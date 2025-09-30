Produktnews: E-Skimo überträgt das Prinzip der elektrischen Unterstützung vom Fahrrad auf den Skitouren-Aufstieg und bringt das erste elektrisch unterstützte Skitourensystem für einen Aufstieg, der weniger Kraft kostet, dafür mehr Freude schenkt. Wir haben uns gefragt, ob der E-Ski nach dem E-Bike jetzt der nächste Boom der Sportindustrie wird.

Was das E-Bike für Pendler, Tourenfahrer und Alpenpässe bewirkt hat, soll beim Skitourengehen nun E-Skimo mit einem elektrischen Ski leisten. Ein elektrisch unterstützter Aufstieg, die Abfahrt bleibt klassisch. Hinter dem System steht die Schweizer E-Outdoor AG. Herzstück sind ein wartungsarmer Nabenmotor mit 10 Nm, wechselbare 246-Wh-Akkus und eine IMU-Sensorik, die die Unterstützung abhängig von Position und Gewichtsverlagerung steuert. Der Hersteller beziffert den Effekt auf rund 30 % weniger Kraftaufwand und bis zu 80 % mehr Aufstiegsgeschwindigkeit gegenüber herkömmlicher Tourenausrüstung.







Der E-Ski setzt auf E-Bike-Logik im Schnee

Die Parallelen zum Rad sind offensichtlich: Wie moderne E-Bikes arbeitet E-Skimo mit Stufen der Unterstützungsleistung plus einem „Drive Mode“ für flache oder leicht ansteigende Passagen bis etwa 14 km/h oder bis 9° Neigung. Die Aktivierung erfolgt nicht am Lenker, sondern über die Stöcke; lässt man einen Stock los, schaltet das System automatisch ab – ein Cut-off-Gedanke, der aus dem Fahrradbereich vertraut ist. Die gesamte Antriebseinheit wiegt 2,8 Kilo pro Paar und lässt sich am Gipfel abnehmen und im Rucksack verstauen; Abdeckkappen schließen die Skioberfläche für die motorlose Abfahrt. In der Praxis entspricht das der „Tretbarkeit“ eines E-Bikes ohne aktive Unterstützung.







E-Skimo – Technische Details im Überblick:

Motor/Steuerung: 10 Nm Nabenmotor, IMU-Sensorik; 3 Stufen + Drive Mode bis ~14 km/h (bis ~9°).

10 Nm Nabenmotor, IMU-Sensorik; 3 Stufen + Drive Mode bis ~14 km/h (bis ~9°). Gewicht/Modularität: 2,8 kg/Paar, abnehmbar für die Abfahrt.

2,8 kg/Paar, abnehmbar für die Abfahrt. Energie/Reichweite: 246 Wh-Wechselakku, bis zu 3 h bzw. ~1.500 hm (mit zwei Akkus).

E-Outdoor bringt zur Wintersaison 2025/26 eine limitierte Launch Edition (100 Paare) und öffnet gleichzeitig den OEM-Weg für Skimarken – entwickelt wird unter anderem mit dem Ski Excellence Center Mittersill der Tecnica Group. Das Komplettset umfasst System, Ski (173 cm, Titanal-Konstruktion), ATK-Tourenbindung, zwei Akkus samt Ladegeräten sowie Transport-/Tourenzubehör.

Aus Technik- und Produktperspektive folgt E-Skimo den E-Bike-Erfolgsrezepten: geräuscharmer Direktantrieb statt Spitzenleistung um jeden Preis; Wechselakku-Strategie für Tourenplanung; Sicherheits-Cut-off zur Fehlbedienungs-Prävention; Modularität am Gipfel, um die „Kernabfahrt“ unverfälscht zu lassen. Für die weitere Marktentwicklung werden – wie beim E-Bike – Regelwerke, Akzeptanz im Umfeld (Pisten, Routen, Naturräume) und die Integration durch OEM-Partner zentral sein.







WEB: e-skimo.swiss