Radsport: Mads Pedersen ist der König des Giro d’Italia. Der Däne gewann heute auch die fünfte Etappe der Italien-Rundfahrt und stellt damit seinen Counter auf drei.

Pedersen siegt in Rosa

Eine Etappe im Führungstrikot zu gewinnen ist etwas ganz Besonderes. Mads Pedersen (Lidl – Trek) ist das heute gelungen. Der Däne entschied beim Giro d’Italia die fünfte Etappe über 151 Kilometer von Ceglie Messapica nach Matera für sich. Damit feiert er bereits seinen dritten Etappensieg, nachdem er schon an Tag eins und an Tag drei jubeln durfte. Und wieder sollte er seinem Teamkollegen Mathias Vacek (Lidl – Trek) dafür einen ausgeben. Denn der Tscheche war durch seine hervorragende Arbeit maßgeblich an diesem Sieg beteiligt. Neben Pedersen – der seine Führung in der Gesamtwertung mit diesem Sieg weiter ausbauen konnte – stehen auf dem Podium der Italiener Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious) und der Brite Thomas Pidcock (Q36.5).