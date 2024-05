Daysaver Tools im Test

Test Minitools: Der Aufbau der meisten Multitools folgt einem bewährten Schema. Zwischen zwei Seitenteilen sind Werkzeuge platziert, die sich bei Bedarf ausklappen lassen. Einen komplett anderen Weg geht hingegen Daysaver. Mit dem Essential8 & Coworking5 & Cradle Bundle hatten wir ein Set im Test, welches so innovativ ist, dass wir auf die Tools und die damit verbundenen Möglichkeiten im Einzelnen eingehen müssen.

Daysaver Essential8: Innovatives Stecksystem mit ineinander steckbaren Bits

Hauptakteur des Bundles ist zweifellos der nur 31 Gramm wiegende Essential8 aus korrosionsbeständigem Stahl. Das insgesamt acht Funktionen umfassende Tool hat die Form EINES Innensechskantschlüssels. Das Konzept beruft auf einem Stecksystem, welches ineinander steckbare Bits durch Magnete zusammenhält. Die einzelnen Bits rasten sauber und hörbar ein, was richtig Laune macht. Ähnlich gute Laune kommt beim Schrauben mit dem Tool auf. Der lange Hebel erlaubt nicht nur ein effizientes Arbeiten, sondern ermöglicht ebenso den Zugriff auf tiefer liegende Schrauben. Der Vorteil des Essential8 mit den kleinen Bits ist gleichzeitig aber auch ein Nachteil. Aufgrund des Stecksystems ist ein leichter Flex vorhanden, der sich konstruktionsbedingt nicht verhindern lässt. Beim Zusammenstecken des Tools hält man zudem teilweise drei Einzelteile in den Händen, die besonders beim Tragen von Handschuhen schnell aus den Fingern gleiten können. Ungeachtet dessen eine geniale Lösung!

Coworking5 Multitool-Erweiterung mit fünf Funktionen

Das Coworking5 Multitool bietet als Ergänzung zum Essential8 weitere fünf Funktionen an. Neben einem Kettennieter und einem Reifenheber finden sich auf kompaktem Raum ein Speichenschlüssel, ein Ventilherzwerkzeug und ein Kettengliedhalter. Der stabile Reifenheber dient auch als Hebel für den Kettennieter und ermöglicht in beiden Fällen einen sehr effizienten Krafteinsatz. Bei Verwendung als Kettennieter wird zum Herausdrücken des Kettennietstifts zusätzlich der HEX3 bzw. Torx25 Bit des Essential8 Tools benötigt. Was es damit auf sich hat, das erklären wir im späteren Verlauf des Tests. Der Speichenschlüssel ist für Nippel Nr. 0 und passt auf die gängigsten 3,23-mm-Nippel wie DT Swiss oder Sapim. Wie der Essential8 begeistert der Coworking5 durch seinen pfiffigen Aufbau – und mit 34 Gramm ist das Teil zudem sensationell leicht.

Cradle Frame Mount hält die Tools Essential8 und Coworking5 immer griffbereit

Der an der Flaschenhalterung montierte Cradle bietet Platz für die beiden Tools Essential8 und Coworking5. Diese werden zuverlässig durch starke Neodym-Magnete gehalten und bleiben selbst auf ruppigen Trails an Ort und Stelle. Die Tools lassen sich unkompliziert entnehmen und sind dank des Cradles immer mit dabei. Im Gegensatz zum Carrier Halter ist beim Cradle in der vorliegenden Kombination leider keine Montage eines Flaschenhalters möglich – allerdings kann der Carrier lediglich das Essential8 Tool aufnehmen, nicht aber wie der Cradle zusätzlich das Coworking5 Tool. Das mitgelieferte Gummiband ermöglicht jedoch die unkomplizierte Befestigung eines Schlauchs, einer Regenjacke oder einer Pumpe am Cradle. Auch keine schlechte Option. Für alle Biker, die eine Flaschenhalterung entbehren können, ist der Frame Mount auf jeden Fall eine tolle Sache.

Hersteller optimiert Tools: Neue Generation mit wesentlichen Verbesserungen

Wie sehr der Hersteller die Optimierung seiner Produkte vorantreibt, zeigte sich im Rahmen unseres Tests. Während der Testphase launchte der Hersteller bereits eine neue Generation seiner Tools. Das Essential8 Multitool ist jetzt mit einem plasmabeschichteten Griff ausgestattet, um die Verschleiß- und Oxidationsbeständigkeit weiter zu erhöhen. Bei den Magneten wurde die NiCuNi-Beschichtung mit einer Epoxidbeschichtung ergänzt, um eine noch bessere Korrosionsbeständigkeit zu erreichen. Die Coworking5-Multitool-Extension ist jetzt zudem mit einem überarbeiteten Kettennieter erhältlich. Die Schraube wird nicht mehr mit dem HEX3, sondern mit dem Torx 25 angetrieben, wodurch ein höheres Drehmoment übertragen werden kann. Um das Kraftübertragungsverhältnis zu optimieren, wurde außerdem der Gewindedurchmesser erhöht und die Steigung verringert.

Daysaver Tools im Detail

Essential8

Gewicht: 31 Gramm

Anzahl Funktionen: 8

Tools: Innensechskantschlüssel 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 und 8 mm / Torx-Schlüssel T25

Coworking5

Gewicht: 34 Gramm

Anzahl Funktionen: 5

Tools: Kettennieter, Speichenschlüssel, Reifenheber, Ventilkernentferner, Kettengliedhalter

Cradle Frame Mount