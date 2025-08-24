Radsport: Jonas Vingegaard hat die zweite Etappe der Vuelta a Espana für sich entschieden und damit das Rote Trikot erobert. Der Däne gewann die erste kleine Bergankunft vor dem Italiener Giulio Ciccone.

Vingegaard zeigt seine Explosivität

Schon bei der Tour de France hat er uns gezeigt, dass er deutlich explosiver geworden ist. Heute gewann Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) den Bergaufsprint nach 159,5 Kilometern in Limone Piemonte. Der Däne konnte sich knapp gegen Giulio Ciccone (Lidl – Trek) aus Italien durchsetzen. Rang drei geht an den Franzosen David Gaudu (Groupama – FDJ). Zuvor kamen bei regennasser Fahrbahn zahlreiche Profis zu Fall. Vingegaards Teamkollege Axel Zingle (Visma – Lease a Bike) musste das Rennen sogar verletzt aufgeben. Der Däne selbst übernimmt mit seinem heutigen Tagessieg die Führung in der Gesamtwertung und geht daher morgen im Roten Trikot an den Start.





