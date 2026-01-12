POC ist eine schwedische Marke, die 2005 gegründet wurde und vor allem für ihre innovativen Sicherheitsprodukte im Sportbereich bekannt ist. Der Name „POC“ steht übrigens für „Piece of Cake“ – eine Erinnerung daran, wie wichtig Sicherheit und Schutz im Sport sind. Was ursprünglich mit Skisport- und Radhelmen begann, hat sich mittlerweile zu einer richtigen Ikone in der Branche entwickelt. POC hat sich auf Produkte spezialisiert, die nicht nur extrem sicher, sondern auch super funktional und komfortabel sind. Nachhaltigkeit spielt bei der Marke ebenfalls eine wichtige Rolle: Sie setzen auf umweltfreundliche Materialien und arbeiten ständig daran, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Neben den bekannten Helmen und Protektoren hat POC auch Bikepackingtaschen im Sortiment – allerdings ist das Thema Bikepacking bei der Marke eher eine kleinere, aber feine Sparte. Trotzdem bieten die Taschen alles, was man für lange Radtouren braucht: durchdachte Funktionen, top Qualität und das typische POC-Design.

Ultra Bar Bag 4L

Die Ultra Bar Bag 4L von POC ist eine hochwertige Lenkertasche, die aus robustem, wasserdichtem Material mit dem Namen X-Pac RX15 besteht und mit einem wasserdichten Doppelreißverschluss schützt. Besonders praktisch ist die Öffnung an der Lenkerseite für Kabel oder Trinkschlauch. Neben dem Hauptfach gibt es seitliche Netztaschen, in denen beispielsweise ein Smartphone sicher verstaut werden kann, sowie drei Netztaschen im Inneren für zusätzlichen Stauraum. Die Befestigung erfolgt über ein flexibles System aus variabel anpassbaren Gummies, die eine einfache und stabile Montage am Lenker ermöglichen. Die Tasche punktet insgesamt mit durchdachter Funktionalität, hochwertiger Verarbeitung und einem durchdachten Design – ideal für kleine Bikepacking-Abenteuer.







Technische Daten:

Abmessungen: 18 x 20 x 12 cm

Gewicht: 175g

Packvolumen: 4l

Ultra Bento Bag 0.7L

POCs Ultra Bento Bag 0.7L ist eine kompakte Oberrohrtasche, die mit den gleichen robusten, wasserdichten Materialien ausgestattet ist wie die größere Bar Bag und ebenso zuverlässig Schutz bietet. Sie verfügt über praktische Netztaschen im Inneren, sodass kleine Gegenstände wie Schlüssel oder Riegel sicher verstaut werden können. Zudem gibt es einen Kabeldurchlass, der es ermöglicht, Kabel für Elektronik bequem durch die Tasche zu führen. Die Befestigung der Tasche erfolgt ebenfalls über variable Gummies, die sich an unterschiedliche Rahmengrößen anpassen lassen, allerdings ist es ein bisschen fummelig, die überstehenden Gummies um den Rahmen zu führen. Der Reißverschluss lässt sich dank der Ziehhilfe auch während der Fahrt gut öffnen, obwohl die Ziehhilfe aus einem etwas dickeren Material bestehen könnte, um den Umgang noch komfortabler zu gestalten. Insgesamt sitzt die Tasche bei der Testfahrt jedoch fest und sicher, und auch hier zeigt sich die durchdachte, hochwertige Verarbeitung, die für eine stabile und funktionale Nutzung sorgt.







Technische Daten:

Abmessungen: 21 x 10 x 5 cm

Gewicht: 90g

Packvolumen: 0.7l

Ultra Snack Bag 1L

Im Test zeigt sich die POC Ultra Snack Bag 1L als durchdachte und vielseitige Ergänzung fürs Bikepacking: Sie lässt sich flexibel an mehreren Punkten am Rad befestigen, gehört unserer Meinung nach aber idealerweise direkt neben die Oberrohrtasche, wo sie ihr Potenzial am besten ausspielt. Wie die Oberrohr- und Lenkertasche setzt auch diese Snackbag auf die gleichen hochwertigen Materialien sowie das identische Befestigungssystem, was nicht nur für ein stimmiges Gesamtbild sorgt, sondern vor allem die variable Montage sehr einfach und zuverlässig macht. Auf unseren Testfahrten erwies sich die Tasche als perfekte Ergänzung zur Oberrohrtasche, da sich hier nicht nur Snacks, sondern problemlos auch eine ganze Trinkflasche verstauen lassen. Der filigrane Zug an der Oberseite unterstreicht den typischen, minimalistischen POC-Stil und funktioniert im Handling hervorragend, sodass sich der Beutel während der Fahrt bequem mit einer Hand öffnen und schließen lässt. Bei Regen ist allerdings etwas Vorsicht geboten, da sich Wasser an der Oberseite sammeln und im ungünstigsten Fall ins Innere gelangen kann. Abgerundet wird der positive Eindruck durch die sehr praktische äußere Netztasche. Auch gut zu wissen, im Lieferumfang sind bei allen Taschen kleine Rahmenschutzfoliensticker enthalten.







Technische Daten: