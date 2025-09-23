Giant Explore E+ 2026: Neues E-Trekkingbike mit Motor-Upgrade
Mit komplett neuem Rahmen, modernem Bedienkonzept und starken Features startet das Giant Explore E+ 2026 in die vierte Modellgeneration. Besonders spannend: Die beiden Topmodelle kommen mit drehmomentstärkerem Motor, großem Akku und elektronischen Schaltsystemen.
Seit 2011 gehört das Explore E+ zum Giant-Programm. Vom sportlich-leichten E-Trekkingbike hat es sich zu einem vielseitigen Crossover-E-Bike entwickelt – geeignet für Alltag, Touren und leichtes Offroad. Zum Modelljahr 2026 bringt der weltgrößte Radhersteller nun zahlreiche Neuerungen: mehr Motorleistung, intelligente Elektronik und innovative Sicherheitsfunktionen.
Neuer Motor: Giant SyncDrive Pro 2 mit 85 Nm Drehmoment
Im Mittelpunkt steht der neue SyncDrive Pro 2 Motor mit 85 Nm. Er liefert bis zum Vierfachen der eigenen Tretkraft und sorgt auch an steilen Anstiegen für zuverlässige Unterstützung.
-
Unterstützungsfaktor: 400 %
-
Akku-Optionen: 625 Wh oder 800 Wh
-
Lebensdauer: bis zu 2.300 Ladezyklen
-
Ladezeit: deutlich verkürzt
Damit konkurriert der Antrieb direkt mit Top-Motoren wie dem Bosch Performance Line CX.
Neues Bedienkonzept mit smarter Schaltung
Ein Highlight des Giant Explore E+ 2026 ist die komplett neue Steuerung:
-
Tastenblöcke links/rechts: große Knöpfe für Unterstützungsmodi und Schaltung
-
Automatik-Option: per Knopfdruck vom manuellen in den automatischen Modus
-
Integrierter Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige am Oberrohr
So bleiben die Hände sicher am Lenker – Komfort und Sicherheit steigen.
Integriertes Farbdisplay & sauberes Cockpit
Das neue Evo 2.0 Farbdisplay (3 Zoll) ist direkt in den Lenkervorbau integriert.
Features:
-
kompakte Anzeige, individuell konfigurierbar
-
innen verlegte Bremsleitungen und Dropper-Zug
-
integrierter Frontscheinwerfer für cleane Optik
Reifendrucksensoren & Sicherheits-Features
Premiere bei Giant: Alle vier Explore-E+-Modelle sind mit elektronischer Reifendruckmessung ausgestattet. Das System gleicht den Luftdruck mit Sollwerten ab und warnt bei Druckverlust – nutzbar mit Schlauch oder tubeless.
Für mehr Sicherheit im Alltag:
-
Code-Sperre gegen Diebstahl
-
Tracking via „Wo ist“-App (wie beim iPhone)
-
Blockier-Funktion für zusätzliche Sicherheit
-
Topmodell Explore E+ 0: Aegis-Radarsystem erkennt herannahende Fahrzeuge; bemerkenswert ist, dass auch alle weiteren Explore-Modelle per Plug-and-Play um das Aegis-Radar-System erweiterbar sind.
Neuer Rahmen & stabiler Gepäckträger
Der Rahmen (Diamant- oder Trapezform) bietet praktische Details:
-
hochgezogene rechte Kettenstrebe für einfachen Riemenwechsel
-
UDH-Standard-Hinterbau
-
neue Spannrolle statt Schlitten
Der speziell entwickelte Heckträger trägt bis zu 27 kg + Seitentaschen, inklusive integrierter Rückleuchte und Radar-Anbindung.
Modellvarianten & Preise des Giant Explore E+ 2026
Das neue Explore E+ kommt in vier Versionen:
-
Explore E+ 0: Enviolo Automatiq, 800-Wh-Akku, Luftfedergabel, Radar – 5.799 Euro
-
Explore E+ 1: Shimano Cues Di2 (11-fach), 800-Wh-Akku, Luftfedergabel – 4.599 Euro
- Explore E+ 2: Enviolo Pure, 625-Wh-Akku, Stahlfedergabel – 3.999 Euro
-
Explore E+ 3: Shimano Deore (10-fach), 625-Wh-Akku, Stahlfedergabel – 3.499 Euro
Auf Naturwegen bewährt sich die 100-mm-Luftfedergabel. Im groberen Gelände würde man sich eine gefederte Stütze wünschen.
Erste Fahreindrücke: So fährt sich das Giant Explore E+ 2026
Bei der Präsentation letzte Woche konnten wir das neue E-Bike bereits testen.
-
Sitzposition: aufrecht & komfortabel, ideal für Touren
-
Komfort: Suntour-Luftfedergabel dämpft gut, am Heck etwas straff
-
Bedienung: intuitive Schaltung & Motorsteuerung, keine Eingewöhnung nötig
-
Motor: kraftvoll, harmonisch, vergleichbar mit Bosch CX
-
Zielgruppe: Tourenfahrer mit Komfortwunsch, sportlichere Fahrer greifen zur Kettenschaltung
Ein ausführlicher Labor- und Praxistest folgt in Kürze auf Velomotion.de.