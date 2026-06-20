Unser großer 24-Zoll-Kinder-Mountainbike-Test findet langsam seinen Abschluss: Wir haben 15 Kinderbikes für junge Fahrerinnen und Fahrer zwischen 120 und 145 cm getestet und ziehen Bilanz: Welche Fahrräder haben uns besonders begeistert, was sind die Tops und Flops in unserem Testfeld, und welches Mountainbike ist das richtige für dein Kind? Das alles beantworten wir in unserem großen Testfazit!

Unsere einzelnen Kinder-MTB-Testfazite in der Übersicht

Für den Schulweg Billig statt preiswert: Berlin Bike MTB 1 im Test Test Berlin Bike MTB 1 24 Zoll: Der Versender lockt mit einem niedrigen Preis, hat für diesen aber wenig zu bieten. Wer ein funktionelles Kids-MTB sucht, sollte deutlich mehr investieren; wer auf den günstigen Preis festgelegt ist, findet auf dem Gebrauchtmarkt deutlich bessere Fahrräder. Sehr hohes Gewicht Ungeeignete Komponenten Nicht kindgerecht konstruiert Berlin Bike MTB […]

Decathlon-Bike mit harter Gabel: Rockrider Expl 900 im Test Test Rockrider Expl 900: Das günstige Rad der Outdoor-Marke ist eine gute Wahl für Kids, die eher am oberen Rad der Altersgruppe von 9-12 Jahren liegen. Doch auch für sie ist die Federgabel zu straff. Günstiger Preis Solide Komplettierung Rahmengeometrie eher für Größere geeignet Rockrider Expl 900: Günstiges Hardtail mit solider Ausstattung Der französische Freizeitriese […] Das Berlin Bike MTB1 enttäuscht in unserem Test leider mit einer fragwürdigen Komponentenwahl und unpassender Sitzgeometrie. Dafür ist es mit 279 Euro auch das günstigste Bike in unserer Auswahl.Decathlon stellt mit dem Rockrider Expl 900 das klassische Bike für den Schulweg in unserem Test. Beim Preis von knapp 400 Euro ist auch eine Federgabel einkalkuliert, die leider nur mäßig funktioniert – eine Starrgabel wäre die bessere Wahl gewesen.







Cross-Country-Bikes Für die Kate Courtneys und Nino Schurters von morgen: Cube Elite 240 C:62 SLX Test: Mit dem Elite 240 C:62 SLX stellt Cube das mit Abstand leichteste Bike in unserem Kinder-Mountainbike-Test! Bei einem Gewicht von unter 7 kg ist eigentlich völlig klar, dass sich dieses Kinderrad an junge Fahrer richtet, die bereits mit dem XC-Virus angesteckt sind. Wir haben uns den Carbonflitzer einmal genauer angesehen. Leichtestes Bike im Test […]

26 Zoll Cross-Country-Bike für Kinder: Wir testen das VPace Matz26C In unserem Kinder-Mountainbike-Test haben sich so einige Bikepark-Fullys versammelt – doch auch am anderen Ende des Mountainbike-Spektrums gibt es tolle Räder, die die Kinder von XC-affinen Eltern begeistern könnten. Das VPace Matz26C ist genau so ein Bike; doch auffällig ist nicht nur der Carbon-Rahmen, sondern auch die Laufradgröße: 26 Zoll steht auf den Schlappen. Vor- […] Das Cube Elite 240 C:62 SLX ist auf maximalen Vortrieb getrimmt. Der exotische Carbonrahmen inklusive Starrgabel sowie der hochwertige Laufradsatz bescheren dem Cube nicht nur das geringste Gesamtgewicht, sondern auch das fürs Beschleunigen besonders wichtige geringste Laufradgewicht.In eine äußerst ähnliche Richtung schlägt auch das VPace Matz26C ein. Besonders ist die VPace-Philosophie: 26-Zoll-Laufräder verleihen dem Carbon-Kinderbike ein ähnlich souveränes Fahrverhalten, wie Erwachsene es von 29-Zoll-Bikes gewohnt sind.

Bikepark-Bikes für Kids Schneller als dem Papa lieb ist: Commencal Clash 24 im Test Test: Das Commencal Clash 24 sieht nicht nur wie eine geschrumpfte Spaßversion eines Erwachsenen-Bikes aus: Es präsentiert sich auch als perfektes Kinder Bikepark-Fully für junge Shredder und überzeugt mit einem feinfühligen Fahrwerk und guter Ergonomie. Wir haben das 24 Zoll Bike von unserer ebenso jungen wie professionellen Testcrew genauer untersuchen lassen. Mini-Freerider für den Bikepark […]

Das Lieblingsbike der Tester: Scott Ransom 400 im Allround-Einsatz Test: Das Scott Ransom 400 eroberte die Herzen unserer jungen Tester im Sturm. Eine coole Lackierung, tolle Fahreigenschaften und ein ausgezeichnetes Fahrwerk zeichnen das 24 Zoll Fully aus. Der Super-Allrounder bietet nicht nur 140 / 130 mm Federweg, sondern kann auch mit 26 Zoll Laufrädern gefahren werden. Hier gibt es alle Testeindrücke. Lieblingsbike der Tester […]

Das beste Kinderrad für den Bikepark?: Das Tiny Rock Master 24 Fully im Test Test: Das Tiny Rock Master 24 sieht bereits aus wie ein richtiges Mountainbike für Erwachsene – doch fährt sich es auch so gut? Unsere kleinen Testpiloten haben sich das Fully mit 140 mm Federweg an Front und Heck aus den USA einmal genauer angesehen – und können dem Kinder-Endurobike volle Bikepark-Tauglichkeit bescheinigen. Federwegsstarkes Fully, das […]

