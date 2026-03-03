Kona LBF – The „Legend of Big Fork“

Produktnews: Das Kona LBF ist ein kompromissloses Bike für Rider, die Drop Bars weit jenseits ihrer Komfortzone bewegen. Ein Stahlrahmen und eine 100 mm Federgabel bändigen das Grobe, während ein speziell für Kona abgestimmtes SRAM Apex Eagle Hebelset mit hydraulischen G2 4 Kolben Bremsen vom Mountainbike gewohnte Bremskontrolle verspricht. Ohne Zweifel die wildeste Drop Bar Maschine, die je aus den Köpfen der Kona-Designer entsprungen ist.

Ob grobe Backcountry Abfahrten oder kaum sichtbare Singletracks: Das LBF ist geschaffen für wilde Abenteuer. Im Gegensatz zu den meisten Drop Bar Bikes kommt das LBF mit Stahlrahmen. Wieso Stahl? Kona argumentiert: „Stahl ist nicht retro, Stahl ist Absicht. Es geht um Fahrgefühl, echte Alltagstauglichkeit und die Art von Haltbarkeit, bei der nichts zusammenzuckt, wenn’s richtig wild wird. Custom Builder schwören aus gutem Grund darauf: Es fährt geschmeidiger, hält länger und schont den Körper auf langen Touren. Reynolds macht das schon länger, als die meisten von uns leben – bewährt, hochwertig, vertrauenswürdig. Und absolut richtig.“







Die Drop Bar optimierte Geometrie ist laut Kona auf Stabilität ausgelegt und soll dem Rider eine Haltung ermöglichen, die Sicherheit, Kontrolle und Ausdauer bietet, egal ob Tagestrip oder technische Abfahrt. Mit 67° Lenkwinkel soll es sich wie ein modernes MTB anfühlen: stabil bei Speed, ruhig im Chaos und deutlich fähiger, als von einem Gravelbike erwartet wird. Der 75° Sitzwinkel verspricht eine effiziente und zentrierte Sitzposition. Entwickelt ist das Ganze um die 100 mm RockShox SID 3P MTB Gabel. Für maximale Einstellbarkeit und ein cleanes Setup verfügt der Rahmen über Sliding UDH Ausfallenden. Damit ließe sich das Kona LBF sogar zum Singlespeed umbauen.

Bei den Bremsen handelt es sich um ein offiziell von SRAM abgesegnetes Kona Sonder Match. Ein performance Drop Bar Hebel trifft auf einen massiven MTB Bremssattel. Kona erklärt: „Apex bleibt ruhig, wenn das Terrain laut wird, und die G2 4 Kolben liefern klare, souveräne Bremskontrolle überall. DOT Fluid verbindet beide Systeme – und alles funktioniert einfach.“ Um das Bike für echte Wildnis Missionen perfekt abzurunden, darf natürlich eine Dropper Post mit DL Butterfly Hebel nicht fehlen. Erhältlich ist die wilde Drop Bar Maschine für wilde Rides mit einem angegebenen Gewicht von 31 Pfund (14,06 kg) in vier Größen zum Preis von 3.999,00 Euro.







Video: Kona LBF – The Legend of Big Fork







Web: www.konaworld.com