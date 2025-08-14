Produktnews: Canyon stellt mit dem Citylite und dem Citylite:ON eine neue Fahrradfamilie für den urbanen Raum vor, die auf eine unkomplizierte Nutzung, hohen Komfort und Wartungsarmut ausgelegt ist. Die Modelle, verfügbar mit und ohne Motor, kommen mit einer umfangreichen Vollausstattung, Riemenantrieb und sollen eine breite Zielgruppe ansprechen. Damit strafft der Koblenzer Direktversender sein Urban-Portfolio und wird die bekannten Modellreihen Commuter und Precede:ON zukünftig ersetzen. Beide Citylite-Varianten werden in einer Step-Over- und einer Step-Through-Version angeboten und sind ab dem 14. August 2025 erhältlich.

Der urbane Mobilitätssektor ist für Fahrradhersteller ein zentrales und stetig wachsendes Feld. Canyon reagiert auf die steigende Nachfrage nach praktischen und gleichzeitig stilvollen Fortbewegungsmitteln für den Alltag mit der Einführung der Citylite-Modellfamilie. Diese umfasst zwei Grundmodelle: das rein muskelbetriebene Citylite und das Pedelec Citylite:ON. Beide Fahrräder zielen darauf ab, das Radfahren in der Stadt zu vereinfachen und von Stressfaktoren wie aufwendiger Wartung oder einer unkomfortablen Sitzposition zu befreien. Die neuen Modelle sind als Alltagsbegleiter für verschiedenste Szenarien konzipiert, vom Pendeln zur Arbeit über den Einkauf bis hin zu Freizeitfahrten. Mit der Einführung dieser neuen Linie wird Canyon sein Angebot im Urban-Bereich neu strukturieren. Laut Hersteller werden die Citylite-Modelle die bisherigen Commuter- und Precede:ON-Familien ersetzen und das Portfolio neben dem sportlich-minimalistischen Roadlite und dem tourenorientierten Pathlite:ON als reines City-Bike positionieren.







Rahmenkonzept und Ergonomie

Grundlage beider Modelle ist ein neu entwickelter Aluminiumrahmen, der in zwei Geometrien verfügbar ist: als klassischer Diamantrahmen (Step-Over) und als Tiefeinsteiger (Step-Through). Die Rahmengeometrie ist auf eine aufrechte und entspannte Sitzposition ausgelegt, um eine gute Übersicht im Stadtverkehr zu gewährleisten und Belastungen für Rücken und Nacken zu minimieren.

Ein zentrales Merkmal der Citylite-Familie ist der „One-Size-Fits-All“-Ansatz. Durch einen weiten Verstellbereich von Sattelstütze und Lenkerwinkel sollen die Räder flexibel an unterschiedliche Körpergrößen angepasst werden können. Dies erleichtert die gemeinsame Nutzung eines Fahrrads innerhalb einer Familie oder unter Freunden. Konkret ist die Step-Over-Version für Personen mit einer Körpergröße von 165 cm bis 195 cm ausgelegt, während die Step-Through-Variante Fahrerinnen und Fahrer zwischen 155 cm und 180 cm ansprechen soll.







Zur Ergonomie tragen zudem speziell geformte Griffe bei, die durch ihre „Flügel“ den Druck auf die Hände und Handgelenke reduzieren. Je nach Rahmenvariante kommen unterschiedliche Lenker zum Einsatz: ein flacher Lenker (Flat) oder einer mit mehr Erhöhung (High-rise), um die gewünschte Sitzposition zu unterstützen. Für den Sattel setzt Canyon beim Citylite:ON und Citylite auf Modelle von Selle Royal aus der Essenza-Reihe.

Das Canyon Citylite:ON im Detail

Antrieb und Akku

Das Herzstück des elektrifizierten Modells, des Citylite:ON, ist der neue Bosch Performance Line Motor. Dieser Antrieb liefert ein Drehmoment von 75 Nm und eine Spitzenleistung von 600 Watt, was eine kraftvolle Unterstützung auch an Steigungen sicherstellen dürfte. Der Motor-Neuzugang im Bosch-Portfolio kann überdies mit natürlichem Unterstützungsverhalten und sehr geringer Laautstärke punkten. Gesteuert wird das System über die Bosch Purion 200 Display-Einheit am Lenker. Wer ein größeres Display möchte, kann problemlos ein Kiox 300 oder ein Kiox 500 nachrüsten.







Die Energieversorgung übernimmt ein entnehmbarer Bosch CompactTube Akku mit einer Kapazität von 400 Wh, der im Unterrohr integriert ist. Dieser kann sowohl direkt am Rad als auch ausgebaut in der Wohnung geladen werden. Laut Canyon soll diese Kapazität für eine Reichweite von bis zu 85 Kilometern im Eco-Modus genügen. Für längere Touren bietet Canyon optional den Bosch PowerMore Range Extender mit zusätzlichen 250 Wh an, der die Gesamtreichweite um bis zu 50 Kilometer erweitern kann.