Kleiner Downhiller mit 26 Zoll Reifen: VPace Fred26 VPace bewirbt das Fred26 als Mini-Downhiller – und unsere jungen Tester können das absolut bestätigen. Das 150-mm-Fully blüht im Bikepark so richtig auf und vermittelt dort viel Kontrolle und Sicherheit, was auch an den 26 Zoll Laufrädern liegt. 26 Zoll? Richtig gelesen: Für unseren 24 Zoll Kinderbike-Test hat uns VPace nicht bloß ein, sondern gleich […] Ab in den Bikepark! – Das ruft einem das Commencal Clash 24 beim Fahren ständig ins Ohr. Kein Wunder: Im Gelände blüht das Bike so richtig auf, auch dank des gut ansprechenden Fahrwerks.Mit dem Ransom 400 weiß Scott unsere jungen Tester zu begeistern – das Trailfully wurde schnell zum Lieblingsbike der Crew gekürt. Anteil daran hat auch die coole Lackierung, Details wie eine Dropperpost oder die Möglichkeit, 26 Zoll Laufräder zu montieren, sind ebenfalls toll.Das Tiny Rock Master 24 sieht fast wie ein geschrumpftes Erwachsenen-Bike aus. Lauter Freilauf, selbstbewusste Fahrposition und starke Bremsen überzeugten unsere jungen Tester im Bikepark. Auch das Fahrwerk funktioniert hervorragend.VPace ist gleich zweimal vertreten. Das Fred26 macht sich die gleiche 26-Zoll-Philosophie wie das Matz26C zunutze und liefert im Bikepark eine starke Leistung ab. Ideal, wenn die Trails ruppiger und die Features herausfordernder werden.







So findest du das richtige Mountainbike für dein Kind

Schritt Eins: Der richtige Einsatzbereich

Zuerst gilt es herauszufinden, was dein Kind mit dem neuen Mountainbike eigentlich genau anstellen möchte. Soll es vor allem für den Weg in die Schule oder zum Sportverein genutzt werden? Sind regelmäßige Fahrradtouren am Wochenende geplant? Geht es auf Trails oder vielleicht sogar in den (liftunterstützten) Bikepark? Jeder Einsatzbereich stellt andere Anforderungen an das Bike.







Schulweg: Zubehör wie Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzbleche und Fahrradständer haben hier große Priorität. Schnell rollende Reifen und eine leichte Starrgabel (weniger Wartungsaufwand!) beschleunigen den Weg zur Schule oder zum Fußballplatz.

Fahrradausflüge, leichte Trails: Auf Zubehör wie Fahrradständer kann verzichtet werden; Features wie Federgabeln oder Dropperposts braucht es ebenfalls nicht unbedingt. Entscheidender für den Komfort sind oft hochwertige Reifen mit dem richtigen Luftdruck.

XC-Rennen: Ein geringes Gewicht ist für den Fahrspaß hier entscheidend – hier nicht das Laufradgewicht vergessen. Eine Starrgabel macht oft mehr Sinn als eine Federgabel; Kids profitieren eher von einer Dropperpost und hochwertigen Reifen.







Bikepark: Am meisten Spaß haben die Kids hier mit vollgefederten Bikes (Fullys); die Reifen sollten griffig sein und das Fahrwerk gut auf das geringe Fahrergewicht einstellbar sein. Eine Dropperpost braucht es in liftunterstützten Parks nicht unbedingt.

Schritt Zwei: Die richtige Größe







Hier haben wir gute Erfahrungen mit den Herstellerempfehlungen gemacht. In unseren Testberichten könnt ihr unsere genauen Einschätzungen nachlesen. Bei einer Körpergröße von 120 bis 145 cm passen 24-Zoll-Laufräder sehr gut. Eine Probefahrt beim Fachhändler vor Ort bietet sich natürlich an.

Schritt Drei: Budget eingrenzen

Hat man Einsatzbereich und Größe bestimmt, muss das Budget für das neue Rad eingegrenzt werden. Gute Kinderfahrräder kosten leider! Zum Glück kann man mit klugen Entscheidungen an der Preisschraube drehen. Ein Hardtail tut es anstelle eines Fullys vielleicht ebenso; eine Sattelstütze mit Schnellspanner kann begrenzt eine Dropperpost ersetzen. Der beste Weg, um Geld zu sparen und keine Performance zu verlieren, ist die Konfiguration einer Starrgabel anstelle einer Federgabel. Gebraucht-Bikes seriöser Marken können ebenfalls Sinn machen und sind nachhaltig. Für Menschen im Vereinigten Königreich gibt es zum Beispiel die Hope Academy des gleichnamigen Fahrradherstellers aus Barnoldswick.







Schritt Vier: Fachhandel oder Online?

Ebenfalls wichtig: Wo kauft man das neue Bike für den Nachwuchs? Der Online-Handel wirbt mit attraktiven Preisen; Servicezeiten können allerdings länger ausfallen. Der Fachhandel vor Ort kann oft schneller und persönlicher reagieren.







Tops und Flops







Hier geht es nochmal zu den einzelnen Testberichten:







Unterstützt durch Texlock und Vaude Damit Fahrer und Räder sicher unterwegs sind, haben Vaude und Texlock unsere jungen Tester mit der nötigen Ausrüstung ausstaffiert. Vaude kümmerte sich um die richtigen Klamotten für unsere jungen Testfahrer und dank der leichten und sicheren Texlock-Schlösser konnten wir die teuren Testbikes auch ohne Sorge unbeaufsichtigt abschließen, wenn unsere Fahrer eine Pause vom aufregenden Testbetrieb brauchten.





