Corratec E-Power MTC 140 Huberbuam Pro im Test: E-MTB (nicht?) nur für Alpinisten

Corratec E-Power MTC 140 Huberbuam

Test / E-MTB: Die „Huberbuam“ sind weit über den süddeutschen Raum hinaus eine Institution im Alpinismus. Nun haben sich Alexander und Thomas Huber mit den Raublinger Bike-Tüftlern von Corratec zusammengetan. Das Ergebnis: Das Corratec E-Power MTC 140 Huberbuam Pro. Ein E-Bike, das nicht primär für die Jagd nach Bestzeiten auf dem Trail gebaut wurde, sondern als ultimatives Werkzeug für den Weg zum Berg. Wir haben getestet, ob das Konzept „Bike & Climb“ aufgeht.

Im Portfolio von Corratec nimmt die „MTC“-Serie (Mountain Cross) eine Sonderstellung ein. Es sind die SUVs unter den E-Bikes – irgendwo zwischen potenter Geländemaschine und alltagstauglichem Lastesel. Dass genau diese Plattform als Basis für die „Huberbuam“-Edition gewählt wurde, ist nur logisch. Denn wer die beiden Extremkletterer kennt, weiß: Es geht um Effizienz, Robustheit und den Weg nach oben.

Die Idee hinter dem Rad ist simpel: Das E-Bike dient als Zustiegsfahrzeug. Statt sich schon beim Marsch zum Wandfuß oder Klettersteig-Einstieg zu verausgaben, nutzen Alpinisten die elektrische Unterstützung. Man kommt aufgewärmt, aber nicht ausgebrannt an – und schont im Vergleich zur Anreise mit dem Auto bis zum letzten Wanderparkplatz auch noch die Umwelt.

Solide Basis aus dem Voralpenland

Optisch macht das Huberbuam Pro keinen Hehl aus seiner Bestimmung. Der Zusatz „Bike n Climb“ auf dem Oberrohr ist Programm. Die Basis bildet der bewährte MTC-Aluminiumrahmen mit 140 mm Federweg. Corratec setzt hier auf einen klassischen Viergelenker mit liegender Wippe – eine Konstruktion, die wir aus Raubling kennen und die für ihre Zuverlässigkeit geschätzt wird. Gerade der Hauptrahmen ist außerdem richtig schön gestaltet: Fließende Formen und verschliffene Schweißnähte erinnern optisch an die Formsprache von Carbon.

Ex-Weltcup-Langläufer Johannes Bredl nutzt das „Huberbuam-Corratec“ tatsächlich, um von der Haustür weg rund 6 km auf den Berg zu fahren, um sich dort die mitgebrachten Langlauf-Ski anzuschnallen.

In Sachen Geometrie und Auslegung positioniert sich das Bike klar als gutmütiger Allrounder. Wir haben es hier nicht mit einer nervösen Enduro-Rennmaschine zu tun, die eine strenge Hand erfordert. Vielmehr signalisiert das MTC schon im Stand: „Setz dich drauf, ich bring dich sicher ans Ziel.“ Mit einem Gewicht von rund 30 Kilogramm ist das Bike definitiv kein Leichtgewicht, was aber im Kontext der angepeilten Nutzung – dem Transport von Mensch und Material in rauem Geläuf – durchaus als vertrauenerweckende Robustheit interpretiert werden kann.

Corratec E-Power MTC 140 Huberbuam: Ausstattung

Ein Blick auf das Datenblatt verrät, dass bei der Spezifikation Haltbarkeit vor „Bling-Bling“ ging. Herzstück des Antriebs ist der bewährte Bosch Performance Line CX Motor. Mit seinen bis zu 100 Newtonmetern Drehmoment und bis zu 750 Watt Spitzenleistung schiebt das Aggregat auch steile Forststraßen souverän hinauf. Versorgt wird der Motor von einem üppigen 800-Wattstunden-Akku im Unterrohr, der sich zur Freude aller Tourenfahrer auch entnehmen lässt. Reichweitenangst dürfte damit am Berg kaum aufkommen.

