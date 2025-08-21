E-MountainbikesKompletträderTests

Rotwild R.X735 Pro im Test: Alter Hase oder immer noch heißer Tipp?

Test / E-MTB: Das Rotwild R.X735 Pro ist mittlerweile seit über zwei Jahren auf dem Markt – eine kleine Ewigkeit in der schnelllebigen E-Bike-Branche. Während viele Hersteller im Jahresrhythmus Neuheiten präsentieren, stellt sich die Frage, ob ein bewährtes Konzept wie das des R.X735 noch mit aktuellen Modellen mithalten kann. Die Kombination aus geringem Gewicht, Full-Power-Motor und entnehmbarem Akku ist nach wie vor eine Seltenheit. Gepaart mit mittlerweile deutlich attraktiveren Preisen könnte das All-Mountain-Bike aus Dieburg gerade jetzt ein heißer Tipp für anspruchsvolle Trail-Piloten sein. Wir haben das R.X735 Pro auf die Probe gestellt, um herauszufinden, ob es zum alten Eisen gehört oder seinen Platz auf den Trails nach wie vor behauptet.

Das Rotwild R.X735 im Detail

Das R.X735 positioniert sich im umfangreichen Portfolio von Rotwild als klassisches All-Mountain-Bike. Mit 150 mm Federweg an der Front und 144 mm am Heck, gepaart mit 29-Zoll-Laufrädern, zielt es auf eine maximale Vielseitigkeit ab. Es soll die Brücke schlagen zwischen ausgedehnten Touren und anspruchsvollen Trail-Abenteuern, ohne sich dabei in Extreme zu verirren.

Rahmen und Geometrie

Herzstück des R.X735 ist ein aufwendig gefertigter Vollcarbonrahmen, der maßgeblich zum geringen Gesamtgewicht beiträgt. Das hier getestete Pro-Modell wiegt trotz des potenten Antriebs und des großen Akkus etwas unter 22 Kilogramm. Der Rahmen ist für die Kategorie 4 freigegeben und erlaubt ein maximales Gesamtgewicht von 130 kg, was seine robuste Auslegung unterstreicht.

SMLXL
Reach (mm)430450475500
Stack (mm)625625643652
Sitzrohr (mm)410440470506
Lenkwinkel (in °)67676767
Sitzwinkel (in °)75757575
Oberrohr (mm)597617647675
Kettenstreben (mm)450450450450
Steuerrohr (mm)110110130140
BB Drop (mm)30303030

Ein besonderes Augenmerk legte Rotwild auf durchdachte Details. So wird erfreulicherweise auf eine Zugverlegung durch den Steuersatz verzichtet. Die Leitungen treten stattdessen seitlich am Steuerrohr in den Rahmen ein, was die Wartung erheblich vereinfacht, ohne die aufgeräumte Optik zu stören. Der Hinterbau ist ebenfalls komplett aus Carbon gefertigt; lediglich der Yoke, der das Federbein anlenkt, besteht aus Aluminium.

Die Rahmenprotektoren an Ketten- und Sitzstrebe sind gut ausgeführt und schützen den teuren Carbonrahmen effektiv vor Kettenschlägen. Lediglich das Unterrohr ist ab Werk ungeschützt, hier empfiehlt sich das Anbringen einer Schutzfolie. Trotz der seitlichen Akku-Entnahme findet im Rahmendreieck ein Flaschenhalter Platz, was die Tourentauglichkeit weiter erhöht.

Antriebssystem: Shimano EP801 und der Rotwild-Akku

Als Antrieb kommt der bewährte Shimano EP801-Motor zum Einsatz. Mit 85 Nm maximalem Drehmoment und bis zu 600 Watt Spitzenleistung gehört er zwar nicht mehr zur absoluten Leistungsspitze im Vergleich zu neuesten Aggregaten von Bosch oder DJI, der Unterschied in der Praxis ist jedoch geringer als vermutet. Der Motor liefert eine kraftvolle und gut dosierbare Unterstützung, die auch für steilste Anstiege ausreicht.

