Radsport: Das Team UAE – XRG hat das Mannschaftszeitfahren der Vuelta a Espana gewonnen. Auf der fünften Etappe war das Team um Joao Almeida und Juan Ayuso acht Sekunden schneller als Visma – Lease a Bike.
Vingegaard holt sich Rot zurück
Das 24,1 Kilometer lange Teamzeitfahren in Figueres geht an UAE – XRG. Das Quartett um Joao Almeida, Juan Ayuso, Felix Großschartner und Mikkel Bjerg war acht Sekunden schneller als Visma – Lease a Bike um Jonas Vingegaard. Auf Rang drei rasten die Männer von Lidl – Trek, die lange auf dem Hot Seat saßen, dann aber doch den Platz räumen mussten. In der Gesamtwertung führt Jonas Vingegaard nun mit acht Sekunden Vorsprung auf das UAE-Duo Almeida/Ayuso.
Jetzt kommen die Berge
Nach dem heutigen Teamzeitfahren stehen morgen und übermorgen die Bergfahrer im Fokus der Vuelta a Espana. Auf dem Weg nach Pal. Andorra bzw. Huesca La Magia wird das Gesamtklassement neue Formen annehmen. Dann wird Jonas Vingegaard zeigen müssen, ob er sich gegen das UAE-Duo Joao Almeida und Juan Ayuso wehren kann. Gespannt sein dürfen wir auch auf den Franzosen David Gaudu, der heute 24 Sekunden verloren hat, den Schaden im Teamzeitfahren aber somit in Grenzen halten konnte.