Besonders spannend finden wir die Wahl der Schaltgruppe: Corratec verbaut die Shimano Cues 11-fach-Schaltung mit Linkglide-Technologie. In unseren bisherigen Tests fiel diese Gruppe zwar nicht durch die schnellsten Schaltvorgänge auf, dafür aber durch eine enorme Verschleißarmut und weiche Gangwechsel unter Last – genau das Richtige für ein E-Bike mit hohem Drehmoment. Verzögert wird mit soliden Shimano 4-Kolben-Bremsen (MT420) und großen Bremsscheiben, was angesichts des hohen Systemgewichts und potenzieller Zuladung auch zwingend notwendig ist.

Das Highlight: Der Lastenträger

Das eigentliche Alleinstellungsmerkmal dieses Modells ist jedoch das Heck. Um Kletterseile, Rucksäcke oder sogar Tourenski sicher zum Einstieg zu transportieren, wurde ein spezieller, extrem robuster Gepäckträger verbaut. Die massive Metallkonstruktion bietet vielfältige Befestigungsmöglichkeiten und unterstreicht den Expeditions-Charakter des Bikes. Hier wurde Funktion ganz klar über filigrane Design-Ansprüche gestellt.

Ski halten in der speziellen Gepäckträger-Konstruktion durch die Eigenspannung ganz von alleine … eine zusätzliche Befestigung ist gar nicht nötig … aber vielleicht empfehlenswert.

Fahrwerk und Kontaktpunkte

Das RockShox-Fahrwerk (Psylo Gold Gabel und Deluxe Select+ Dämpfer) ist so gewählt, dass es auch für Nicht-Fahrwerksspezialisten schnell und passend eingestellt ist. Es bietet soliden Komfort, ohne den Fahrer mit Dutzenden Einstellrädchen für High- und Low-Speed-Druckstufen zu überfordern.

Rahmen MTC 140
Federgabel RockShox Psylo Silver RC
Antrieb Bosch CX
Akku Bosch Powertube 800
Dämpfer RockShox Deluxe Select+
Laufräder Aluminium
Reifen VR Schwalbe Johnny Watts
Reifen HR Schwalbe Johnny Watts
Schaltwerk Shimano Cues 11-fach
Schalthebel Shimano Cues 11-fach
Kurbel Miranda DM
Umwerfer Ohne
Bremse Shimano MT420
Bremsscheiben Shimano 203/180 mm
Sattelstütze KS Rage-i
Sattel Selle Royal Essenza
Vorbau Alloy 31.8
Lenker Alloy 760 mm

Als Kontaktpunkt zum Untergrund dienen Schwalbe Johnny Watts Reifen. Diese Pneus sind typische SUV-Vertreter: Eine Lauffläche, die auf Asphalt gut rollt, kombiniert mit ausgeprägten Schulterstollen, die auf Schotter und Waldwegen den nötigen Grip liefern.

Das Corratec E-Power MTC 140 Huberbuam Pro im Praxistest

Wie fährt sich der bayerische Gebirgsexpress nun in seinem natürlichen Habitat? Unser Testeindruck bestätigt die Papierform: Das MTC 140 ist ein unaufgeregter, extrem gutmütiger Begleiter – nicht nur, aber vor allem im alpinen Gelände.

Johannes Bredl bedauert fast ein bisschen, dass er die Möglichkeiten des Corratec erst in diesem Winter entdeckt hat. Für ihn ein optimaler Weg sauber zu Loipe zu kommen … und sich dort die Parkplatzsuche zu sparen.

Schon auf den ersten Metern wird klar, dass dieses Rad keine Ecken und Kanten hat, an denen man sich als Fahrer stört. Die Sitzposition ist komfortabel und übersichtlich, das Fahrverhalten intuitiv. Es ist eines dieser Räder, auf denen sich vom Einsteiger bis zum Routinier fast jeder sofort wohlfühlt.

Im Anstieg spielt der Bosch-Motor seine Stärken aus. Egal ob steile Rampe oder langer Forstweg, der Schub ist satt und gleichmäßig. Die Kombination aus dem kraftvollen Motor und der Cues-Schaltung funktioniert hervorragend; die Gänge wechseln vielleicht nicht knackig-hart, aber dafür geschmeidig und materialschonend, selbst wenn man unter Last schaltet.

Direkt bis zum Loipeneinstieg … mit dem Auto geht das nicht!

Wenn der Weg zum Trail wird

Verlässt man die breiten Forststraßen und biegt auf Wanderwege oder leichtere Trails ein, zeigt das MTC seine Nehmerqualitäten. Klar, mit 30 Kilogramm Lebendgewicht tänzelt das Bike nicht so leichtfüßig über Wurzelteppiche wie ein leichtes Carbon-Trailbike. Aber das ist auch nicht der Anspruch. Das Fahrwerk schluckt Unebenheiten souverän weg und vermittelt viel Sicherheit. Man hat nie das Gefühl, dass das Rad nervös wird. Es liegt satt auf dem Trail – ein Panzer im positivsten Sinne.

Die Johnny Watts Reifen schlagen sich im trockenen Gelände wacker und bieten einen guten Kompromiss, kommen aber bei tiefem Matsch oder sehr aggressivem Kurvenfahren im Vergleich zu reinen MTB-Stollenreifen an ihre Grenzen. Für den vorgesehenen Einsatzzweck als Zustiegsrad ist die Wahl jedoch absolut stimmig.

Einzig beim Handling im Stand oder beim Verladen macht sich das hohe Gewicht bemerkbar. Wer das Rad über einen Weidezaun heben muss, sollte besser vorher gefrühstückt haben. Dafür entschädigt die Gewissheit, dass dieses Rad auch raue Behandlung am Berg nicht krumm nimmt.

Fazit: Corratec MTC 140 Huberbuam Pro

Pro

  • Enorm vielseitig
  • Einzigartiger Gepäckträger
  • Intuitives Fahrverhalten
  • Robuste Komponenten

Contra

  • Kein Leichtgewicht

Fakten

RahmenmaterialAluminium
 Laufradgröße29 Zoll
 AntriebstypBosch Performance CX Gen5
 Federweg140 / 140 mm
 Gewichtca. 30 kg
 Preis5.699 Euro
 Web www.corratec.com
DownhillUphill
 
LaufruhigAgil
 
Das Corratec E-Power MTC 140 Huberbuam Pro ist ein ehrliches Rad. Es versucht gar nicht erst, ein filigraner Sportler zu sein, sondern positioniert sich selbstbewusst als robustes Werkzeug für Bergmenschen. Die Ausstattung ist mit der Shimano Cues Schaltung, dem großen 800-Wh-Akku und dem RockShox-Fahrwerk konsequent auf Haltbarkeit und Wartungsarmut ausgelegt. Wer ein zuverlässiges "Arbeitstier" für den Weg zum Gipfel, die ausgedehnte Tour mit Gepäck oder den täglichen Weg durch unwegsames Gelände sucht, findet hier einen treuen Partner. Mit einem Preis von 5.699 Euro bekommt man ein solides Gesamtpaket, das hält, was die Namen Huberbuam und Corratec versprechen.
Über Michael Faiß

Michael Faiß hat in München Englisch und Geschichte studiert. Nach einem einjährigen Aufenthalt in England arbeitete er als Übersetzer unter anderem für das Magazin Procycling und das Degen Mediahouse. Außerdem ist er seit der Kindheit passionierter Radfahrer und –schrauber und fühlt sich vor allem abseits der asphaltierten Wege zuhause.