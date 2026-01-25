Pro, besser bekannt als Pro Bikegear, gehört seit 1981 zur Radsportwelt und hat seine Wurzeln in den Niederlanden. Spätestens seit der Eingliederung als Tochtermarke von Shimano im Jahr 2008 steht Pro für durchdachte, zuverlässige Bike-Komponenten und Zubehör, die sowohl von Profi-Athleten als auch von ambitionierten Hobbyfahrer*innen genutzt werden. Die Expertise der Marke liegt klar in der Entwicklung funktionaler, langlebiger Produkte – von Lenkern, Vorbauten und Sätteln bis hin zu cleverem Zubehör – die unter realen Bedingungen getestet und stetig weiterentwickelt werden. Beim Thema Nachhaltigkeit setzt Pro weniger auf große Schlagworte, sondern vor allem auf Qualität und Langlebigkeit, um Produkte möglichst lange nutzbar zu machen. Das Portfolio ist breit aufgestellt und richtet sich an Rennrad-, Gravel- und Mountainbike-Fans gleichermaßen. Bikepackingtaschen und Transportlösungen nehmen dabei eine wichtige Rolle ein: Sie ergänzen das Komponenten-Sortiment sinnvoll und zeigen, dass Pro nicht nur Performance auf dem Bike, sondern auch die passenden Lösungen für Abenteuer, Reisen und längere Touren im Blick hat. Wir haben uns die Taschen der Team Discover Serie mal genauer angeschaut.

Discover Lenkertasche Small

Die Pro Bikegear Discover Team Small Lenkertasche ist eine kompakte Lösung für kurze Gravel-Touren und minimalistisches Bikepacking und bietet mit 2 Litern Volumen ausreichend Platz für die wichtigsten Utensilien. Gefertigt aus einer robusten Kombination aus Polyester und Nylon macht die Tasche einen widerstandsfähigen Eindruck, die sauber verarbeiteten und wasserdicht verschweißten Nähte sowie der versiegelte Reißverschluss sorgen gemeinsam mit einer Wassersäule von 10.000 mm für zuverlässigen Wetterschutz. Befestigt wird die Tasche klassisch über verstellbare Klettverschlüsse am Lenker. Im Inneren stehen zwei Innentaschen zur Verfügung, von denen eine per Reißverschluss verschließbar ist, ergänzt durch eine kleine seitliche Netzaußentasche. Auf Tour sitzt die Tasche fest am Lenker und lässt sich auch während der Fahrt unkompliziert öffnen, allerdings fiel bei der Montage auf, dass sie durch die Versteifung an der Oberseite sichtbar einknickt – ein Punkt, der sich auch bei Beladung nicht ändert und optisch stören kann. Ebenfalls kritisch zu sehen ist der Eindruck der Klettbänder, die am Übergang zwischen Haft- und Flauschbereich einknicken und an deren Rückseite sich das Material an den Rändern leicht zu lösen beginnt. Positiv hervorzuheben ist dagegen die insgesamt saubere Verarbeitung der Tasche selbst, die einen robusten und tourentauglichen Eindruck hinterlässt und sich besonders für Fahrer eignet, die wenig Gepäck am Lenker transportieren möchten und dabei vor allem auf Funktionalität Wert legen.







Technische Daten:

Abmessungen: 22,5 x 10 x 10 cm

Gewicht: 156g

Packvolumen: 2l

Discover Oberrohrtasche

Als Fortführung des Tests überzeugt die Pro Discover Team Oberrohrtasche mit einer hochwertigen Materialwahl und sauberer Verarbeitung: Gefertigt aus einem robusten, TPU-beschichteten Nylonmaterial wirkt sie widerstandsfähig und langlebig, die Nähte sind nicht genäht, sondern verschweißt, wodurch die Tasche vollständig wasserdicht ist und auch bei schlechtem Wetter zuverlässigen Schutz bietet. Zusätzlich sind die Seiten der Tasche versteift, was für eine gute Formstabilität sorgt und verhindert, dass sie während der Fahrt zusammenfällt. Die Befestigung erfolgt über Klettbänder, die direkt aus dem Hauptmaterial der Tasche herausgeführt sind und dadurch wie aus einem Guss wirken, was einen sehr aufgeräumten und stabilen Eindruck hinterlässt. Im Inneren setzt Pro bewusst auf Minimalismus: Es gibt ein großes Hauptfach ohne weitere Unterteilungen, was den schnellen Zugriff erleichtert, jedoch keine zusätzliche Organisation ermöglicht. Im Praxistest ließ sich die Oberrohrtasche problemlos am Rahmen montieren und saß auch auf ruppigeren Passagen sicher und fest am Oberrohr. Einschränkend muss allerdings erwähnt werden, dass die festen Fixierungspunkte keine variable Positionierung zulassen, was sich insbesondere in Kombination mit einer Rahmentasche als unpraktisch erwiesen hat, da es hier schnell zu Platzproblemen wie bei unserem Testbike kommen kann.







