Zubehörtest: Hydration beim Radfahren ist wichtig – im Sommer wie im Winter. Doch bei der aktuellen Hitze ist es mit der Erfrischung weit hergeholt. Zu schnell verwandelt sich das Getränk in ein lauwarmes Gesöff, sodass man lieber gar nicht erst zur Flasche gegriffen hätte. Eine Isolierflasche ist die Lösung. Wir haben uns eine Option von Zefal genauer angesehen, inklusive passendem Flaschenhalter. Und mit den Zefal Sense Sort 65 und 85 haben wir auch ein Paar klassische Trinkflaschen getestet. Hier gibt es alle Testimpressionen!

Zefal Arctica Pro 75 im Test

Gerade recht für den Sommer kommt die Zefal Arctica Pro 75 Trinkflasche: Dank mehrerer Isolierschichten bleibt das Getränk darin auch bei hohen Außentemperaturen spürbar kühler, als das bei einer normalen Radflaschen der Fall wäre. Die Isolierfunktion kann man sich natürlich auch im Winter zunutze machen, denn wärme Flüssigkeiten kühlen in der Thermo-Trinkflasche weniger schnell aus. Natürlich darf man von dem dreilagigen Kunstharz-Isolierpaneel keine Wunder, also, kein eisgekühltes Erfrischungsgetränken nach mehreren Stunden in der Sommersonne, erwarten; aber der knapp 15 Euro teuren Arctica Pro 75 gelingt eine gute Balance aus Isolierung, Leichtgewicht und nutzbares Volumen. Wir sind zufrieden (und hydriert)!

Einsatzbereich Lange Touren im Sommer oder Winter

Lange Touren im Sommer oder Winter Material Polypropylen, Polyethylen, metallisiertes PET, Silikon

Polypropylen, Polyethylen, metallisiertes PET, Silikon Fassungsvermögen 550 / 750 ml

550 / 750 ml Besonderheiten Dreilagige Isolierkonstruktion, doppelter Verschluss, Mundstück als Ersatz verfügbar

Dreilagige Isolierkonstruktion, doppelter Verschluss, Mundstück als Ersatz verfügbar Produktionsland Frankreich

Frankreich zefal.com

Preis (UVP) 13,95 / 14,95 Euro







Zefal Sense Soft 65 und 85

Bei den Zefal Sense Soft 65 und 85 Trinkflaschen handelt es sich um klassische Fahrrad-Trinkflaschen. Die 650 bzw. 800 ml fassenden Flaschen werden, wie übrigens auch die Arctica Pro, in Frankreich hergestellt. Besonders gelungen finden wir die Haptik des Flaschenkörpers: Er ist weich genug, um die Flüssigkeit leicht aus dem Silikon-Mundstück herauspressen zu können, besitzt aber ausreichend Steifigkeit, um auch im halbleeren Zustand reibungslos in den Flaschenhalter gesteckt werden zu können. Für knapp fünf bzw. sechs Euro macht man mit den Zefal Sense Soft Trinkflaschen nichts falsch und viel richtig!







Einsatzbereich (E-)MTB, Gravel, Bikepacking

(E-)MTB, Gravel, Bikepacking Material Polypropylen, Silikon

Polypropylen, Silikon Fassungsvermögen 650 / 850 ml

650 / 850 ml Besonderheiten Drückbarer Flaschenkörper, Mundstück als Ersatz verfügbar, opt. Mundstückschutz

Drückbarer Flaschenkörper, Mundstück als Ersatz verfügbar, opt. Mundstückschutz Produktionsland Frankreich

Frankreich zefal.com

Preis (UVP) 4,95 Euro / 5,95 Euro

Zefal Pulse S2

Eine Trinkflasche führt ohne Flaschenhalter beim Fahrradfahren ein recht sinnloses Leben. Um dem gegenzusteuern, hat Zefal auch passende Flaschenhalter im Einsatz – wir haben den Zefal Pulse S2 getestet. Er bietet einen seitlichen Eingriff (je nach Wahl links oder rechts) und kann großzügig an den Rahmengewinden nach oben oder unten verschoben werden. Damit ist der Flaschenhalter perfekt für kleine Rahmen oder Bikepacking-Setups, bei denen der Platz im Rahmen begrenzt ist. Dabei besticht der Nylon-Flaschenhalter mit einem geringen Gewicht zu einem vergleichsweise günstigen Preis.





