Trainingsunfall: 22-jähriger Tijl De Decker erliegt seinen Verletzungen

Radsport: Erneut muss der Radsport um einen seiner Helden trauern. Tijl De Decker ist tot. Der 22-jährige Belgier ist nach seinem Sturz am Mittwoch nun seinen Verletzungen erlegen.

Die schlimmen Nachrichten reißen im Radsport nicht ab. Erneut erliegt ein junger Fahrer nach einem Unfall seinen Verletzungen. Tijl De Decker vom Team Lotto – Dstny kollidierte bei einer Trainingseinheit am Mittwoch mit einem PKW. Anschließend wurde der erst 22-jährige Belgier medizinisch versorgt, ins Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Er fiel ins Koma, aus dem er nicht wieder aufwachen konnte. Er galt als großes Talent, gewann in dieser Saison unter anderem die U23-Ausgabe von Paris – Roubaix.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.

The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 25, 2023