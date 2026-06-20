Unser großer 24-Zoll-Kinder-Mountainbike-Test findet langsam seinen Abschluss: Wir haben 15 Kinderbikes für junge Fahrerinnen und Fahrer zwischen 120 und 145 cm getestet und ziehen Bilanz: Welche Fahrräder haben uns besonders begeistert, was sind die Tops und Flops in unserem Testfeld, und welches Mountainbike ist das richtige für dein Kind? Das alles beantworten wir in unserem großen Testfazit!
Unsere einzelnen Kinder-MTB-Testfazite in der Übersicht
Billig statt preiswert: Berlin Bike MTB 1 im Test
Test Berlin Bike MTB 1 24 Zoll: Der Versender lockt mit einem niedrigen Preis, hat für diesen aber wenig zu bieten. Wer ein funktionelles Kids-MTB sucht, sollte deutlich mehr investieren; wer auf den günstigen Preis festgelegt ist, findet auf dem Gebrauchtmarkt deutlich bessere Fahrräder. Sehr hohes Gewicht Ungeeignete Komponenten Nicht kindgerecht konstruiert Berlin Bike MTB […]
Decathlon-Bike mit harter Gabel: Rockrider Expl 900 im Test
Test Rockrider Expl 900: Das günstige Rad der Outdoor-Marke ist eine gute Wahl für Kids, die eher am oberen Rad der Altersgruppe von 9-12 Jahren liegen. Doch auch für sie ist die Federgabel zu straff. Günstiger Preis Solide Komplettierung Rahmengeometrie eher für Größere geeignet Rockrider Expl 900: Günstiges Hardtail mit solider Ausstattung Der französische Freizeitriese […]
Kleines Trailbike für Fortgeschrittene: Academy Trail 5 im Test
Test Academy Trail 5: Die sportliche Marke hat ein überzeugendes Hardtail im Programm, das mit geländetauglicher Ausstattung und kindgerechter Abstimmung gefällt. Bei Preis und Gewicht nimmt es allerdings keinen Spitzenplatz ein. Hochwertige Komponenten Langer Gabelfederweg Echte Offroad-Kompetenz Academy Trail 5: Trail-taugliches MTB mit kindgerechter Komplettierung Die Marke Academy hat sich auf technisch reduzierte Kinderräder bis […]
Moderner Allrounder mit smarten Features: Bulls Tokee Disc 24 im Test
Test: Das Bulls Tokee Disc 24 ist ein klassisches Kinder-MTB mit modernem Spin: Eine SP-Connect-Handyhalterung und die trendige Leitungsführung durch den Steuersatz sind da nur der Anfang – uns gefallen besonders die modern geschnittene Geometrie und die kindgerechte Ausstattung. Und was haben unsere jungen Tester zu sagen? Lest selbst! Klassischer, vielseitiger Allrounder Kompakte Geometrie für […]
Preiswertes Starrbike vom MTB-Urgestein: Checker Pig Little Pig Disc im Test
Test Checker Pig Little Pig Disc: Das Starrbike liefert mit kindgerechter Geometrie und anständiger Bestückung eine solide Performance ab. Um Komfort im Gelände zu bieten, setzt der Kult-Hersteller Checker Pig auf 2,6 Zoll breite Reifen. Im Test lest ihr, wie sich dieser Ansatz schlägt. Altersgerechte Geometrie und Ausstattung Solider Rahmen mit Starrgabel Scheibenbremsen Checker […]
Überzeugend, doch schwer aufzutreiben: Frogbikes Frog MTB 62 im Test
Frogbikes Frog MTB 62 im Test: Mit aufrechter Sitzhaltung, langem Federweg und breit abgestufter Schaltung zeigt der britische Anbieter, wie man ein sinnvolles Kids-MTB konstruiert. Allerdings ist die aktuelle Version des Frog MTB 62 hierzulande derzeit nicht verfügbar. Schwere Zeiten für die britische Marke: Kurzzeitig sah es so aus, als sei Frogbikes weg vom Fenster. […]
Dropperpost und Luftfedergabel for the win!: Das Giant STP 24 FS Trailhardtail im Test
Test: Das Giant STP überzeugt in unserem Kinder-MTB-Test nicht nur mit der besten Federgabel, sondern begeistert auch mit einer Dropperpost. Damit verfügt das Trailhardtail über einen breiten Einsatzbereich, den es ausgezeichnet auszufüllen weiß. Doch wir wissen: Fahrräder sind mehr als die Summe ihrer Komponenten – welche Erfahrungen unsere jungen Tester mit dem Giant STP gemacht […]
Spaßiges Trailbike mit Luftfedergabel: Radio Bike Zuma 24 SUS im Test
Radio Bike Zuma 24 SUS im Test: Die Kölner BMX-Experten haben ein Hardtail im Programm, das als echter Geheimtipp gelten kann. Denn die Ausstattung des gelben Flitzers bringt alles mit, was man für echte Offroad-Abenteuer braucht; dementsprechend kam er bei den jungen Velomotion-Testern sehr gut an. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt derweil den Eltern gut. Kompaktes […]
Der ideale Allrounder von den Kinderbike-Experten: Wir testen das Woom Off Air 5
Test: Die Kinderbike-Experten von Woom sind in unserem großen 24 Zoll Kinder-MTB-Test mit dem Woom Off Air 5 vertreten – ein leichtes Aluminium-Hardtail mit flotter Bereifung und Luftfedergabel für einen breiten Einsatzbereich. Unsere jungen Velomotion-Tester haben sich genauer angesehen, wie sich der Allrounder schlägt. Top-Allrounder mit geringem Gewicht und kindgerechter Ausstattung Fällt eher groß aus; […]
Für die Kate Courtneys und Nino Schurters von morgen: Cube Elite 240 C:62 SLX
Test: Mit dem Elite 240 C:62 SLX stellt Cube das mit Abstand leichteste Bike in unserem Kinder-Mountainbike-Test! Bei einem Gewicht von unter 7 kg ist eigentlich völlig klar, dass sich dieses Kinderrad an junge Fahrer richtet, die bereits mit dem XC-Virus angesteckt sind. Wir haben uns den Carbonflitzer einmal genauer angesehen. Leichtestes Bike im Test […]
26 Zoll Cross-Country-Bike für Kinder: Wir testen das VPace Matz26C
In unserem Kinder-Mountainbike-Test haben sich so einige Bikepark-Fullys versammelt – doch auch am anderen Ende des Mountainbike-Spektrums gibt es tolle Räder, die die Kinder von XC-affinen Eltern begeistern könnten. Das VPace Matz26C ist genau so ein Bike; doch auffällig ist nicht nur der Carbon-Rahmen, sondern auch die Laufradgröße: 26 Zoll steht auf den Schlappen. Vor- […]
Schneller als dem Papa lieb ist: Commencal Clash 24 im Test
Test: Das Commencal Clash 24 sieht nicht nur wie eine geschrumpfte Spaßversion eines Erwachsenen-Bikes aus: Es präsentiert sich auch als perfektes Kinder Bikepark-Fully für junge Shredder und überzeugt mit einem feinfühligen Fahrwerk und guter Ergonomie. Wir haben das 24 Zoll Bike von unserer ebenso jungen wie professionellen Testcrew genauer untersuchen lassen. Mini-Freerider für den Bikepark […]
Das Lieblingsbike der Tester: Scott Ransom 400 im Allround-Einsatz
Test: Das Scott Ransom 400 eroberte die Herzen unserer jungen Tester im Sturm. Eine coole Lackierung, tolle Fahreigenschaften und ein ausgezeichnetes Fahrwerk zeichnen das 24 Zoll Fully aus. Der Super-Allrounder bietet nicht nur 140 / 130 mm Federweg, sondern kann auch mit 26 Zoll Laufrädern gefahren werden. Hier gibt es alle Testeindrücke. Lieblingsbike der Tester […]
Das beste Kinderrad für den Bikepark?: Das Tiny Rock Master 24 Fully im Test
Test: Das Tiny Rock Master 24 sieht bereits aus wie ein richtiges Mountainbike für Erwachsene – doch fährt sich es auch so gut? Unsere kleinen Testpiloten haben sich das Fully mit 140 mm Federweg an Front und Heck aus den USA einmal genauer angesehen – und können dem Kinder-Endurobike volle Bikepark-Tauglichkeit bescheinigen. Federwegsstarkes Fully, das […]
Kleiner Downhiller mit 26 Zoll Reifen: VPace Fred26
VPace bewirbt das Fred26 als Mini-Downhiller – und unsere jungen Tester können das absolut bestätigen. Das 150-mm-Fully blüht im Bikepark so richtig auf und vermittelt dort viel Kontrolle und Sicherheit, was auch an den 26 Zoll Laufrädern liegt. 26 Zoll? Richtig gelesen: Für unseren 24 Zoll Kinderbike-Test hat uns VPace nicht bloß ein, sondern gleich […]
So findest du das richtige Mountainbike für dein Kind
Schritt Eins: Der richtige Einsatzbereich
Zuerst gilt es herauszufinden, was dein Kind mit dem neuen Mountainbike eigentlich genau anstellen möchte. Soll es vor allem für den Weg in die Schule oder zum Sportverein genutzt werden? Sind regelmäßige Fahrradtouren am Wochenende geplant? Geht es auf Trails oder vielleicht sogar in den (liftunterstützten) Bikepark? Jeder Einsatzbereich stellt andere Anforderungen an das Bike.