Ein bekanntes Merkmal des Shimano-Motors ist sein Klappergeräusch bei Abfahrten, das auch beim R.X735 auftritt. Die Wahrnehmung dieses Geräuschs ist subjektiv: Während es manche Fahrer dauerhaft stört, nehmen es andere nach einer Gewöhnungsphase kaum noch wahr.

Die Energie liefert eine von Rotwild entwickelte, im Carbongehäuse sitzende Batterie mit 720 Wh Kapazität. Das Besondere ist der Entnahmemechanismus: Per Knopfdruck lässt sich der rund 3,5 kg schwere Akku blitzschnell aus der Seite des Unterrohrs entnehmen. Diese Lösung ist eine der besten auf dem Markt und extrem nutzerfreundlich. Einziger Wermutstropfen ist das fehlende Akkuschloss, was bei einem an öffentlichen Orten abgestellten Rad ein potenzielles Diebstahlrisiko darstellt.

Ausstattungsvarianten: Das Pro-Modell als goldene Mitte

Das R.X735 wird in drei Varianten angeboten: Core, Pro und Ultra. Das hier getestete Pro-Modell stellt dabei oft den besten Kompromiss aus Preis und Leistung dar.

Das Fahrwerk stammt von Fox und besteht aus einer 36 Performance Elite Gabel mit FIT4-Kartusche und einem Float X Performance Dämpfer. Diese Kombination ist für den All-Mountain-Einsatz hervorragend geeignet. Die Gabel bietet nahezu die gleiche Performance wie ein Factory-Modell und lässt sich dank Fit4 Kartusche einfach und schnell abstimmen. Der Hinterbau arbeitet feinfühlig, bietet guten Gegenhalt und verfügt über ausreichend Endprogression für härtere Schläge.

Rahmen Rotwild R.X735 Carbon
Federgabel Fox 36 Performance Elite Fit4
Antrieb Shimano EP801
Akku 720 Wh
Dämpfer Fox Float X Performance
Laufräder Crankbrothers Synthesis Enduro I9
Reifen VR Schwalbe Magic Mary Soft SuperGround
Reifen HR Schwalbe Hans Dampf Soft SuperTrail
Schaltwerk Shimano XT Di2 8150
Schalthebel Shimano XT Di2 8150
Kurbel e*thirteen Plus
Umwerfer Ohne
Bremse Shimano XT M8120
Bremsscheiben Shimano XT 203/203 mm
Sattelstütze 8Pins H01
Sattel Ergon SM Comp
Vorbau e*thirteen Plus
Lenker e*thirteen Plus

Ein Highlight der Ausstattung ist die elektronische Shimano XT Di2 12-fach Schaltung. In Kombination mit dem Shimano-Motor ermöglicht sie die „Free Shift“-Funktion: Gänge können gewechselt werden, ohne dabei zu pedalieren. Ein Feature, das man besonders in der Abfahrt vor dem nächsten Gegenanstieg schnell zu schätzen lernt. Ebenfalls aus der XT-Gruppe stammen die standfesten 4-Kolben-Bremsen mit 203-mm-Scheiben vorne und hinten.

Bei den Laufrädern setzt Rotwild auf den hochwertigen Crankbrothers Synthesis Enduro Satz aus Aluminium, der Robustheit und ein moderates Gewicht vereint. Die Bereifung mit Schwalbe Magic Mary in der SuperGround-Karkasse vorne und Hans Dampf in der SuperTrail-Karkasse hinten ist ein Kompromiss in Richtung Tourentauglichkeit und Gewichtsersparnis. Für einen aggressiveren Einsatz im groben Gelände wäre vorne eine stabilere Karkasse (z.B. SuperTrail) wünschenswert.

Das Rotwild R.X735 im Praxistest

Auf dem Trail überrascht das R.X735 mit einem deutlich sportlicheren Charakter, als die Eckdaten es vielleicht vermuten lassen. Es ist kein reines Touren-Bike, sondern ein potentes All-Mountain mit einem ausgeprägten Spieltrieb.

