Die La Vuelta a España ist einer der wichtigsten Termine im Kalender des Teams Burgos Burpellet BH. Die erneute Teilnahme an der Vuelta ist sowohl in sportlicher Hinsicht als auch in Bezug auf die Sichtbarkeit ein Wendepunkt für das Team. Für die diesjährige Ausgabe des Radrennsport-Klassikers hat das Profi-Team zwei exklusive, speziell für den Spitzensport entwickelte Versionen des BH Ultralight Rennrades erhalten.

Anlässlich der Teilnahme des Teams Burgos Burpellet BH an der Vuelta a España 2025 hat es zwei exklusive Versionen des BH Ultralight erhalten, die sich durch ihr besonderes Design und ihre Performance auszeichnen. Die La Vuelta ist einer der wichtigsten Termine im Kalender des Teams und die perfekte Bühne, um diese beiden für den Spitzensport entwickelten High-End-Rennräder zu präsentieren.







Die erste Version, die bei einigen Etappen zum Einsatz kommt, ist das BH Ultralight mit einem neuen, auffälligen Design in Pink. Es unterstreicht nicht nur die visuelle Identität des Teams, sondern macht es im Peloton auch leicht erkennbar. Das markante Design spiegelt den Kampfgeist von Burgos Burpellet BH wider und zeigt die Entschlossenheit, in jeder Etappe Eindruck zu hinterlassen.

Die zweite Version des BH Ultralight wurde speziell für die Bergetappen und die Kletterer des Teams entwickelt. Sie verzichtet vollständig auf Lackierung, sodass das Carbon sichtbar bleibt. Das Ergebnis ist ein zeitloses, raffiniertes Finish mit einem klaren Vorteil: Gewichtsersparnis. Diese ultraleichte Edition ist ein technischer Meilenstein für die Marke und erreicht ein Gesamtgewicht von 6,8 kg, UCI-Grenze.







Im Laufe der Jahre wurde das BH Ultralight weiterentwickelt und verfügt nun über Merkmale des BH Aerolight, darunter aerodynamische Rohrprofile sowie eine vollständige Integration der Kabelführung, der Sattelstützenklemmung und der Steckachsen. Seine charakteristische Air-Bow-Gabel unterstreicht den aggressiven, schnellen Charakter.

Bei der Ausstattung legt das Team Wert auf maximale Zuverlässigkeit und Leistung: Vision Metron 5D ACR EVO Cockpit, neue Vision Metron 45SL RS Laufräder, Pirelli PZERO Race RS Reifen, FSA Powerbox Team Edition Leistungsmesser und Prologo-Komponenten für die Kontaktpunkte, darunter Scratch M5, Nago und Dimension Sättel.

