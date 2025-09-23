Produktnews

Neues E-Trekkingbike mit Motor-Upgrade: Giant Explore E+ 2026

Giant Explore E+ 2026: Neues E-Trekkingbike mit Motor-Upgrade

Mit komplett neuem Rahmen, modernem Bedienkonzept und starken Features startet das Giant Explore E+ 2026 in die vierte Modellgeneration. Besonders spannend: Die beiden Topmodelle kommen mit drehmomentstärkerem Motor, großem Akku und elektronischen Schaltsystemen.

Seit 2011 gehört das Explore E+ zum Giant-Programm. Vom sportlich-leichten E-Trekkingbike hat es sich zu einem vielseitigen Crossover-E-Bike entwickelt – geeignet für Alltag, Touren und leichtes Offroad. Zum Modelljahr 2026 bringt der weltgrößte Radhersteller nun zahlreiche Neuerungen: mehr Motorleistung, intelligente Elektronik und innovative Sicherheitsfunktionen.

Giant Explore E+ 2026
Das Giant Explore E+ präsentiert sich als solides, stark motorisiertes Alltags- und Tourenbike.

Neuer Motor: Giant SyncDrive Pro 2 mit 85 Nm Drehmoment

Im Mittelpunkt steht der neue SyncDrive Pro 2 Motor mit 85 Nm. Er liefert bis zum Vierfachen der eigenen Tretkraft und sorgt auch an steilen Anstiegen für zuverlässige Unterstützung.

  • Unterstützungsfaktor: 400 %

  • Akku-Optionen: 625 Wh oder 800 Wh

  • Lebensdauer: bis zu 2.300 Ladezyklen

  • Ladezeit: deutlich verkürzt

Damit konkurriert der Antrieb direkt mit Top-Motoren wie dem Bosch Performance Line CX.

Neues Bedienkonzept mit smarter Schaltung

Ein Highlight des Giant Explore E+ 2026 ist die komplett neue Steuerung:

  • Tastenblöcke links/rechts: große Knöpfe für Unterstützungsmodi und Schaltung

  • Automatik-Option: per Knopfdruck vom manuellen in den automatischen Modus

  • Integrierter Ein-/Aus-Schalter mit LED-Anzeige am Oberrohr

So bleiben die Hände sicher am Lenker – Komfort und Sicherheit steigen.

Integriertes Farbdisplay & sauberes Cockpit

Das neue Evo 2.0 Farbdisplay (3 Zoll) ist direkt in den Lenkervorbau integriert.
Features:

  • kompakte Anzeige, individuell konfigurierbar

  • innen verlegte Bremsleitungen und Dropper-Zug

  • integrierter Frontscheinwerfer für cleane Optik

Reifendrucksensoren & Sicherheits-Features

Premiere bei Giant: Alle vier Explore-E+-Modelle sind mit elektronischer Reifendruckmessung ausgestattet. Das System gleicht den Luftdruck mit Sollwerten ab und warnt bei Druckverlust – nutzbar mit Schlauch oder tubeless.

Für mehr Sicherheit im Alltag:

  • Code-Sperre gegen Diebstahl

  • Tracking via „Wo ist“-App (wie beim iPhone)

  • Blockier-Funktion für zusätzliche Sicherheit

  • Topmodell Explore E+ 0: Aegis-Radarsystem erkennt herannahende Fahrzeuge; bemerkenswert ist, dass auch alle weiteren Explore-Modelle per Plug-and-Play um das Aegis-Radar-System erweiterbar sind.

 

Neuer Rahmen & stabiler Gepäckträger

Der Rahmen (Diamant- oder Trapezform) bietet praktische Details:

  • hochgezogene rechte Kettenstrebe für einfachen Riemenwechsel

  • UDH-Standard-Hinterbau

  • neue Spannrolle statt Schlitten

Der speziell entwickelte Heckträger trägt bis zu 27 kg + Seitentaschen, inklusive integrierter Rückleuchte und Radar-Anbindung.

Modellvarianten & Preise des Giant Explore E+ 2026

Das neue Explore E+ kommt in vier Versionen:

  • Explore E+ 0: Enviolo Automatiq, 800-Wh-Akku, Luftfedergabel, Radar – 5.799 Euro

  • Explore E+ 1: Shimano Cues Di2 (11-fach), 800-Wh-Akku, Luftfedergabel – 4.599 Euro

  • Explore E+ 2: Enviolo Pure, 625-Wh-Akku, Stahlfedergabel – 3.999 Euro

  • Explore E+ 3: Shimano Deore (10-fach), 625-Wh-Akku, Stahlfedergabel – 3.499 Euro

Giant Explore E+

Auf Naturwegen bewährt sich die 100-mm-Luftfedergabel. Im groberen Gelände würde man sich eine gefederte Stütze wünschen.

Erste Fahreindrücke: So fährt sich das Giant Explore E+ 2026

Bei der Präsentation letzte Woche konnten wir das neue E-Bike bereits testen.

  • Sitzposition: aufrecht & komfortabel, ideal für Touren

  • Komfort: Suntour-Luftfedergabel dämpft gut, am Heck etwas straff

  • Bedienung: intuitive Schaltung & Motorsteuerung, keine Eingewöhnung nötig

  • Motor: kraftvoll, harmonisch, vergleichbar mit Bosch CX

  • Zielgruppe: Tourenfahrer mit Komfortwunsch, sportlichere Fahrer greifen zur Kettenschaltung

Ein ausführlicher Labor- und Praxistest folgt in Kürze auf Velomotion.de.

www.giant-bicycles.com