Schulweg: Zubehör wie Beleuchtung, Gepäckträger, Schutzbleche und Fahrradständer haben hier große Priorität. Schnell rollende Reifen und eine leichte Starrgabel (weniger Wartungsaufwand!) beschleunigen den Weg zur Schule oder zum Fußballplatz.
Fahrradausflüge, leichte Trails: Auf Zubehör wie Fahrradständer kann verzichtet werden; Features wie Federgabeln oder Dropperposts braucht es ebenfalls nicht unbedingt. Entscheidender für den Komfort sind oft hochwertige Reifen mit dem richtigen Luftdruck.
XC-Rennen: Ein geringes Gewicht ist für den Fahrspaß hier entscheidend – hier nicht das Laufradgewicht vergessen. Eine Starrgabel macht oft mehr Sinn als eine Federgabel; Kids profitieren eher von einer Dropperpost und hochwertigen Reifen.
Bikepark: Am meisten Spaß haben die Kids hier mit vollgefederten Bikes (Fullys); die Reifen sollten griffig sein und das Fahrwerk gut auf das geringe Fahrergewicht einstellbar sein. Eine Dropperpost braucht es in liftunterstützten Parks nicht unbedingt.
Schritt Zwei: Die richtige Größe
Hier haben wir gute Erfahrungen mit den Herstellerempfehlungen gemacht. In unseren Testberichten könnt ihr unsere genauen Einschätzungen nachlesen. Bei einer Körpergröße von 120 bis 145 cm passen 24-Zoll-Laufräder sehr gut. Eine Probefahrt beim Fachhändler vor Ort bietet sich natürlich an.
Schritt Drei: Budget eingrenzen
Hat man Einsatzbereich und Größe bestimmt, muss das Budget für das neue Rad eingegrenzt werden. Gute Kinderfahrräder kosten leider! Zum Glück kann man mit klugen Entscheidungen an der Preisschraube drehen. Ein Hardtail tut es anstelle eines Fullys vielleicht ebenso; eine Sattelstütze mit Schnellspanner kann begrenzt eine Dropperpost ersetzen. Der beste Weg, um Geld zu sparen und keine Performance zu verlieren, ist die Konfiguration einer Starrgabel anstelle einer Federgabel. Gebraucht-Bikes seriöser Marken können ebenfalls Sinn machen und sind nachhaltig. Für Menschen im Vereinigten Königreich gibt es zum Beispiel die Hope Academy des gleichnamigen Fahrradherstellers aus Barnoldswick.
Schritt Vier: Fachhandel oder Online?
Ebenfalls wichtig: Wo kauft man das neue Bike für den Nachwuchs? Der Online-Handel wirbt mit attraktiven Preisen; Servicezeiten können allerdings länger ausfallen. Der Fachhandel vor Ort kann oft schneller und persönlicher reagieren.