Technische Daten:

Abmessungen: 19 x 9 x 5 cm

Gewicht: 80g

Packvolumen: 0,75l

Discover Rahmentasche

Die Pro Discover Rahmentasche basiert auf dem gleichen Material und Konstruktionsprinzip wie die Oberrohrtasche und besteht aus einem robusten, TPU-beschichteten Nylonmaterial mit wasserdichter Auslegung, verschweißten Nähten und einem wasserdichten Reißverschluss. Im Gegensatz zur Oberrohrtasche ist sie jedoch nicht versteift, was ihr eine flexible Form verleiht, gleichzeitig aber dazu führt, dass sie je nach Beladung sichtbar ausbeult. Im Inneren zeigt sich die Tasche sehr variabel aufgebaut: Ein langes Klettband ermöglicht die Befestigung von zwei mitgelieferten Netztaschen, zusätzlich kann über weitere Klettbänder eine Unterteilung eingesetzt werden, um den Stauraum individuell anzupassen. Befestigt wird die Rahmentasche an vier Punkten im Rahmendreieck, was grundsätzlich für einen sicheren Halt sorgt. Im Test zeigte sich jedoch, dass sich die Befestigungspunkte bei der Montage mit denen der Oberrohrtasche überschneiden können, wodurch sich beide Taschen in der Positionierung gegenseitig in die Quere kommen. Während der Fahrt saß die Rahmentasche dennoch fest und stabil im Rahmen, ohne zu verrutschen oder Geräusche zu verursachen. Insgesamt eignet sie sich besonders für Bikepacking-Touren, bei denen ein großzügiger, flexibel einteilbarer Stauraum im Rahmen gefragt ist und eine gewisse Formveränderung durch die Beladung akzeptiert wird.





Technische Daten:

Abmessungen: 45x 15 x 6,5 cm

Gewicht: 140g

Packvolumen: 5,5l

Discover Satteltasche

Abschließend ergänzt die Pro Discover Team Satteltasche das Testfeld und fügt sich nahtlos in das Gesamtbild der Serie ein. Auch sie besteht aus dem bekannten, robusten und wasserdichten Material mit sauber verschweißten Nähten und macht insgesamt einen sehr widerstandsfähigen und hochwertig verarbeiteten Eindruck. Besonders sinnvoll gelöst ist die Versteifung an den Kontaktpunkten zur Sattelstütze sowie am Boden der Tasche, was für Stabilität sorgt und verhindert, dass die Tasche unter Last durchhängt oder sich verdreht. An der Oberseite befindet sich ein Flexband, unter dem sich zusätzliche Ausrüstung oder Kleidung fixieren lässt. Im Vergleich zum restlichen Testfeld setzt Pro bei der Befestigung an den Sattelstreben ausschließlich auf Klettverschlüsse, was zunächst weniger stabil wirken mag, im Praxistest jedoch keinerlei Nachteile zeigte – die Tasche blieb auch auf unruhigem Untergrund sicher in Position. Im Handling zeigt sich die Satteltasche unauffällig und praxisnah: Trotz fehlendem Belüftungsventil lässt sich die wasserdichte Tasche gut komprimieren und sauber verzurren. Für eine aufgeräumte Optik sorgen kleine Gummischlaufen an den Schnallen, mit denen überschüssige Gurtbänder fixiert werden können. Insgesamt überzeugt die Satteltasche mit Stabilität, durchdachten Details und einer soliden Performance, die sie zu einer verlässlichen Wahl für längere Bikepacking-Touren macht.







Technische Daten: