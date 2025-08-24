VAUDE ist ein führender Hersteller von Outdoor- und Fahrradprodukten, bekannt für seine Nachhaltigkeit und den Fokus auf hohe Qualität. Besonders im Bereich des Bikepacking bietet VAUDE ein umfangreiches Sortiment an robusten und wasserdichten Taschen. Diese sind nicht nur durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit beeindruckend, sondern auch durch ihre umweltfreundliche Herstellung und den fairen Produktionsbedingungen.

Lenkertasche Trailfront II

Die Lenkertasche Trailfront II von VAUDE überzeugt durch ihre durchdachte Konstruktion und das benutzerfreundliche Design. Sie besteht aus einer stabilen Taschenaufnahme und einem flexiblen Sack, der sich sicher und schnell am Lenker befestigen lässt. Die Anbringung der Aufnahme ist unkompliziert, und sie sitzt fest am Rad, was für ein stabileres Fahrgefühl sorgt. Ein praktisches Feature sind die Distanzblöcke, die verhindern, dass die Tasche zu nah am Lenker sitzt – besonders wichtig bei längeren Fahrten oder holprigen Straßen. Auf der Oberseite bietet die Tasche zusätzlich Platz für weitere Gegenstände, wie beispielsweise einen Schlafsack, sodass du für deine Bikepacking-Tour bestens ausgestattet bist.

Abmessungen T: 12 cm, B: 50 cm, H: 16 cm







Gewicht: ca. 640 g

Packvolumen: 13 l







Oberrohr Fahrradtasche Trailguide

Die Oberrohr Tasche Trailguide ist eine kompakte und funktionelle Lösung für die sichere Aufbewahrung kleinerer Gegenstände. Die Tasche lässt sich schnell und einfach am Oberrohr befestigen und ist mit einem praktischen Schulterträger ausgestattet, der sie bei einer kurzen Pause vom Rad abnehmbar und tragbar macht. Besonders positiv ist, dass die Powerstraps sehr gut am Rahmen anliegen, was einen stabilen Halt garantiert, auch bei unwegsamem Gelände. Diese Tasche eignet sich daher hervorragend für Wertgegenstände, die immer griffbereit sein müssen, wie etwa Smartphone, Karten oder Snacks.

Abmessungen: T: 14 cm, B: 28 cm, H: 17 cm

Gewicht: ca. 280 g







Packvolumen: 3l

Rahmen Fahrradtasche Frame Bag Proof L

Die Rahmen Fahrradtasche Frame Bag Proof L ist versteift und sitzt sicher und fest im Rahmen. Die integrierte Innentasche ist ideal für kleine Gegenstände. Die Tasche wird mit robusten Klettverschlüssen am Rahmen befestigt, die ausreichend lang sind, um an nahezu jedes Fahrrad zu passen. Ein praktischer Vorteil dieser Klettverschlüsse ist, dass der überschüssige Stoff nach der Befestigung einfach abgeschnitten werden kann. Dies sorgt für eine saubere Optik und verhindert unnötige Belastung. Allerdings bedeutet dies auch, dass die Tasche eventuell nicht mehr auf andere Fahrräder passt, falls man sie einmal für ein anderes Modell verwenden möchte. Das sollte also vor dem Abschneiden bedacht werden.







Abmessungen: T: 6 cm, B: 40 cm, H: 12 cm

Gewicht ca. 150 g

Packvolumen: 3 l







Satteltasche Trailsaddle II

Die Satteltasche Trailsaddle II überzeugt durch eine sehr einfache Handhabung und einen stabilen Sitz. Sie besteht aus einer praktischen Kombination aus Taschenaufnahme und einem Sack, der sich schnell anbringen und wieder entfernen lässt. Die Aufnahme sitzt fest am Rad, sodass sie bei Fahrten über holpriges Gelände oder auf längeren Strecken nicht verrutscht. Die Anbringung ist denkbar einfach, zudm bietet die Tasche ausreichend Platz, um all deine nötigen Utensilien wie Kleidung, Werkzeuge oder Lebensmittel sicher zu verstauen.

Abmessungen: T: 23 cm, B: 45 cm, H: 20 cm







Gewicht: ca. 460 g

Packvolumen: 10 l