Tops und Flops
Hier geht es nochmal zu den einzelnen Testberichten:
Preiswertes Starrbike vom MTB-Urgestein: Checker Pig Little Pig Disc im Test
Test Checker Pig Little Pig Disc: Das Starrbike liefert mit kindgerechter Geometrie und anständiger Bestückung eine solide Performance ab. Um Komfort im Gelände zu bieten, setzt der Kult-Hersteller Checker Pig auf 2,6 Zoll breite Reifen. Im Test lest ihr, wie sich dieser Ansatz schlägt. Altersgerechte Geometrie und Ausstattung Solider Rahmen mit Starrgabel Scheibenbremsen Checker […]
Der ideale Allrounder von den Kinderbike-Experten: Wir testen das Woom Off Air 5
Test: Die Kinderbike-Experten von Woom sind in unserem großen 24 Zoll Kinder-MTB-Test mit dem Woom Off Air 5 vertreten – ein leichtes Aluminium-Hardtail mit flotter Bereifung und Luftfedergabel für einen breiten Einsatzbereich. Unsere jungen Velomotion-Tester haben sich genauer angesehen, wie sich der Allrounder schlägt. Top-Allrounder mit geringem Gewicht und kindgerechter Ausstattung Fällt eher groß aus; […]
Überzeugend, doch schwer aufzutreiben: Frogbikes Frog MTB 62 im Test
Frogbikes Frog MTB 62 im Test: Mit aufrechter Sitzhaltung, langem Federweg und breit abgestufter Schaltung zeigt der britische Anbieter, wie man ein sinnvolles Kids-MTB konstruiert. Allerdings ist die aktuelle Version des Frog MTB 62 hierzulande derzeit nicht verfügbar. Schwere Zeiten für die britische Marke: Kurzzeitig sah es so aus, als sei Frogbikes weg vom Fenster. […]
Dropperpost und Luftfedergabel for the win!: Das Giant STP 24 FS Trailhardtail im Test
Test: Das Giant STP überzeugt in unserem Kinder-MTB-Test nicht nur mit der besten Federgabel, sondern begeistert auch mit einer Dropperpost. Damit verfügt das Trailhardtail über einen breiten Einsatzbereich, den es ausgezeichnet auszufüllen weiß. Doch wir wissen: Fahrräder sind mehr als die Summe ihrer Komponenten – welche Erfahrungen unsere jungen Tester mit dem Giant STP gemacht […]
Spaßiges Trailbike mit Luftfedergabel: Radio Bike Zuma 24 SUS im Test
Radio Bike Zuma 24 SUS im Test: Die Kölner BMX-Experten haben ein Hardtail im Programm, das als echter Geheimtipp gelten kann. Denn die Ausstattung des gelben Flitzers bringt alles mit, was man für echte Offroad-Abenteuer braucht; dementsprechend kam er bei den jungen Velomotion-Testern sehr gut an. Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis gefällt derweil den Eltern gut. Kompaktes […]
Kleiner Downhiller mit 26 Zoll Reifen: VPace Fred26
VPace bewirbt das Fred26 als Mini-Downhiller – und unsere jungen Tester können das absolut bestätigen. Das 150-mm-Fully blüht im Bikepark so richtig auf und vermittelt dort viel Kontrolle und Sicherheit, was auch an den 26 Zoll Laufrädern liegt. 26 Zoll? Richtig gelesen: Für unseren 24 Zoll Kinderbike-Test hat uns VPace nicht bloß ein, sondern gleich […]
Für die Kate Courtneys und Nino Schurters von morgen: Cube Elite 240 C:62 SLX
Test: Mit dem Elite 240 C:62 SLX stellt Cube das mit Abstand leichteste Bike in unserem Kinder-Mountainbike-Test! Bei einem Gewicht von unter 7 kg ist eigentlich völlig klar, dass sich dieses Kinderrad an junge Fahrer richtet, die bereits mit dem XC-Virus angesteckt sind. Wir haben uns den Carbonflitzer einmal genauer angesehen. Leichtestes Bike im Test […]
Das Lieblingsbike der Tester: Scott Ransom 400 im Allround-Einsatz
