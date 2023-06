Puristischer und leichtgewichtiger Reifenheber ohne Schnickschnack: Zéfal Z Lever im Test

Fahrrad Reifenheber Test: Bei dem Zéfal Z Lever im Test handelt es sich um einen sehr puristischen und leichten Reifenheber. Gerade einmal 10 Gramm wiegt das smarte Tool für die Montage bzw. Demontage des Reifens. Die Optik lässt leichte Nostalgie aufkommen. Ein ähnliches Modell hatte vor vielen Jahren der ebenfalls aus Frankreich stammende Hersteller Michelin im Programm.

Allgemeines zum Hersteller

Seit mehr als 130 Jahren steht die Marke Zéfal für hochwertige Produkte rund um das Thema Radsport. Matthieu und Aurélien Brunet repräsentieren die 5. Familiengeneration an der Spitze des Unternehmens. Die zwei sportlichen Brüder sind bestrebt, auch zukünftig dem hohen Anspruch an Innovation und Qualität zu entsprechen. Über 60 % des Zéfal-Zubehörs werden am Standort im französischen Jargeau (Region Loiret) hergestellt.

Zéfal Z Lever: Erster Eindruck

Während viele Hebel mit einer markanten Bauform und Funktionen wie Speichenhaken oder Felgenclip aufwarten, präsentiert sich der Zéfal Z Lever geradezu unauffällig. Der Reifenheber des französischen Herstellers besticht durch schlichte Einfachheit, ein gutes Griffgefühl und eine dünn gestaltete Schaufel, die ein leichtes Einschieben unter die Reifenwulst gewährleisten soll. Gefertigt aus Kunststoff soll außerdem ein materialschonendes Arbeiten sichergestellt werden. Dank der kompakten Maße findet das 3er-Set in jedem Winkel des Rucksacks oder der Satteltasche Platz.

Die Fahrrad-Reifenheber im Test

Das Design mit der dünnen Schaufel ermöglicht ein sehr einfaches Einschieben des Hebels unter die Reifenwulst. Normal sitzende Reifen lassen sich so schnell demontieren. Ebenso unkompliziert gestaltet sich die Montage. Bei hartnäckigen Reifen mit steifen Reifenwülsten wird die Arbeit allerdings zur Kraft- und Geduldsprobe. Der Kunststoff ist recht weich und verbiegt bei hohem Krafteinsatz. Aufgrund des kurzen Hebels muss im Vergleich zu anderen Modellen mehr Kraft eingesetzt werden. Ein Speichenhaken würde die Demontage von hartnäckig sitzenden Reifen zudem wesentlich erleichtern.

Zéfal Z Lever im Detail