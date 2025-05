Radsport: Kaden Groves hat die sechste und damit längste Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Der Australier konnte sich souverän im Sprint vor Milan Fretin durchsetzen. Zeitabstände wurden keine genommen und Punkte gab es auch nicht, da die Etappe wegen eines Massensturzes neutralisiert wurde.

Groves siegt, vier Fahrer geben auf

Endlich hat es für ihn geklappt: Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck) hat die sechste Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Vor dem Belgier Milan Fretin (Cofidis) und dem Franzosen Paul Magnier (Soudal – Quick-Step) konnte sich der Australier äußerst souverän durchsetzen. Pech hatte Olav Kooij (Visma | Lease a Bike), der im entscheidenden Moment eingeklemmt wurde und somit keine Chance auf den Sieg hatte. Freuen darf sich der Deutsche Max Kanter (XDS – Astana) über Platz vier. Erst kurz vor dem Ziel wurden die beiden Ausreißer Enzo Paleni (Groupama – FDJ) und Taco van der Hoorn (Intermarché – Wanty) vom Hauptfeld gestellt. Zuvor wurde das Teilstück von einem schweren Massensturz mit mindestens vier Aufgaben überschattet. Zwischenzeitlich hat Giro-Chef Mauro Vegni das Rennen sogar neutralisiert.

Morgen: Erste Bergankunft

Besonders hart hat der Massensprint den Raublinger Rennstall getroffen. Mit Jai Hindley (RB – Bora – hansgrohe) musste der Edelhelfer des Kapitäns die Rundfahrt verlassen. Auch Juri Hollmann (Alpecin – Deceuninck), Dion Smith (Intermarché – Wanty) und Alessandro Pinarello (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) mussten verletzt aufgeben. Sie stehen morgen also nicht mehr am Start, wenn der Giro d’Italia die Berge erreicht. 168 Kilometer müssen von Castel di Sangro nach Tagliacozzo zurückgelegt werden. Bis zum Bergtouristenort Marsia geht es 11,9 Kilometer mit durchschnittlich 5,6 Prozent hinauf. Die letzten 2,6 Kilometer haben es mit 9,1 Prozent Steigung besonders in sich.