Test: Das Scott Ransom 400 eroberte die Herzen unserer jungen Tester im Sturm. Eine coole Lackierung, tolle Fahreigenschaften und ein ausgezeichnetes Fahrwerk zeichnen das 24 Zoll Fully aus. Der Super-Allrounder bietet nicht nur 140 / 130 mm Federweg, sondern kann auch mit 26 Zoll Laufrädern gefahren werden. Hier gibt es alle Testeindrücke. Lieblingsbike der Tester […]
Moderner Allrounder mit smarten Features: Bulls Tokee Disc 24 im Test
Test: Das Bulls Tokee Disc 24 ist ein klassisches Kinder-MTB mit modernem Spin: Eine SP-Connect-Handyhalterung und die trendige Leitungsführung durch den Steuersatz sind da nur der Anfang – uns gefallen besonders die modern geschnittene Geometrie und die kindgerechte Ausstattung. Und was haben unsere jungen Tester zu sagen? Lest selbst! Klassischer, vielseitiger Allrounder Kompakte Geometrie für […]
26 Zoll Cross-Country-Bike für Kinder: Wir testen das VPace Matz26C
In unserem Kinder-Mountainbike-Test haben sich so einige Bikepark-Fullys versammelt – doch auch am anderen Ende des Mountainbike-Spektrums gibt es tolle Räder, die die Kinder von XC-affinen Eltern begeistern könnten. Das VPace Matz26C ist genau so ein Bike; doch auffällig ist nicht nur der Carbon-Rahmen, sondern auch die Laufradgröße: 26 Zoll steht auf den Schlappen. Vor- […]
Billig statt preiswert: Berlin Bike MTB 1 im Test
Test Berlin Bike MTB 1 24 Zoll: Der Versender lockt mit einem niedrigen Preis, hat für diesen aber wenig zu bieten. Wer ein funktionelles Kids-MTB sucht, sollte deutlich mehr investieren; wer auf den günstigen Preis festgelegt ist, findet auf dem Gebrauchtmarkt deutlich bessere Fahrräder. Sehr hohes Gewicht Ungeeignete Komponenten Nicht kindgerecht konstruiert Berlin Bike MTB […]
Schneller als dem Papa lieb ist: Commencal Clash 24 im Test
Test: Das Commencal Clash 24 sieht nicht nur wie eine geschrumpfte Spaßversion eines Erwachsenen-Bikes aus: Es präsentiert sich auch als perfektes Kinder Bikepark-Fully für junge Shredder und überzeugt mit einem feinfühligen Fahrwerk und guter Ergonomie. Wir haben das 24 Zoll Bike von unserer ebenso jungen wie professionellen Testcrew genauer untersuchen lassen. Mini-Freerider für den Bikepark […]
Decathlon-Bike mit harter Gabel: Rockrider Expl 900 im Test
Test Rockrider Expl 900: Das günstige Rad der Outdoor-Marke ist eine gute Wahl für Kids, die eher am oberen Rad der Altersgruppe von 9-12 Jahren liegen. Doch auch für sie ist die Federgabel zu straff. Günstiger Preis Solide Komplettierung Rahmengeometrie eher für Größere geeignet Rockrider Expl 900: Günstiges Hardtail mit solider Ausstattung Der französische Freizeitriese […]
Das beste Kinderrad für den Bikepark?: Das Tiny Rock Master 24 Fully im Test
Test: Das Tiny Rock Master 24 sieht bereits aus wie ein richtiges Mountainbike für Erwachsene – doch fährt sich es auch so gut? Unsere kleinen Testpiloten haben sich das Fully mit 140 mm Federweg an Front und Heck aus den USA einmal genauer angesehen – und können dem Kinder-Endurobike volle Bikepark-Tauglichkeit bescheinigen. Federwegsstarkes Fully, das […]
Kleines Trailbike für Fortgeschrittene: Academy Trail 5 im Test
Test Academy Trail 5: Die sportliche Marke hat ein überzeugendes Hardtail im Programm, das mit geländetauglicher Ausstattung und kindgerechter Abstimmung gefällt. Bei Preis und Gewicht nimmt es allerdings keinen Spitzenplatz ein. Hochwertige Komponenten Langer Gabelfederweg Echte Offroad-Kompetenz Academy Trail 5: Trail-taugliches MTB mit kindgerechter Komplettierung Die Marke Academy hat sich auf technisch reduzierte Kinderräder bis […]