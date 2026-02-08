Zéfal ist eine Marke mit ordentlich Geschichte im Gepäck. Gegründet wurde das französische Unternehmen bereits 1880 und damit lange bevor Bikepacking überhaupt ein Begriff war. Angefangen hat alles mit einfachen, aber cleveren Fahrradkomponenten wie Pedalhaken und Riemen. Später machte sich Zéfal vor allem mit innovativen Luftpumpen einen Namen, die über Jahrzehnte hinweg zum festen Bestandteil vieler Werkstätten und Trikottaschen gehörten. Heute ist das Portfolio deutlich breiter aufgestellt: Neben Pumpen, Trinkflaschen, Schutzblechen, Schlössern und Beleuchtung gehören auch moderne Gepäcklösungen zum Sortiment. Was Zéfal auszeichnet, ist der klare Praxisfokus – viele Produkte werden im eigenen Werk in Frankreich entwickelt, produziert und unter realen Bedingungen getestet. Auch das Thema Nachhaltigkeit wird ernst genommen, etwa durch langlebige Materialien, kurze Produktionswege und hohe Qualitätsstandards. Mit der Z-Adventure-Serie hat Zéfal zudem ein durchdachtes Angebot an Bikepackingtaschen im Programm, das sich an Tourenfahrer und Abenteurer richtet, die funktionale, robuste und unkomplizierte Lösungen für unterwegs suchen.

Lenkertasche Z ADVENTURE F5

Mit der Z ADVENTURE F5 setzt Zéfal auf eine bewusst einfache, aber sehr durchdachte Lenkertasche für den Bikepacking-Einsatz. Konstruktiv besteht sie aus einer flexiblen Aufnahme und einem separaten, wasserdichten Packsack, der den Inhalt zuverlässig vor Regen und Schmutz schützt. Verarbeitet werden robuste, abriebfeste Materialien, die auf Langlebigkeit und Praxistauglichkeit ausgelegt sind. Neben der getesteten Größe ist die Tasche auch in einer 10-Liter-Variante erhältlich. Im Test konnte die Z ADVENTURE F5 vor allem mit ihrer Einfachheit und hohen Flexibilität überzeugen: Die Aufnahme lässt sich schnell und unkompliziert am Lenker montieren, während die variabel positionierbaren Klettbänder eine gute Anpassung an unterschiedliche Cockpits ermöglichen. Da die Halterung im Vergleich zu vielen anderen Taschen im Testfeld nicht versteift ist, kann sie problemlos sehr nah am Lenker angebracht werden, ohne an den Händen zu stören. Besonders gut gefällt der wasserdichte Packsack, der per Klett zusätzlich gegen Verrutschen gesichert ist. Unterm Strich überzeugt die Z ADVENTURE F5 mit sauberer Verarbeitung und einem hohen Maß an Flexibilität.







Technische Daten:

Abmessungen: 38 × 15 × 15 cm

Gewicht: 320 g

Packvolumen: 5 l







Oberrohrtaschen Z ADVENTURE T1 & T3

Zéfal ergänzt sein Bikepacking-Sortiment mit den Oberrohrtaschen Z ADVENTURE T1 und Z ADVENTURE T3, die im grundlegenden Aufbau identisch sind und klar auf Funktionalität ausgelegt wurden. Beide Taschen bestehen aus robusten, widerstandsfähigen Materialien, sind wasserdicht und an den Seiten versteift, wodurch sie auch bei voller Beladung ihre Form behalten. Im Inneren zeigen sich die Unterschiede: Die T1 verfügt über eine offene Netztasche, einen integrierten Schlüsselhalter sowie einen Kabelausgang, etwa für das Laden von Geräten unterwegs. Die T3 bietet ebenfalls eine kleine Netztasche, zusätzlich einen variabel versetzbaren Trenner, verzichtet im Vergleich zur T1 jedoch auf Schlüsselhalter und Kabelausgang. Im Test überzeugte bei beiden Modellen die variable Befestigung, da sich alle Befestigungspunkte – mit Ausnahme des hinteren – flexibel versetzen lassen und sich so gut an unterschiedliche Rahmen anpassen. Weniger gefallen haben uns die verwendeten Klettbänder, die recht steif ausfallen und sich vergleichsweise schwer sauber am Rad positionieren lassen; hier wären anschmiegsamere Lösungen wünschenswert gewesen. Dennoch saßen die Taschen auf der Testfahrt fest und sicher am Rad. Wer auf Klett verzichten möchte, erhält die T1 auch als Schraublösung, was besonders für eine dauerhafte Montage interessant ist.

Z ADVENTURE T1

Abmessungen: 22 × 5 × 11 cm

Gewicht: 150 g

Packvolumen: 1 l

Z ADVENTURE T3







Abmessungen: 44 × 4,5 × 10 cm

Gewicht: 215 g

Packvolumen: 2 l

Rahmentasche Z Adventure C3

Die Zefal Z Adventure C3 Rahmentasche zeigt, wie auch die anderen Taschen der Z Adventure‑Serie, einen hochwertigen und robusten Aufbau, setzt aber auf ein etwas anderes Material als die Oberrohrtaschen. Statt klassischer Gewebe wie bei den Oberrohrtaschen kommt hier ein Polyester 600D TPU‑Material zum Einsatz, das besonders leicht, strapazierfähig und – zusammen mit verschweißten Verbindungen – wasserdicht ausgeführt ist. Die Konstruktion verzichtet auf stark versteifte Seiten, setzt stattdessen auf eine leichte Rundum‑Versteifung, die der Tasche Form und Stabilität gibt, ohne zu starr zu sein. Wie bei den Oberrohrtaschen gefällt auch an der Rahmentasche die variable Befestigung: Alle vier Fixierungspunkte lassen sich flexibel am Rahmen anbringen, sodass die Tasche auf verschiedensten Bikes sicher sitzt und nicht mit der Fixierung der Oberrohrtasche sich in die Quere kommt. Im Inneren bietet die C3 ein kleines Fach mit Reißverschluss und einen Schlüsselhalter, was den praktischen Umgang unterwegs erleichtert. Die Tasche ist übrigens in mehreren Größen erhältlich, sodass sich je nach Rahmenvolumen und Packbedarf passende Varianten finden lassen. Im Test hat uns die Rahmentasche sowohl im Handling als auch in der Performance überzeugt: schlicht, funktional und zuverlässig. Besonders positiv fiel die große Ziehhilfe am Reißverschluss auf, die das Öffnen der Tasche, selbst während der Fahrt, deutlich erleichtert.

Technische Daten:







Abmessungen: 43,0 × 11,5 × 6,5 cm

Gewicht: 210 g

Packvolumen: 3,3 l

Z Adventure R5

Bei der Z ADVENTURE R5 handelt es sich um eine kompakte, durchdachte Satteltasche, die robust konstruiert ist und einen langlebigen Eindruck vermittelt. Sie besteht aus hochwertigen, widerstandsfähigen Materialien, die auch bei längerem Einsatz zuverlässig schützen. Im Gegensatz zu den meisten Modellen im Testfeld wird die R5 ausschließlich über Klettbänder am Sattel befestigt, was die Montage unkompliziert macht, jedoch etwas mehr Aufmerksamkeit beim Fixieren erfordert als ein klassischer Schnallenverschluss. Besonders stabil wirkt die Tasche durch den verstärkten Unterboden und die Versteifung des gesamten unteren Rumpfes, sodass sie auch bei Fahrten über ruppige Trails ihre Form behält. Auf der Oberseite erlauben zwei Klettbänder das Befestigen von zusätzlichem Material, etwa einer leichten Jacke oder Regenhülle. Im Inneren ist die Tasche rot ausgekleidet, was das Auffinden kleiner Gegenstände erleichtert. Praktisch ist außerdem die Befestigungsmöglichkeit für ein Rücklicht. Die R5 fällt insgesamt eher klein aus, eignet sich also ideal für kurze Touren oder alle, die eine kompakte Satteltasche benötigen. Auf unserer Testfahrt hielt der Klettverschluss zuverlässig, die Tasche blieb fest an Ort und Stelle, allerdings sollte das maximale Gewicht von 3 kg nicht überschritten werden.

Technische Daten:





