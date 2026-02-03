Produktnews / E-MTB: Mit dem neuen Pivot Shuttle LT präsentiert Pivot die jüngste Evolutionsstufe seines langhubigen E-Enduros. Die US-Amerikaner haben dabei nicht nur den Antrieb auf den neuesten Stand gebracht, sondern dem Carbon-Boliden ein Maß an Einstellbarkeit spendiert, das selbst versierte Schrauber und Geometrie-Fetischisten glücklich machen dürfte. Mit 170 mm Federweg an der Front, einem massiven 800-Wh-Akku und dem brandneuen Bosch Gen 5 System zielt das Shuttle LT kompromisslos auf steiles, technisches und schnelles Geläuf ab. Wir haben uns die Details des High-End-Geschosses genauer angesehen.

Wenn Pivot ein neues Bike vorstellt, darf man in der Regel davon ausgehen, dass sich die Ingenieure um Gründer Chris Cocalis nicht mit halben Sachen zufriedengegeben haben. Das neue Shuttle LT macht hier keine Ausnahme. Auf den ersten Blick bleibt sich die Silhouette treu, doch unter der Haube – und vor allem an den Knotenpunkten des Rahmens – hat sich einiges getan. Pivot positioniert das Shuttle LT ganz klar als „Enduro Electrified“. Die Zielgruppe? Fahrer, die bergab keine Kompromisse eingehen wollen, bergauf aber die volle Unterstützung eines potenten E-Antriebs fordern.







Mit 162 mm Federweg am Heck, kontrolliert durch den bewährten dw-link Hinterbau, und stämmigen 170 mm Gabeln an der Front, wildert das Bike ganz klar im Revier von Super-Enduros und Freeridern. Dass Pivot dabei das Gewicht im Auge behält, zeigt ein Blick auf die Waage: Die leichtesten Builds sollen unter 23,5 Kilogramm bleiben – ein respektabler Wert für ein „Full-Power“-E-Bike mit entnehmbarem Akku und viel Federweg.

Das Pivot Shuttle LT 2026: Technische Daten

Rahmenmaterial: Carbon

Carbon Federweg: 170 mm vorne / 162 mm hinten

170 mm vorne / 162 mm hinten Laufradgröße: 29 Zoll (Serie), Mullet-Option (29/27,5″) per Flip-Chip möglich

29 Zoll (Serie), Mullet-Option (29/27,5″) per Flip-Chip möglich Hinterbau-Standard: Super Boost Plus 157 x 12 mm

Super Boost Plus 157 x 12 mm Systemgewicht: Zulässiges Gesamtgewicht von 149 kg (Fahrer + Bike + Ausrüstung)

Zulässiges Gesamtgewicht von 149 kg (Fahrer + Bike + Ausrüstung) Klassifizierung: ASTM Kategorie 4

Herzstück Antrieb: Bosch Performance Line CX & CX Race

Pivot setzt beim Antrieb voll auf die Karte Bosch und verbaut im neuen Shuttle LT die neueste Generation des Marktführers. Zum Einsatz kommen, je nach Modellvariante, der Bosch Performance Line CX sowie der renommierte CX Race Motor. Mit bis zu 100 Nm und einer maximalen Unterstützung von bis zu 400 % schieben die Aggregate gewaltig an. Besonders spannend: Pivot verbaut einen massiven 800 Wh PowerTube Akku, der entnehmbar im Unterrohr sitzt. Hierfür muss das Motorcover abgeschraubt werden, danach lässt sich der Akku nach unten aus dem Rahmen ziehen.







Für alle, denen „weit“ noch nicht weit genug ist, bietet das Rahmendesign Platz für den Bosch PowerMore 250 Range Extender. Damit lässt sich die Gesamtkapazität auf beachtliche 1050 Wh aufbohren – genug Saft für epische Alpentouren ohne Ladestopp. Pivot hat hier mitgedacht: Ein eigens entwickeltes Cover für den Ladeport lässt sich bei Nutzung des Extenders entfernen, was die Handhabung im Alltag deutlich erleichtert.







Geometrie nach Maß: Ein Fest für Tüftler

Die Geometrie des Pivot Shuttle LT 2026 ist schwer allgemein zu beschreiben, denn wo andere Hersteller vielleicht einen Flip-Chip verbauen, geht Pivot beim neuen Shuttle LT in die Vollen. Das Bike strotzt nur so vor Verstellmöglichkeiten, die es dem Piloten erlauben, die Geometrie und das Fahrwerk exakt auf die eigenen Vorlieben und das jeweilige Terrain anzupassen. Werfen wir einen Blick auf die Werkzeugkiste.

Slacky McSteepTube – Der Name ist Programm

Hinter dem humorvollen Namen (hier beweist Pivot Selbstironie) verbirgt sich ein patentiertes Design zur Verstellung des Sitzwinkels. Über einen Einsatz im Sitzrohr lässt sich der effektive Sitzwinkel zwischen steilen 78 Grad und etwas moderateren 76,5 Grad verstellen.

Die Idee dahinter ist simpel, aber effektiv: Wer lange, steile Rampen in den Alpen erklimmt, profitiert von der 78-Grad-Einstellung, die viel Druck auf dem Vorderrad hält. Wer hingegen in welligem Terrain wie in Moab (oder auf heimischen Mittelgebirgs-Trails) unterwegs ist, mag vielleicht die 76,5-Grad-Option lieber, um in der Ebene weniger Druck auf den Händen zu haben. Der Umbau erfordert zwar das Lösen der Sattelstütze, ist aber ein Feature, das man so an keinem anderen Bike findet.







Geometrie Flip-Chip

Klassisch, aber wirkungsvoll: Über einen Flip-Chip an der Dämpferaufnahme lassen sich Tretlagerhöhe und Lenkwinkel anpassen.

Low-Setting: Ideal für High-Speed, steiles Gelände und maximale Laufruhe. Der Lenkwinkel liegt hier bei flachen 64 Grad.

High-Setting: Hebt das Tretlager leicht an und macht den Lenkwinkel um 0,5 Grad steiler. Das sorgt für ein agileres Handling in technischem, verblocktem Geläuf und mehr Bodenfreiheit beim Pedalieren.

Wichtig zu wissen: Pivot nutzt das High-Setting standardmäßig für Mullet-Aufbauten (29″ vorne / 27,5″ hinten), um die Geometrie trotz des kleineren Hinterrads in Balance zu halten.

Swinger Dropout: Kettenstrebenlänge und Laufradgröße







Ein weiteres Highlight ist das verstellbare Ausfallende, genannt „Swinger Dropout“. Es ermöglicht nicht nur die Anpassung der Kettenstrebenlänge um 8 mm, sondern ist auch der Schlüssel zur Laufrad-Wahl. Das Shuttle LT kann sowohl als reines 29er als auch im MX-Setup (Mullet) gefahren werden.

Durch die Anpassung der Kettenstrebenlänge ändert sich der Charakter des Bikes spürbar: Kurz für mehr Verspieltheit in Anliegern, lang für maximale Laufruhe bei Mach-Geschwindigkeit. Da hierbei auch der Bremssatteladapter gedreht werden muss, ist der Umbau nichts für mal eben auf dem Trail, aber eine tolle Option für das Setup in der heimischen Werkstatt.

Pivot Shuttle LT 2026 Geo (high) SM MD LG XL Reach (in mm) 443 468 483 503 Stack (in mm) 639 649 657 666 Sitzrohr (in mm) 378 399 432 470 Oberrohr (flach) (in mm) 605 632 649 671 Oberrohr (steil) (in mm) 584 612 629 652 Steuerrohr (in mm) 110 120 130 140 Lenkwinkel (in °) 64 64 64 64 Sitzwinkel (flach) (in °) 76.5 76.5 76.5 76.5 Sitzwinkel (steil) (in °) 78 78 78 78 Kettenstrebe (kurz) (in mm) 443 443 443 443 Kettenstrebe (lang) (in mm) 451 451 451 451 Radstand (kurz) (in mm) 1232 1261 1281 1305 Radstand (lang) (in mm) 1240 1269 1288 1313

Pivot Shuttle LT 2026 Geo (low) SM MD LG XL Reach (in mm) 434 459 473 494 Stack (in mm) 645 655 664 673 Sitzrohr (in mm) 378 399 432 470 Oberrohr (flach) (in mm) 607 634 651 674 Oberrohr (steil) (in mm) 586 613 631 654 Steuerrohr (in mm) 110 120 130 140 Lenkwinkel (in °) 63.2 63.2 63.2 63.2 Sitzwinkel (flach) (in °) 75.7 75.7 75.7 75.7 Sitzwinkel (steil) (in °) 77.2 77.2 77.2 77.2 Kettenstrebe (kurz) (in mm) 443 443 443 443 Kettenstrebe (lang) (in mm) 451 451 451 451 Radstand (kurz) (in mm) 1232 1261 1281 1305 Radstand (lang) (in mm) 1240 1269 1288 1313







Fahrwerk und Kinematik: dw-link mit Progressions-Tuning

Der dw-link Hinterbau ist seit Jahren das Markenzeichen von Pivot und bekannt für seine Antriebsneutralität bei gleichzeitig sensibler Federungsarbeit. Beim Shuttle LT geht Pivot noch einen Schritt weiter und integriert einen Progressivity Flip-Chip am unteren Dämpferauge.

Progressive Setting: Standardmäßig ausgeliefert, bietet diese Einstellung mehr Endprogression. Ideal für aggressive Fahrer, Sprünge und – ganz wichtig – für den Einsatz von Stahlfederdämpfern (Coil Shocks).

Linear Setting: Für Fahrer, die den Federweg gerne voll ausnutzen und ein „plüschigeres“ Fahrgefühl über den gesamten Hub bevorzugen.

Apropos Dämpfer: Pivot spezifiziert das Shuttle LT mit metrischen Trunnion-Mount Dämpfern (205 mm x 65 mm).







Technische Besonderheiten und Standards

Pivot setzt beim Hinterbau auf den Super Boost Plus 157 Standard. Das sorgt für extrem steife Laufräder und ermöglicht trotz kurzer Kettenstreben eine große Reifenfreiheit (bis zu 2.6 Zoll bei 27,5″). Nachteil: Wer Laufräder tauschen will, ist bei der Nabenauswahl etwas eingeschränkt, auch wenn die Verfügbarkeit mittlerweile etwas besser ist.

Die Kabelverlegung ist sauber gelöst, aber Pivot verzichtet (zum Glück vieler Mechaniker) auf eine Integration durch den Steuersatz. Stattdessen laufen die Züge klassisch seitlich in den Rahmen. Das erleichtert Wartungsarbeiten am Cockpit enorm.







Pivot Shuttle LT 2026: Ausstattung und Modelle

Kommen wir zum Elefanten im Raum: Pivot-Bikes waren noch nie Schnäppchen, und das Shuttle LT macht hier keine Ausnahme. Los geht’s preislich bei sportlichen 9.300 Euro und das Topmodell schlägt mit knapp 15.000 Euro zu Buche. Die Ausstattung der beiden Top-Modelle kann sich dabei sehen lassen, während das „Einstiegsmodell“ für über 9.000 Euro etwas schmerzhaftere Kompromisse verlangt. Spannend: Das Shuttle LT Pro setzt wie das Top-Modell auf die Fox Podium Gabel, hier jedoch als Performance Elite-Variante, die damit auch ihr Marktdebut feiert. Gemein haben alle Ausstattungsvariante die Reifen. Hier kommt der Continental Kryptotal vorn und hinten zum Einsatz, vorn als Super Soft, hinten als Soft. Etwas überraschend verzichtet Pivot am Heck auf die Downhill-Karkasse und verbaut den Reifen stattdessen als Enduro-Variante.

Übrigens: Wer noch ein Live Valve Neo Fahrwerk möchte, kann dies als Zusatzoption fürs Top-Modell haben – für weitere 1.450 Euro Aufpreis…







Die Build-Kits im Überblick

Pivot Shuttle LT Ride Shuttle LT Pro Shuttle LT Team



Antrieb: Bosch Performance Line CX

Akku: 800 Wh

Schaltung: SRAM Eagle 90 Mechanical Transmission

Gabel: Fox 38 Performance

Dämpfer: Fox Float X Performance

Bremsen: SRAM Maven Bronze

Laufräder: DT Swiss H1900 Preis: 9.299 Euro Antrieb: Bosch Performance Line CX Race

Akku: 800 Wh

Schaltung: SRAM X0 Transmission

Gabel: Fox Podium Performance Elite GripX2

Dämpfer: Fox Float X Performance Elite

Bremsen: SRAM Maven Silver

Laufräder: Crankbrothers Synthesis DH



Preis: 12.299 Euro



Antrieb: Bosch Performance Line CX Race

Akku: 800 Wh

Schaltung: SRAM XX Transmission

Gabel: Fox Podium Factory GripX2

Dämpfer: Fox Float X2 Performance Elite

Bremsen: SRAM Maven Ultimate

Laufräder: DT Swiss HXC 1501 Preis: 14.999 Euro





Das Pivot Shuttle LT 2026 im Web

https://eu.pivotcycles.com