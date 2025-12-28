Miss Grape stammt aus Italien und entwickelt seit 2012 Bikepacking-Taschen für alle, die ihr Material abseits befestigter Wege einsetzen. Entstanden aus dem eigenen Anspruch der Gründer, langlebige und zuverlässige Taschen zu bauen, steht die Marke heute für hochwertiges, funktionales Equipment mit klarer Formsprache. Die Kernkompetenzen liegen in der sorgfältigen Materialauswahl, einer durchdachten Konstruktion und der handwerklichen Fertigung in Italien. Miss Grape legt großen Wert auf Haltbarkeit, Reparierbarkeit und eine reduzierte Gestaltung ohne überflüssige Details. Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzt die Marke bewusst auf langlebige Produkte und eine ressourcenschonende Produktion, um Bikepacking-Ausrüstung zu schaffen, die viele Jahre im Einsatz bleibt.

ILCOSO und Moon IC

Die Miss Grape ILCOSO Lenkertaschenhalterung bringt klare Vorteile für Bikepacking-Setups: Sie schafft Platz für die Hände und lässt sich sowohl an Drop- als auch Flat-Lenkern montieren, um die Tasche näher am Steuerrohr zu positionieren und so mehr Kontrolle beim Fahren zu ermöglichen. Die Halterung besteht aus verstärktem PA6-Polyamid und anodisiertem Aluminium, was ihr eine gute Kombination aus Elastizität, Festigkeit und vergleichsweise geringem Gewicht verleiht. Sie kann Taschen mit einem maximal empfohlenen Durchmesser von etwa 19 cm und bis zu 3 kg Last aufnehmen und ist kompatibel mit Lenkern von 31,8 mm Durchmesser bei einem Mindestabstand von 83 mm. Montagemöglichkeiten gibt es sowohl mit kurzen als auch mit langen Klemmen, je nachdem ob an der Stange Zusatzgeräte wie Licht oder GPS integriert werden sollen. Der Aufbau ist einfach und unkompliziert: Die Halterung wird mit Schrauben und Gurten am Lenker befestigt, und dank QR-Montagevideo ist der Prozess gut nachvollziehbar – selbst für Einsteiger kein Hindernis.







Die Miss Grape Moon IC ist eine kompakte Lenkertasche, die speziell für die ILCOSO-Lenkertaschenhalterung entwickelt wurde und urbanen, Road- und Gravel-Einsatz abdeckt. Sie ist teilversteift aufgebaut und nutzt ein wetterbeständiges Gewebe aus Nylon 420 und Polyester 300 mit wasserabweisender PU-Beschichtung (10.000 mm Wassersäule), dazu ein stabiler Innenkern, der der Tasche Form und Struktur verleiht. Die Tasche lässt sich über die fest vernähte Klett-Halterung oder den Schnallenverschluss des ILCOSO schnell montieren und ebenso einfach wieder entfernen, was im Alltag sehr praktisch ist. Zusätzlich bietet sie an den Seiten kleine offene Netz-Außentaschen, ideal für Energieriegelpapier oder anderen Kleinmüll während der Fahrt zu verstauen. Das Material und die Verarbeitung wirken hochwertig und robust, und in unserem Test hinterließ die Kombination einen sehr stabilen Eindruck: Halterung und Tasche blieben jederzeit sicher in Position und trugen zuverlässig, auch auf längeren, unebenen Passagen.

Technische Daten Moon IC:

Abmessungen: 26,5 x 11,5 x 11,5 cm

Gewicht: 252 g

Packvolumen: 2,3 l







Big Node 2H

Als großzügig geschnittene Oberrohrtasche richtet sich die Miss Grape Big Node 2H an Fahrerinnen und Fahrer, die zusätzlichen Stauraum direkt am Rahmen nutzen möchten. Sie ist auch als reine Klett-Variante erhältlich, für unseren Test kam jedoch die Kombination aus Verschraubung und einem zusätzlichen Klettverschluss zum Einsatz. Der Klett lässt sich in zwei Positionen montieren, und auch für die Schraubverbindungen stehen mehrere Befestigungspunkte zur Verfügung – ein klarer Pluspunkt, da sich die Tasche sehr flexibel am Rad ausrichten lässt. Verarbeitet werden hochwertige, robuste Materialien mit wasserabweisender Beschichtung; komplett wasserdicht ist die Tasche zwar nicht, für den Alltag und längere Touren aber gut gerüstet. Durch Kunststoffeinsätze bleibt die Big Node 2H formstabil, der Reißverschluss öffnet angenehm weit und erleichtert den Zugriff. Innen sorgt eine kleine Unterteilung dafür, dass Kleinteile nicht herumrutschen. Einen Einlegeboden hätten wir uns allerdings gewünscht, da der Inhalt so nicht vor den Schraubenköpfen geschützt ist. Auf der Testfahrt haben wir die Tasche bewusst schwer beladen, da wir skeptisch waren, ob sie ohne zusätzliches Klettband am Gabelschaft auskommt: Der Test wurde bestanden, die Tasche saß sicher und stabil.

Technische Daten:

Abmessungen: 40 x 9 x 5,5 cm

Gewicht: 179 g

Packvolumen: 1,8 l







Internode 3 Waterproof

Für Road- und Gravel-Einsätze bietet die Internode 3 Waterproof eine solide Rahmentasche, die nur an der Oberseite zum Rahmen hin versteift ist, während Seiten und Boden flexibel bleiben – je nach Beladung kann sie dadurch leicht bauchig werden. Positiv sind die variablen Positionierungsmöglichkeiten für die Klettverschlüsse am Oberrohr, weniger überzeugend die fest vernähten Unterrohr-Riemen und die etwas instabilen Schellen, deren Befestigung nicht wie am Oberrohr gelöst wurde. Die Tasche ist wasserdicht, eine eingezogene Membran schützt den Inhalt zuverlässig, und der große Reißverschluss mit Öse ermöglicht einfachen Zugriff auch während der Fahrt. Insgesamt erfüllt die Internode 3 ihren Zweck, vermisst werden jedoch zusätzliche Features wie weitere Innentaschen oder eine Seitentasche.

Technische Daten:

Abmessungen: 41 x 16 x 7 cm

Gewicht: 179 g

Packvolumen: 3 l







Cluster 7 Waterproof

Miss Grape bietet ein breites Portfolio an Satteltaschen, die für unterschiedliche Einsatzzwecke im Road- und Bikepacking-Bereich entwickelt wurden. Die Cluster 7 Waterproof richtet sich speziell an Fahrerinnen und Fahrer, die eine kompakte, aber dennoch geräumige Tasche für längere Touren am Sattel suchen. Sie wird mit einem Klettband an der Sattelstütze befestigt: Der Riemen wirkt zwar robust, die Verarbeitung ist aber nicht überragend. Der Rest der Tasche überzeugt jedoch durch hochwertige Materialien und solide Verarbeitung. Auch hier wurde eine Membran eingezogen, um eine Wasserdichte Tasche zu erhalten. Während unserer Testfahrt hielt die Ladung sicher ihre Position, was besonders dem vertikalen Riemen zu verdanken ist, mit dem sich die Tasche gut komprimieren und festzurren lässt. Sehr praktisch ist zudem, dass an der Oberseite dank der Ösen weiteres Equipment befestigt werden kann.

Technische Daten:

Abmessungen: 44 x 16 x 14 cm

Gewicht: 256 g

Packvolumen: 7 l