Uphill-Performance

Im Anstieg profitiert das Rad von seiner ausgewogenen Geometrie. Der relativ steile Sitzwinkel positioniert den Fahrer zentral über dem Tretlager, was viel Druck auf das Vorderrad bringt. Selbst in sehr steilen Rampen bleibt das Vorderrad am Boden und die Traktion ist exzellent. Das Kletterverhalten ist kraftschonend und souverän. Auf flacheren Passagen und Forstwegen führt diese sportliche Auslegung zu einer kompakten Sitzposition mit spürbarem Druck auf den Händen. Fahrer, die eine sehr aufrechte und komfortable Haltung bevorzugen, sollten dies bei einer Probefahrt berücksichtigen.

Trail- und Downhill-Eigenschaften

Geht es bergab, entfaltet das R.X735 sein volles Potenzial. Es fährt sich agil und lebendig, lässt sich spielerisch durch Kurven zirkeln und animiert dazu, an Kanten abzuziehen. Das vergleichsweise geringe Gewicht trägt maßgeblich zu diesem leichtfüßigen Fahrverhalten bei. Das Fahrwerk bietet eine hervorragende Rückmeldung vom Untergrund und reagiert unmittelbar auf die Impulse des Fahrers.

Trotz seiner Verspieltheit vermittelt das Rad viel Sicherheit, wenn es schneller und ruppiger wird. Es ist zwar kein reinrassiges „Ballergerät“ für den Bikepark, schlägt sich aber auch in anspruchsvollem Enduro-Gelände beachtlich. Der progressive Hinterbau bietet hohe Reserven und verhindert Durchschläge effektiv. In Summe ist die Abstimmung zwischen Geometrie, Fahrwerk und Gewicht sehr gelungen und trifft den Charakter eines modernen All-Mountain-Bikes perfekt.

Fazit: Rotwild R.X735 Pro

Pro

  • Ziemlich leicht
  • Toll gelöste Akku-Entnahme
  • Vielseitige Fahreigenschaften
  • Runde Ausstattung

Contra

  • Klappernder Motor
  • Nicht mehr die allerneuste Technik

Fakten

RahmenmaterialCarbon
 Laufradgröße29 Zoll
 AntriebstypShimano EP801
 Federweg150 / 144 mm
 Gewicht21,9 kg (Gr.L)
 Preis9.990 Euro
 Web www.rotwild.com
DownhillUphill
 
LaufruhigAgil
 
Das Rotwild R.X735 Pro beweist im Test eindrucksvoll, dass ein durchdachtes Konzept keine jährlichen Updates benötigt, um zu überzeugen. Es gehört keineswegs zum alten Eisen. Die Kombination aus einem leichten, steifen Carbonrahmen, dem kraftvollen Shimano-Antrieb und dem exzellenten, entnehmbaren Akku ist nach wie vor eine Klasse für sich. Das Fahrverhalten ist sportlich, agil und dennoch sicher, was das Rad zu einem extrem vielseitigen Begleiter für fast jedes Terrain macht. Kleine Schwächen wie das Motor-Klappern oder die auf Leichtbau getrimmten Vorderreifen sind zu verschmerzen. Angesichts der Tatsache, dass das R.X735 mittlerweile zu Preisen weit unter dem ursprünglichen Listenpreis von knapp 10.000 Euro zu finden ist, bietet es ein enormes Potenzial als Schnäppchen. Wer ein hochwertig ausgestattetes, leichtes und potentes E-All-Mountain einer Premium-Marke sucht und nicht zwingend die allerneueste Technologie braucht, erhält mit dem Rotwild R.X735 ein E-MTB, das auch im Jahr 2025 noch richtig viel Fahrspaß liefert und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten kann.
Über Michael Faiß

Michael Faiß hat in München Englisch und Geschichte studiert. Nach einem einjährigen Aufenthalt in England arbeitete er als Übersetzer unter anderem für das Magazin Procycling und das Degen Mediahouse. Außerdem ist er seit der Kindheit passionierter Radfahrer und –schrauber und fühlt sich vor allem abseits der asphaltierten Wege zuhause.