlos zur Verfügung. Alle Teilnehmer haben die Chance einen Bike-Urlaub in ihrer Match-Region zu gewinnen – mit Unterkunft, Bergbahn-Tickets, Guide und natürlich mit ganz viel Bike-Gefühl. Erreichbar ist das Quiz unter https://graubuenden.typeform.com/to/UBSIXy6V?

Eine Liebe fürs Leben: Home of Trails Graubünden Kampagnenvideo