Die Ausstattung des Canyon Citylite:ON

Das neue City E-Bike von Canyon wird nur in einer Ausstattungsvariante erhältlich sein. Diese bringt neben den besprochenen Antriebssystem eine Shimano Nexus 5-Gang Nabenschaltung in Verbindung mit einem Gates Carbonriemen mit. Gebremst wird mit Promax Urban Scheibenbremsen.

Ein weiteres Komfortmerkmal des Citylite:ON in der Step-Through-Variante ist die Vario-Feder-Sattelstütze, die ohne Werkzeug verstellbar ist und zusätzliche Dämpfung bietet. Das Step-Over-Modell wird hingegen mit einer starren Sattelstütze ausgeliefert. Das Gewicht des Citylite:ON liegt bei 22,1 kg für die Step-Over-Version und 21,6 kg für das Step-Through-Modell.







Das Canyon Citylite:ON schlägt mit 2.999 Euro zu Buche.

Das Canyon Citylite ohne Motor







Für Puristen und Fahrer, die auf eigene Kraft setzen, bietet Canyon das Citylite an. Technisch teilt es sich viele Merkmale mit seinem motorisierten Pendant, wie den Aluminiumrahmen mit Carbongabel, die aufrechte Sitzposition und die Vollausstattung. Der größte Unterschied liegt naturgemäß im Antriebsstrang. Hier kommt eine Shimano Nexus 8-Gang-Nabenschaltung zum Einsatz. Zudem wird ebenfalls auf einen wartungsarmen Gates Riemenantrieb gesetzt.

Das Gewicht des Citylite ist mit 15,94 kg (Step-Over) bzw. 15,88 kg (Step-Through) deutlich geringer als das der E-Bike-Version. Preislich liegt das Citylite bei 1.499 EUR.







Ausstattung und Alltagsnutzen

Vollausstattung für die Stadt

Ein zentraler Aspekt der Citylite-Plattform ist die umfassende und praxisorientierte Ausstattung, die ab Werk verbaut ist. Beide Modelle, Citylite und Citylite:ON, sind mit Schutzblechen, einem stabilen Seitenständer (Atran Velo Edge HV), einem Gepäckträger und einer integrierten Beleuchtung ausgestattet. Ein besonderes Sicherheitsmerkmal ist das rahmenintegrierte Schloss, das schnelle Stopps in der Stadt absichern soll. Beim Citylite:ON verwendet dieses Schloss den gleichen Schlüssel wie die Akkusicherung.

Beleuchtung

Natürlich darf an einem Alltagsbike die entsprechende Beleuchtung nicht fehlen. Beide Modelle nutzen einen Supernova Starstream Mini Frontscheinwerfer, der formschön in den Lenker integriert ist. Das Rücklicht verfügt beim Citylite:ON über eine Bremslichtfunktion. Das Citylite ist mit einem Iridium M12 Rücklicht ausgestattet. Die Beleuchtung wird beim Citylite über einen Nabendynamo gespeist, was eine dauerhafte und wetterunabhängige Funktion sicherstellt.







Transportmöglichkeiten

Für den Transport von Lasten sind die Räder gut vorbereitet. Der MIK HD-Gepäckträger ist sowohl für die Montage von Kindersitzen (bis 27 kg), als auch für Körbe oder Seitentaschen (QL3.1-kompatibel) geeignet. Zusätzlich kann ein optionaler Frontgepäckträger montiert werden, der bis zu 10 kg tragen kann. Beide Citylite-Modelle verfügen außerdem über eine Schnittstelle zur Montage von Anhängerkupplungen, die für eine Anhängelast von bis zu 60 kg freigegeben ist.

Konnektivität und Details

Canyon integriert bei der Citylite-Familie auch moderne Konnektivitätslösungen. Am Vorbau ist eine SP Connect Smartphone-Halterung angebracht. Für das Citylite:ON gibt es zudem die Option, ein Modul für kabelloses Laden nachzurüsten. Dieses wird direkt vom E-Bike-Akku mit Strom versorgt und ermöglicht das Laden des Smartphones während der Fahrt ohne zusätzliche Kabel.







Die breiten Maxxis DTR-1 Reifen im Format 650×47 sollen für zusätzlichen Fahrkomfort und Grip auf unterschiedlichen urbanen Untergründen sorgen. Die 60 mm breiten Aluminium-Schutzbleche bieten dabei umfassenden Schutz vor Nässe und Schmutz.

Verfügbarkeit

Die neuen Modelle Citylite und Citylite:ON sind ab dem 14. August 2025 über die Webseite von Canyon bestellbar. Beide Varianten sind als Step-Over und Step-Through in jeweils drei Farboptionen erhältlich: Moonstone, Nightfall und Aurora Green.







Web: Canyon Citylite und Citylite:ON

www.canyon.com